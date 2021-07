Scommesse Basket NBA: Milwaukee Bucks campioni, Antetokounmpo MVP. Per la stagione 2021-22 tutti a rincorrere i Brooklyn Nets. Il bis dei Bucks in quota @9

E' finita la stagione 2020-21 e dopo 50 anni i Milwaukee Bucks tornano sul tetto del mondo vincendo le Finals e l'anello di Basket NBA. Battuti i Phoenix Suns di Chris Paul. Giannis Antetokounmpo chiude la serie con 50 punti e viene proclamato MVP delle Finals. Vediamo le quote antepost della prossima stagione con i Brooklyn Nets la squadra da battere.

Milwaukee Bucks campioni dopo 50 anni, Giannis MVP all'unanimità

I Milwaukee Bucks sono i nuovi campioni NBA dopo una strepitosa rimonta che si è conclusa nella notte con gara-6. Dopo aver perso le prime due gare della serie, i ragazzi di Mike Budenholzer erano saliti @5 di quota per la vittoria finale, ma hanno inanellato quattro successi di fila sotto il segno di Giannis Antetokounmpo, nominato MVP delle Finals all’unanimità. Il greco ha chiuso la partita con 50 punti conditi da 14 rimbalzi (4 in attacco) e 5 stoppate. Solo Bob Pettit nel 1958 era riuscito a mettere insieme 50 punti in una gara valida per il titolo. Per i Milwaukee Bucks, che succedono nell’albo d’oro ai Los Angeles Lakers, è il secondo titolo NBA dopo quello del 1971. Da sottolineare anche il rendimento del secondo violino Khris Middleton, ma anche Jrue Holiday, arrivato nel Wisconsin per dare quel qualcosa in più che è poi ha effettivamente dato, specialmente a livello difensivo.

Per i Phoenix Suns di Chris Paul ha sì chiuso con 26 punti e 5 assist in 39 minuti, ma nei momenti decisivi non è riuscito a farsi trascinatore dei suoi compagni, sbagliando anche tanto da tre punti (6/25). Errori decisivi da parte di Devin Booker, che chiude la sua gara-6 con 19 punti e 6 palle perse tirando solo 8/22 dal campo in 46 minuti di gioco. Deludente anche DeAndre Ayton con soli 12 punti e 4/12 al tiro, non è bastato Jae Crowder, che non ha mollato fino alla fine chiudendo con 15 punti e 13 rimbalzi.

Quote Antepost Stagione 2021-22 Basket NBA

Con la free agency ancora lontana, e pure il draft ancora da fare, gli equilibri possono cambiare di molto. Per esempio Damian Lillard se si spostasse da Portland, come sembra, cambierebbe il volto di parte della lega. C'è però la certezza di ripartire con una squadra di stelle che in questa stagione era già la favorita, anche se poi ha deluso, limitata da molti infortuni. Parliamo dei Brooklyn Nets di Kevin Durant, Kyrie Irving, e James Harden che secondo le prime quote antepost saranno la squadra da battere nel 2021-22 con l'anello offerto @3.10.

Seguono ancora una volta i LA Lakers di LeBron James @5.50 mentre il bis dei Milwaukee Bucks si gioca @9. Ai Lakers di James ed Anthony Davis sembra mancare la terza stella a completare i big three, se fosse Lillard sarebbe un grande colpo. I Bucks ovviamente si godono quello che al momento è il giocatore più dominante della lega, Greek Freak.

Attenzione ai Golden State Warriors di Steph Curry, giocatore che anche quest'anno hanno dimostrato di saper fare la differenza e se dovesse tornare bene Klay Thompson dopo l'infortunio, con qualche innesto dal mercato, nella baia potrebbero tornare ad essere competitivi, come vediamo dalle prime quote antepost che mettono i Warriors come 4° forza, la prima in doppia cifra @13, davanti anche ai finalisti dell'ultima edizione, i Phoenix Suns @14, e agli Utah Jazz @15 che avevano chiuso come migliori a Ovest in regular season, prima dell'eliminazione ai playoffs.

QUOTE ANTEPOST NBA 2021-22

Brooklyn Nets @3.10

Los Angeles Lakers @5.50

Milwaukee Bucks @9

Golden State Warriors @13

Phoenix Suns @14

Utah Jazz @15

Philadelphia 76ers @17

Los Angeles Clippers @20

Denver Nuggets @20

Dallas Mavericks @29

Atlanta Hawks @35

Miami Heat @35

Boston Celtics @50

Portland Trail Blazers @50

Toronto Raptors @80

New Orleans Pelicans @80

Memphis Grizzlies @100

New York Knicks @100

Indiana Pacers @100

Chicago Bulls @100

Charlotte Hornets @100

Washington Wizards @150

Minnesota Timberwolves @250

San Antonio Spurs @250

Sacramento Kings @250

Detroit Pistons @500

Cleveland Cavaliers @500

Houston Rockets @500

OKC Thunder @500

Orlando Magic @500

Per il titolo di MVP della regular season Luka Doncic torna a prendersi la vetta delle lavagne in quota @4. La stella dei Mavericks apriva tra i favoriti anche nella stagione appena passata, assieme a Giannis Antetokounmpo che ha poi vinto il titolo di MVP, ma alle Finals. Alla fine a vincere è stato un altro europeo, Nikola Jokic, che ritroviamo molto indietro nelle quote per un bis il prossimo anno. Doncic se la dovrà vedere con Joel Embiid e Kevin Durant. Un pò più indietro gli infiniti Stephen Curry e LeBron James, assieme a Damian Lillard su cui pesa l'incertezza nel futuro.

Futuro roseo anche per Devin Booker che ha perso la sua prima finale, ma potrà dominare nei prossimi anni, così come Trae Young che ha portato gli Hawks fino agli insperati playoffs. Occhio anche a Jayson Tatum che @25 volte la posta ha tanto valore, e potrebbe essere finalmente maturo per un titolo del genere, così come Donovan Mitchell che si gioca anche più alto @30.

QUOTE MVP REGULAR SEASON NBA 2021-22

Luka Doncic @5

Joel Embiid @8

Kevin Durant @8

Giannis Antetokounmpo @9

Stephen Curry @9

LeBron James @12

Damian Lillard @12

Nikola Jokic @15

Devin Booker @18

Trae Young @18

James Harden @25

Anthony Davis @25

Jayson Tatum @25

Donovan Mitchell @30

Paul George @35

Kyrie Irving @40

Zion Williamson @40

Ja Morant @45

Russell Westbrook @50

Jimmy Butler @55

Bradley Beal @60

Julius Randle @65

Domantas Sabonis @65

Zach LaVine @80

Karl-Anthony Towns @90

Bam Adebayo @100

Chris Paul @100

Jaylen Brown @125

Pascal Siakam @150

Anthony Edwards @150

LaMelo Ball @150