Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 5 delle Finals tra Phoenix Suns-Milwaukee Bucks. Serie sul 2-2, i Suns rimangono favoriti ma Antetokounmpo supera CP3 per l'MVP

I Milwaukee Bucks hanno vinto anche gara 4 al Fiserv Forum e hanno riportato la serie in parità sul 2-2, anche se adesso le NBA Finals tornano in Arizona con i Phoenix Suns sempre favoriti.

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks Gara 5

Serie nuovamente in parità con i Milwaukee Bucks che hanno vinto le 2 partite interne ma ora si torna in casa dei Phoenix Suns che rimangono favoriti per la vittoria dell'anello @1.65 mentre la franchigia del Wisconsin si gioca @2.20. Per il risultato esatto delle NBA Finals il 4-2 Suns è l'opzione più probabile @2.75.

Cambi anche al vertice delle lavagne per l'MVP delle Finals. Chris Paul ha perso il suo primato con le ultime 2 difficili partite in cui la marcatura di Jrue Holiday è stata asfissiante, ma mentre negli States il nuovo favorito è Devin Booker (in linea con i Suns favoriti per l'anello visto che l'MVP delle Finals arriva sempre dalla squadra vincente), mentre su SNAI la pensano diversamente visto che nonostante sfavoriscano i Bucks, favoriscono Giannis Antetokounmpo @2.00 su Chris Paul @2.75 e poi più staccato c'è Devin Booker @4, per non parlare di Khris Middleton @18 mentre con DeAndre Ayton si sale @100 volte la posta.

Recap:

Suns 55.35.2 ATS (30-16 Home)

Bucks: 44-49 ATS (19-28 Away)

Suns-Bucks: 2-2 (2-2 ATS, O/U 2-1-1) nella serie.

Infortunati:

Suns: D. Saric SF (Out).

Bucks D. DiVincenzo SG (Out).

Trends:

Suns 12-5 ATS nelle ultime partite.

Suns 10-3-1 ATS in casa da favoriti.

Suns 20-8 ATS dopo una sconfitta.

Suns 1-5 ATS dopo 2 giorni di pausa.

Bucks 3-11 ATS da underdogs.

Bucks 5-2 ATS nelle ultime partite al sabato.

Bucks 3-8 ATS nei precedenti contro i Suns (0-5 ATS a Phoenix).

Suns Under 5-1 dopo una sconfitta.

Suns Over 4-1 in casa.

Suns Over 9-3-1 dopo 2 giorni di pausa.

Bucks Over 4-0 da underdogs.

Bucks Under 4-1-1 dopo 2 giorni di pausa.

Bucks-Suns Over 6-1-1 negli ultimi precedenti (Over 4-0 a Phoenix).