Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 4 delle Finals tra Milwaukee Bucks-Phoenix Suns. Giannis e compagni riaprono la serie ma i Suns rimangono favoriti

La vittoria 120-100 in gara 3, la prima a Milwaukee, riaccende le speranze dei Bucks nelle Finals di Basket NBA, anche se i Phoenix Suns rimangono i favoriti per la vittoria dell'anello. Dalla gara 4 di mercoledì notte avremo però altre informazioni importanti sulla ripresa di Giannis Antetokounmpo e compagni.

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns Gara 4

La vittoria dei Milwaukee Bucks in gara-3 ha ridato un po' di equilibrio alla serie delle Finals NBA 2021 che ora vede i Phoenix Suns avanti 2-1 e ancora favoriti per la vittoria del torneo. I betting analyst di Stanleybet.it vedono la franchigia dell'Arizona come favorita per la vittoria finale @1,40, leggermente in rialzo dopo stanotte, mentre conseguentemente si abbassa la quota dei Milwaukee Bucks, che ora vale @3,10 volte la posta.

Si prospetta una lunga battaglia per stabilire chi riuscirà ad aggiudicarsi l'anello: il risultato esatto della serie di 3-4 per i Suns è proposto @3,50, ma attenzione anche all'1-4, visto @3,75. Segue il 2-4 in quota @4,50, mentre la rimonta e vittoria dei Bucks per 4-2 vale @5,50 volte la posta.

Recap:

Bucks: 43-39 ATS (24-21 Home)

Suns: 55-34-2 ATS (25-18-2 Away)

Bucks-Suns: 1-2 (1-2 ATS (O/U 2-1) nella serie.

Infortunati:

Bucks: D. DiVincenzo SG (Out).

Suns: D. Saric SF (Out).

Trends:

Bucks 5-1 ATS in casa.

Suns 12-4 ATS nelle ultime partite (6-2 ATS in trasferta).

Suns 20-7 ATS nelle partite dopo una sconfitta.

Suns 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Bucks Under 7-3-1 in casa.

Bucks Over 37-18-1 dopo due giorni di pausa.

Suns Over 12-5-1 in trasferta.

Suns Under 4-1 dopo una sconfitta.

Suns Under 5-2-1 negli ultimi viaggi a Milwaukee.