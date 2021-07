Scommesse Basket NBA: infortunio di Antetokounmpo e sconfitta per i Bucks, ora i grandi favoriti per l'anello sono i Phoenix Suns

Il brutto infortunio per Giannis Antetokounmpo e la conseguente sconfitta dei Milwaukee Bucks ad Atlanta rimescolano le carte e le quote antepost per la vittoria finale dell'anello dove ora a comandare ci sono i Phoenix Suns di Chris Paul, e attenzione a Gallinari che si gioca chance reali di giocare le Finals.

Quote Antepost NBA

In Arizona attendono le Finals NBA dal 1993, da quando cioè i Phoenix Suns di Kevin Johnson, Danny Ainge e, soprattutto, Charles Barkley provarono a fermare, invano, l’armata invincibile dei Chicago Bulls guidata da Sua Maestà MichaelJordan. Ventotto anni dopo, Devin Booker, Chris Paul e DeAndre Ayton vogliono spingersi oltre e prendere quel titolo solo sfiorato quasi trent'anni fa e, ancora prima, nel 1976. I Suns di coach Monty Williams, infatti, sono i grandissimi favoriti per la corsa all’anello del campionato di basket più bello del mondo: gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, indicano nella franchigia dell’Arizona la squadra da battere, vista la quota @1,80.

Phoenix è attualmente impegnata nelle Finali di Conference a Ovest contro i Los Angeles Clippers e al momento si trova in vantaggio 3-2 nella serie con gara 6 in programma stasera allo Staples Center. Chi invece sogna di tornare al titolo dopo oltre mezzo secolo sono i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo i quali però devono fare i conti con l’infortunio del loro leader in gara 4 nella sfida agli Atlanta Hawks: il fenomeno greco infatti ha subito un’iperestensione al ginocchio sinistro e solo nelle prossime ore si saprà la gravità dell’infortunio. La formazione di coach Budenholzer rimane comunque la più forte antagonista dei Suns, con o senza Antetokounmpo tanto che il secondo anello della franchigia del Wisconsin pagherebbe 4 volte la posta.

Più indietro le altre due protagoniste delle finali di Conference, Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks. Entrambe le formazioni devono fare a meno dei loro leader, Kawhi Leonard e Trae Young, ma cercheranno di sovvertire il pronostico per regalare il primo storico titolo alle loro squadre: il successo di una tra Clippers e Hawks si gioca @7,50.