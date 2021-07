Scommesse Basket NBA: le Finals 2021 saranno tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, due franchigie che aspettavano da anni questo momento

L'ultima volta che i Phoenix Suns si giocavano le Finals era il 1993 e c'era Charles Barkley. Dall'ultima volta dei Milwaukee Bucks alle Finals di anni ne sono passati addirittura 47 anni. Saranno queste le due franchigie che da martedì notte apriranno le ostilità per l'anello.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Quote Finals Phoenix Suns-Milwaukee Bucks

Anche senza Giannis Antetokounmpo, ma con un super Khris Middleton, i Milwaukee Bucks eliminano in finale di Eastern Conference i sorprendenti Hawks di Danilo Gallinari, e voltano in finale a 47 anni di distanza. Da Ovest arrivano i Phoenix Suns di Chris Paul che hanno avuto la meglio dei Clippers e aprono come favoriti per la vittoria dell'anello a queste Finals 2021, forti anche del fattore campo e del fatto che la stella dei Bucks, Giannis, non sia in condizioni ideali.

La prima sfida tra Phoenix Suns e Bucks si giocherà martedì 6 luglio, mentre non cambia la data per l’eventuale gara-7, confermata per la notte tra il 22 e il 23 luglio. Insomma, si è scelto di dare più riposo alle due squadre tra una partita e l’altra della serie finale. Per tutta la serie, dunque, Phoenix e Milwaukee avranno a disposizione due giorni di riposo ad eccezione che tra gara-1 e gara-2 (6 e 8 luglio) e l’eventuale gara-6 e gara-7 (20 e 22). Di seguito il calendario completo delle partite che saranno trasmesse in Italia su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno.

Gara-1 – PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS – Notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio alle ore 3.00

Gara-2 – PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS – Notte tra giovedì 8 e venerdì luglio alle ore 3.00

Gara-3 – MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS – Notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio alle ore 2.00

Gara-4 – MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS – Notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 luglio alle ore 3.00

Gara-5 (eventuale) – PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS – Notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio alle ore 3.00

Gara-6 (eventuale) – MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS – Notte tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio alle ore 3.00

Gara-7 (eventuale) – PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS – Notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio alle ore 3.00

Per gara 1 le prime linee favoriscono i Suns con -5.5 punti di spread secondo SNAI e una linea O/U a 216.5 punti totali. La quota per l'anello ai Suns si gioca @1.55 contro il @2.40 dei Bucks. Si può scommettere anche sul risultato esatto della serie e l'ipotesi più probabile è un 4-1 Suns @4.50, seguito da un 4-3 Suns @5, quindi Finals che potrebbero arrivare a gara 7. Noi di sicuro seguiremo gara per gara tutte le finali, con i nostri consigli, le statistiche e i pronostici che trovate in esclusiva nel VIP di Betting Maniac.