Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse sulle sfide Playoffs dal 28 giugno al 4 luglio 2021. Settimana decisiva per scoprire chi giocherà le Finals

Siamo arrivati alle battute conclusive delle finali di conference per i playoff di basket NBA con Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks a Est e Phoenix Suns-LA Clippers a Ovest. Sarà una settimana determinante che ci dirà quali saranno le due squadre a giocarsi l'anello. Ecco i nostri pronostici sulla NBA.

Vediamo subito l'aggiornamento delle quote antepost SNAI.

Vincente Nba 2020/21

Milwaukee Bucks 1,95

Phoenix Suns 2,10

La Clippers 20

Atlanta Hawks 22

Nba - Western Conference - Vincitore

Phoenix Suns 1,02

La Clippers 11

Nba - Eastern Conference - Vincitore

Milwaukee Bucks 1,06

Atlanta Hawks 8,00

Analisi Partite NBA 28 Giugno 2021

Phoenix Suns-LA Clippers (Gara 5)

Recap:

Suns: 52-32-2 ATS (28-15 Home)

Clippers: 49-39-1 ATS (23-20-1 Away)

Suns-Clippers: 3-1 (2-2 ATS, O/U 1-3) nella serie.

Infortunati:

Suns: ---

Clippers: Kawhi Leonard SF (Out), Serge Ibaka PF (Out).

Statistiche:

Suns 9-2 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in casa).

Suns 10-3 ATS ai playoff da favoriti.

Clippers 4-1 ATS da underdogs.

Clippers 16-7 ATS nei precedenti contro i Suns.

Suns Under 5-2 nelle ultime partite.

Suns Under 5-2-1 in casa.

Clippers Over 5-1 nelle ultime partite.

Clippers Under 13-6-1 nelle uscite dopo una sconfitta.

Suns-Clippers Under 5-1 negli ultimi precedenti.

Analisi Partite NBA 29 Giugno 2021

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (Gara 4)

Recap:

Hawks: 48-38-1 ATS (26-16 Home)

Bucks: 40-46 ATS (18-25 Away)

Hawks-Bucks: 1-2 (1-2 ATS, O/U 1-2) nella serie.

Infortunati:

Hawks: T. Young PG (Questionable); D.Hunter PF (Out).

Bucks: D. DiVincenzo SG (Out).

Statistiche:

Hawks: 11-5 ATS nelle ultime partite.

Hawks 20-7 ATS in casa.

Hawks 15-7 ATS dopo un giorno di pausa.

Bucks 2-5 ATS in trasferta da favoriti.

Bucks 5-2 ATS nei precedenti contro gli Hawks.

Hawks Under 6-1 nelle ultime partite.

Bucks Under 7-2-1 nelle ultime partite (Under 3-1-1 in trasferta).

Bucks Under 4-0 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Analisi Partite NBA 30 Giugno 2021

LA Clippers-Phoenix Suns (Gara 6)

Recap:

Clippers: 50-39-1 ATS (26-19 Home)

Suns: 52-33-2 ATS (24-17-2 Away)

Clippers-Suns: 2-3 (3-2 ATS, O/U2-3)

Infortunati:

Clippers: F Kawhi Leonard (out), C Ivica Zubac (questionable), C Serge Ibaka (out)

Suns: --

Statistiche:

Clippers 7-2 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in casa).

Suns 9-3 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in trasferta).

Suns 19-7 ATS dopo una sconfitta.

Suns 7-17 ATS nei precedenti contro i Clippers (2-10 ATS negli ultimi viaggi a LAC).

Clippers Under 10-4-1 in casa.

Suns Under 5-2 in trasferta.

Suns Under 8-2 negli ultimi viaggi a LAC.

Analisi Partite NBA 1 Luglio 2021

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks (Gara 5)

Recap:

Bucks: 40-47-1 ATS (22-21 Home)

Hawks: 49-38-1 ATS (22-22-1 Away)

Bucks-Hawks: 2-2 (2-2 ATS, O/U 1-3) nella serie.

Infortunati:

Bucks: Giannis Antetokounmpo F (Doubtful), Donte DiVincenzo G (Out).

Hawks: Trae Young G (Questionable), Clint Capela C (Questionable), De’Andre Hunter F (Out).

Statistiche:

Bucks 0-4 ATS nelle partite dopo una sconfitta con 10+ punti di scarto.

Hawks 15-5-1 ATS nelle partite dopo una vittoria con 10+ punti di margine.

Hawks 11-5 ATS nelle ultime partite (5-2 ATS in trasferta).

Hawks 13-4 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Bucks Under 8-2-1 nelle ultime partite (Under 4-1 in casa).

Bucks Under 6-1-1 nelle partite da favoriti.

Bucks Under 16-5 dopo una sconfitta.

Hawks Under 7-0 dopo un giorno di pausa.

Hawks Under 4-1 in trasferta da underdog.

Hawks Under 4-1 dopo una vittoria.

Bucks-Hawks Under 5-1 negli ultimi precedenti.

Analisi Partite NBA 3 Luglio 2021

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (Gara 6)

Recap:

Hawks: 49-39-1 ATS (27-16 Home)

Bucks: 41-47 ATS (18-26 Away)

Hawks-Bucks: 2-3 (2-3 ATS, O/U 2-3) nella serie.

Infortunati:

Hawks: T. Young PG (Questionable); D. Hunter PF (Out).

Bucks: G. Antetokounmpo SF (Questionable); D. DiVincenzo SG (Out).

Statistiche:

Hawks 21-7 ATS in casa.

Hawks 5-2 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente.

Bucks 2-9 ATS nelle ultime partite da underdogs.

Bucks 5-2 ATS nei precedenti contro gli Hawks.

Hawks Under 7-2 nelle ultime partite (Under 4-0 in casa).

Hawks Under 4-0 nelle partite dopo una sconfitta.

Bucks Under 8-3-1 nelle ultime partite (Under 4-1-1 in trasferta).

Bucks Under 5-0 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Analisi Partite NBA 4 Luglio 2021

