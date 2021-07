La vittoria netta di gara 1 dei Suns, e un altra grande prestazione di Chris Paul, lanciano i Suns vicini all'anello e al titolo di MVP per CP3, nonostante per i Bucks sia rientrato Giannis Antetokounmpo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Iniziamo con un aggiornamento delle quote antepost di SNAI. La vittoria di gara 1 lancia sempre di più i Phoenix Suns verso l'anello, con la quota che cala da 1.50 all'attuale @1.35. In calo anche la quota di Chris Paul MVP delle Finals che passa da 2.75 a @1.70. Sale invece la quota di Devin Booker miglior marcatore della serie dopo i 27 punti di gara 1, tallonato da Giannis Antetokounmpo ma anche da Khris Middleton sempre sponda Bucks.

Vincente Nba 2020/21

Phoenix Suns 1,35

Milwaukee Bucks 3,10

Ris Esatto Serie Mil - Phx

1 - 4 3,50

3 - 4 4,50

2 - 4 5,00

0 - 4 6,50

4 - 3 8,00

4 - 2 9,00

4 - 1 20

Mvp Nba Finals

Paul C 1,70

Antetokounmpo, Giann 5,00

Booker D 5,00

Middleton, Khris 7,50

Ayton D 10

Holiday J 33

Bridges M 75

Crowder J 100

Lopez B 100

Portis B 100

Forbes B 100

Miglior Marcatore Serie Mil - Phx

Booker D 2,50

Antetokounmpo, Giann 3,75

Middleton, Khris 4,50

Paul C 5,00

Ayton D 12

Holiday J 15

Lopez B 20

Bridges M 50

Crowder J 100

Altro 25

Miglior Marcatore Serie Milwaukee

Middleton, Khris 1,80

Antetokounmpo, Giann 2,10

Holiday J 8,00

Lopez B 10

Portis B 50

Forbes B 50

Altro 33

Miglior Marcatore Serie Phoenix

Booker D 1,50

Paul C 2,75

Ayton D 10

Bridges M 33

Payne C 50

Crowder J 100

Altro 33

1X2 Punti Giocatore Serie Mil - Phx

1X2 Marc. Antetokounmpo G - Booker D 2,40 25 1,50

1X2 Marc. Lopez Brook - Mikal Bridges 1,45 25 2,55

1X2 Marc. Middleton K - Paul Chris 1,70 25 2,00

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks Gara 2

Recap

Suns: 54-33-2 ATS (29-16 Home)

Bucks: 42-48 ATS (19-27 Away)

Suns-Bucks: 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0) nella serie.

Infortunati

Suns: D. Saric SF (Out).

Bucks: D. DiVincenzo SG (Out).

Statistiche

Suns 11-3 ATS nelle ultime partite.

Suns 8-3 ATS dopo una vittoria.

Suns 9-3 ATS in casa da favoriti.

Bucks 3-10 ATS da underdog.

Bucks 4-0 ATS dopo non aver coperto l'handicap la partita precedente.

Bucks 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix.

Suns Over 13-6-1 nelle uscite dopo una vittoria.

Suns Over 15-6 nelle partite da favoriti.

Bucks Under 8-1 dopo una sconfitta.

Bucks Under 9-4 da underdogs.

Suns-Bucks Over 5-0 negli ultimi precedenti.