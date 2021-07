Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 1 delle Finals tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks. Dubbi su Antetokounmpo, Paul favorito come MVP, Booker come miglior marcatore

Questa notte iniziano le Finals di Basket NBA con gara 1 tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks che ci darà già una prima indicazione. Le quote favoriscono CP3 e compagni sia per gara 1 che per la vittoria finale. Per i Bucks l'ago della bilancia è ovviamente rappresentato dalle condizioni di Giannis Antetokounmpo.

Iniziamo con un aggiornamento delle quote antepost di SNAI che favoriscono i Suns @1.50 per la vittoria finale dell'anello e il 4-1 è il risultato più probabile in quota @4.50, quindi parliamo di una vittoria in 5 partite che sarà anche abbastanza agevole secondo le stime degli analisti per Chris Paul e compagni. CP3 è anche il favorito per essere nominato Mvp delle Finals su Devin Booker che però stacca nettamente tutti sul miglior marcatore nella serie.

Vincente Nba 2020/21

Phoenix Suns 1,50

Milwaukee Bucks 2,50

Ris Esatto Serie Mil - Phx

1 - 4 4,50

3 - 4 4,75

2 - 4 5,00

4 - 2 6,00

4 - 3 7,00

0 - 4 8,00

4 - 1 12

4 - 0 25

Mvp Nba Finals

Paul C 2,75

Booker D 3,00

Antetokounmpo, Giann 3,50

Middleton, Khris 5,00

Holiday J 15

Ayton D 25

Bridges M 50

Crowder J 50

Lopez B 50

Forbes B 100

Portis B 100

Miglior Marcatore Serie Phoenix

Booker D 1,35

Paul C 3,50

Ayton D 8,00

Crowder J 20

Bridges M 20

Payne C 30

Altro 25

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks Gara 1

Sarà una finale del tutto inedita quella che vedrà opposti i Phoenix Suns ai Milwaukee Bucks. Secondo gli esperti di 888sport.it, i Suns partono come favoriti sia per aver eliminato due big come le squadre di Los Angeles, Lakers e Clippers, ma soprattutto per i dubbi sulle condizioni dell’asso greco dei Bucks Giannis Antetokounmpo. La vittoria delle Finals da parte dei ragazzi di Monty Williams, secondo i betting analyst di 888sport.it, vale @1,50 volte la posta. Per i Bucks, reduci dalla vittoria contro gli Atlanta Hawks, tutte le prospettive sono cambiate dall’infortunio al ginocchio della propria stella. Gli uomini di Mike Budenholzer l'hanno spuntata nella finale di Conference nonostante l’assenza di Giannis nelle ultime due decisive sfide, ma la prospettiva di vittoria finale è davvero remota, e secondo i betting analyst di 888sport.it, si trova in quota @2,65. Potrebbe essere la prima storica volta per i Suns che sono la franchigia con la miglior percentuale di vittorie nella storia a non essersi mai aggiudicata un titolo. Stesso discorso per Chris Paul, vero trascinatore della squadra dell’Arizona, ancora a secco di anelli in carriera. I Bucks hanno un solo titolo nel proprio palmares ormai datato 1971, precisamente cinquanta anni fa. Antetokounmpo dopo due titoli di MVP consecutivi (2019 e 2020) vuole anche un successo di squadra per entrare nel gotha dell’NBA.

Recap

Suns: 53-33-2 ATS (28-16 Home)

Bucks: 42-47 ATS (19-26 Away)

Suns-Bucks: 1-1 (2-0 ATS, O/U 2-0) in stagione

Infortunati:

Suns: ---

Bucks: F Giannis Antetokounmpo (questionable), G Donte DiVincenzo (out).

Statistiche:

Suns 10-3 ATS nelle ultime partite.

Suns 8-3 ATS in casa da favoriti.

Suns 4-0 ATS nelle partite dopo 3+ giorni di riposo.

Bucks 4-1 ATS nelle ultime partite.

Bucks 3-9 ATS da underdogs.

Bucks 1-6 ATS nei precedenti contro i Suns.

Suns Over 14-6 nelle partite da favoriti

Suns Under 8-3 dopo 3+ giorni di pausa.

Bucks Under 9-4 da underdog.

Bucks Over 16-5-1 contro squadre con record vincente.

Suns-Bucks Over 4-0 negli ultimi precedenti.