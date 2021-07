Scommesse Basket NBA: Cade Cunningham grande favorito per la prima scelta ai Pistons, seguono Jalen Green ed Evan Mobley

Si avvicina il Draft NBA 2021 con un nome su tutti, Cade Cunningham, che per tutti sarà la prima scelta scontata, una prima scelta in mano ai Detroit Pistons. Andiamo a vedere le quote sulle nuove promesse della pallacanestro americana che verranno selezionati nella notte del 29 luglio.

Cade Cunningham è una guardia che abbiamo apprezzato tutto l'anno con Oklahoma State che ha guidato con autorevolezza e con grandi numeri. I Detroit Pistons hanno la prima scelta e non dovrebbero farsela scappare, anche se stanno uscendo notizie sul fatto che in casa Pistons non siano del tutto convinti e si stiano comunque guardando intorno. Le fonti sono autorevoli e una sorpresa non è da escludere anche perché gli scambi di scelta sono possibili e vanno a scombinare il draft e le previsioni. Detroit ha comunque chiesto troppo per scambiare la 1 e a mio avviso Cunningham alla fine sarà scelto dai Pistons solo che la quota è ingiolabile.

Jalen Green è visto da tutti come 2a scelta e dovrebbe andare agli Houston Rockets. Green ha tenuto una media di 17.9 punti in G League lo scorso anno, quindi ha già avuto un assaggio di professionismo anche se la G League non è la NBA. E' quello che conosco meno, in molti lo paragonano a Zach LaVine come tipologia di giocatore.

Evan Mobley dovrebbe andare alla tre, quindi le prime scelte dovrebbero essere inevitabili. A me Mobley piace molto, si tratta di un centro molto fisico e difensivo, ha dominato nel pitturato e in difesa del canestro ma può crescere molto anche offensivamente. Sarebbe una bella presa per il reparto lunghi dei Cleveland Cavaliers con Jarrett Allen.

Anche la 4 potrebbe essere blindata con Jalen Suggs, stella dei Gonzaga Bulldogs, programma dominante negli ultimi anni di college. Suggs è un giocatore di qualità su entrambi i lati del campo. Alcune voci parlano di un interessamento dei canadesi per Scottie Barnes che però secondo me andrà alla 5 con Orlando Magic. Barnes è però indubbiamente altro giocatore molto interessante, un tutto fare utile un pò alla Draymond Green, e per alcuni potrebbe essere proprio lui a sparigliare le carte in tavola andando con la 4a scelta.

Gli Oklahoma City Thunder hanno la 6 tra le tante chiamate (stanno cercando di salire alla 3 con uno scambio che però sembra troppo esoso) e la potrebbero spendere per James Bouknight, giocatore che ho seguito abbastanza a UConn. Può segnare in ogni modo, per me potrebbe diventare una stella del futuro anche in NBA. I book gli danno una linea di scelta a 8,5, giocate UNDER, non credo proprio che non verrà scelto tra i primi 8, anche perchè dietro ci sono i Golden State Warriors a cui farebbe comodo, anche se probabilmente dovranno per forza ripiegare su Jonathan Kuminga, 18enne di grande atletismo, anche lui reduce da una stagione in G League che lo ha ben preparato. In molti lo vedono tra i primi 5, per me potrebbe andare più alto ma senza dubbio in top-10.

Alla 8 tornano a scegliere gli Orlando Magic che potrebbero andare su Moses Moody che con Arkansas ha giocato molto bene, ottimo in difesa ma anche al tiro da tre e in isolamento. Un giocatore completo che potrebbe andare ai Magic con Suggs. Con la 9 i Sacramento Kings hanno la possibilità di prendere Franz Wagner da Michigan, ottimo difensore che formerebbe un trio interessante con De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Va però anche detto che i Kings hanno messo la loro 9° scelta sul mercato, così come i New Orleans Pelicans potrebbero scambiare la 10 (probabilmente con la 17 di Memphis e spedendo via Bledsoe e il suo costoso contratto).

Andiamo a vedere le principali quote dagli States sul draft:

QUOTE 1a SCELTA DRAFT NBA

Cade Cunningham @1.01

Jalen Green @17

Evan Mobley @27

Jalen Suggs @50

Jonathan Kuminga @90

Scottie Barnes @90

QUOTE 2a SCELTA DRAFT NBA

Jalen Green @1.50

Evan Mobley @3.20

Jalen Suggs @6.50

Jonathan Kuminga @30

Cade Cunningham @30

Scottie Barnes @60

QUOTE 3a SCELTA DRAFT NBA

Evan Mobley @1.62

Jalen Green @3

Jalen Suggs @4.40

Jonathan Kuminga @12

Scottie Barnes @26

Josh Giddey @60

QUOTE SCELTE IN TOP-10

Davion Mitchell @1.34

James Bouknight @1.43

Franz Wagner @1.53

Kai Jones @3.70

Ziaire Williams @5.40

Sharife Cooper @7.50

QUOTE OVER/UNDER NUMERO DI SCELTA

Corey Kispert 13.5

Davion Mitchell 9.5

Franz Wagner 9.5

Jalen Johnson 13.5

Jonathan Kuminga 6.5

Jalen Suggs 4.5

James Bouknight 8.5

Keon Johnson 8.5

Moses Moody 11.5

Scottie Barnes 5.5

Alperen Sengun 12.5

Cameron Thomas 24.5

Tre Mann 25.5

Jared Butler 21.5

Usman Garuba 16.5

Jaden Springer 25.5

Sharife Cooper 21.5

Kai Jones 13.5

Ziaire Williams 18.5