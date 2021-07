Pronostici Basket NBA: analisi e scommesse su gara 6 delle Finals tra Milwaukee Bucks-Phoenix Suns. I Bucks hanno ribaltato la serie. Antetokounmpo sempre più favorito per l'MVP

Dopo le prime 2 vittorie a Phoenix la quota dell'anello ai Suns era crollata, con l'unico dubbio su chi tra Paul e Booker sarebbe stato l'mvp delle Finals NBA. Dopo 3 partite è cambiato tutto e questa notte i Bucks possono già chiudere i conti in casa, con un Giannis Antetokounmpo sempre più favorito.

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns Gara 6

Dieci giorni, e tre partite, per passare dall’Inferno al Paradiso. I Milwaukee Bucks sono a soli 48 minuti dal trionfo nelle NBA Finals di basket, che porterebbe la franchigia del Wisconsin al secondo anello della storia dopo quello del 1971 targato Oscar Robertson e Lew Alcindor, meglio noto come Kareem Abdul-Jabbar.

La formazione di coach Budenholzer, dopo una rimonta incredibile, è ora la grandissima favorita per il titolo: gli esperti di Sisal Matchpoint vedono il trionfo per i biancoverdi @1,25 contro il @4,00 dei Phoenix Suns. Milwaukee, in vantaggio 3-2 nella serie, giocherà Gara 6 in casa, al Fiserv Forum, partendo avanti rispetto agli avversari: il successo nella sesta gara di finale è dato @1,45 per i Bucks rispetto al @2,75 di Phoenix.

Dovessero riuscire nell’impresa, Giannis Antetokounmpo e compagni sarebbero la quarta formazione della storia NBA a vincere il titolo dopo aver perso le prime due partite di finale: prima di loro, infatti, solo i Boston Celtics nel 1969, i Portland Trailblazers nel 1977 e i Miami Heat nel 2006 avevano centrato rimonta e titolo. I Phoenix Suns, dal canto loro, vedono lo spettro della terza sconfitta in finale, e sempre per 4-2, come accaduto nel 1976 e nel 1993.

Giannis Antetokounmpo sta disputando delle Finals da protagonista assoluto come dimostrano i suoi numeri: 32,2 punti, 13 rimbalzi e 5,6 assist di media per il fenomeno greco favorito numero 1 per il titolo di MVP. Gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, indicano in The Greek Freak il successore di LeBron James nell’albo d’oro di miglior giocatore delle finali vista la quota di @1,35. Antetokounmpo così eguaglierebbe Kareem che realizzò la doppietta, anello per i Bucks e MVP personale, nel 1971. Chris Paul, leader dei Phoenix Suns, però non vuole mollare e ci proverà fino alla fine: il premio individuale a CP3, adesso, pagherebbe @6 volte la posta.

Recap:

Bucks: 45-49 ATS (25-21 Home)

Suns: 55-36-2 ATS (25-19-2 Away)

Bucks-Suns: 3-2 (3-2 ATS, O/U 3-1-1) nella serie.

Infortunati:

Bucks: S. Merrill PG (Questionable); T. Antetokounmpo SF (Out); D. DiVincenzo SG (Out).

Suns: D. Saric SF (Out).

Trends:

Bucks 4-0 ATS in casa.

Bucks 4-1 ATS dopo due giorni di riposo.

Suns 6-2 ATS in trasferta.

Suns 14-6 ATS dopo una sconfitta.

Suns 1-6 ATS dopo due giorni di pausa.

Suns 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Bucks Over 5-1-1 nelle ultime partite.

Bucks Under 8-3-1 in casa.

Suns Over 7-2-1 dopo due giorni di pausa.

Suns Under 3-1-1 in trasferta.

Suns Under 5-2 dopo una sconfitta.

Suns Under 6-2-1 negli ultimi viaggi a Milwaukee.