Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 3 delle Finals tra Milwaukee Bucks-Phoenix Suns. La serie si sposta a Fiserv Forum, la rimonta di Giannis e compagni in quota @4.50

Le Finals NBA si spostano al Fiserv Forum dove i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo sono favoriti e sperano di iniziare la rimonta dopo le 2 sconfitte in casa dei Phoenix Suns, un impresa non semplice e quotata @4.50.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NBA. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns Gara 3

Due vittorie per il primo anello della propria storia. I Phoenix Suns vedono il traguardo del titolo NBA lì, a portata di mano, dopo aver trionfato nelle prime due partite della serie ma sanno benissimo che due vittorie possono essere facili da conquistare ma diventare, al tempo stesso, una montagna difficilissima da scalare.

Mentre, sul fronte opposto, i Milwaukee Bucks sono sull’orlo del baratro ma non vogliono assolutamente mollare. Le Finals NBA, con Gara 3 in programma al Fiserv Forum nella notte tra domenica e lunedì, vedono al momento la formazione di Monty Williams nettamente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint @1,20 rispetto alla rimonta di Antetokounmpo e compagni in quota @4,50. Solo in tre occasioni, nella storia, una formazione è riuscita a completare una rimonta dopo aver perso le prime due gare in finale: i Boston Celtics nel 1969, i Portland Trailblazers nel 1977 e i Miami Heat nel 2006.

Molte delle fortune dei Phoenix Suns passano dalle mani di Chris Paul. Il numero 3 di coach Williams sogna, dopo 16 anni nella Lega, di alzare il primo titolo magari affiancato dal trofeo di MVP. Paul è il grandissimo favorito, per gli esperti di Sisal Matchpoint, per succedere a LeBron James come miglior giocatore delle Finals poiché si gioca @1,65. Il rivale più pericoloso per CP3 è il compagno di squadra Devin Booker in quota @2,75. Il podio è chiuso da Giannis Antetokounmpo, leader dei Milwaukee Bucks, il cui successo personale pagherebbe @5 volte la posta.

Recap

Bucks: 41-49 ATS (23-21 Home)

Suns: 55-33-2 ATS (25-17-2 Away)

Bucks-Suns: 0-2 (0-2 ATS, O/U 2-0) nella serie

Infortunati

Bucks: D. DiVincenzo SG (Out)

Suns: T. Craig SF (Questionable); D. Saric SF (Out)

Trends:

Bucks 4-1 ATS in casa.

Suns 6-1 ATS in trasferta.

Suns 4-0 ATS da underdogs.

Suns 5-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Bucks.

Bucks Under 7-3 in casa.

Suns Over 12-5 in trasferta.

Suns Over 47-23 dopo due giorni di pausa.

Bucks-Suns Over 6-0 negli ultimi precedenti.