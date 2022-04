Pronostici NBA Playoffs 21-22 Aprile 2022, vediamo le gare 3 in campo giovedì e venerdì notte con analisi, ultime dai campi, statistiche, scommesse e consigli per le scommesse. Intanto i Warriors agganciano i Suns come favoriti nelle quote antepost per la vittoria finale dell’anello.

Pronostici NBA Playoffs 21-22 Aprile: le partite di giovedì

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies

Serie. 1-1 (1-1 ATS, O/U 1-1, 233,5 punti totali di media).

Linee. Timberwolves leggermente sfavoriti a +1.5 per la prima in casa. Linea O/U a 236,5 punti (apriva a 238.5).

Prop. In gara 2 Ja Morant ha sfiorato la tripla doppia con 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. In questa serie sta segnando 27,5 punti di media.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Timberwolves sono 1-5 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa). I Grizzlies sono 25-10 ATS da favoriti e 5-2 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota.

Utah Jazz-Dallas Mavericks

Serie. 1-1 (1-1 ATS, O/U 1-1, 203.0 punti totali di media).

Linee. I Jazz sono favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U in salita di un punto a 210.5.

Prop. In gara 2 Donovan Mitchell ha segnato 34 punti ma ha avuto bisogno di 30 tiri. Meglio Jalen Brunson che ne ha segnati 41 con 15/25 al tiro (6/10 da tre), in assenza di Doncic.

Infermeria. Proprio intorno alle condizioni di Luka Doncic gira tutto l’interesse mediatico e ovviamente anche quello degli scommettitori. Al momento Doncic rimane in dubbio.

Statistiche. I Jazz sono 3-9-1 ATS nelle ultime partite e 3-7-1 ATS da favoriti. I Mavericks sono 7-3 ATS nelle ultime partite e 9-4 ATS da underdogs. Dallas è 6-1 ATS nei precedenti contro Utah.

Denver Nuggets-Golden State Warriors

Serie. Warriors 2-0 (2-0 ATS, O/U 2-0, 231.0 punti totali di media).

Linee. Nuggets con le spalle al muro ma sfavoriti (+2.0) anche se giocano in casa una partita fondamentale. Linea O/U a 224.0 punti totali.

Prop. Servirà il miglior Nikola Jokic, sempre raddoppiato dalla difesa dei Warriors, ma capace di segnare 25,5 punti, 10.5 rimbalzi e 5.0 assist di media nelle prime 2 partite di questa serie.

Infermeria. Da valutare il minutaggio di Steph Curry che in questa serie sta facendo benissimo anche nell’inedito ruolo di sesto uomo con 22 minuti dalla panchina e 25.0 punti di media! Ne sta beneficiando anche un Jordan Poole da 29.5 punti di media in questa serie.

Statistiche. I Nuggets sono Over 6-2 nelle ultime partite, Over 5-2-1 dopo due giorni di riposo e Over 17-7-2 quando giocano in casa. I Warriors sono Over 4-1 nelle ultime partite ed Over 6-2 nelle uscite di playoff da favoriti. Denver e Golden State sono Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Pronostici NBA Playoffs 21-22 Aprile: le partite di venerdì

Atlanta Hawks-Miami Heat

Serie. Heat 2-0 (2-0 ATS, O/U 0-2, 213,0 punti di media).

Linee. Hawks leggermente sfavoriti a +1.5. Linea O/U a 221.5 punti totali, in salita dai 220 d’apertura e ben sopra la media che abbiamo visto nelle prime 2 partite della serie a Miami.

Prop. In gara 2 Jimmy Butler ha battuto un colpo da 45 punti, 5 assist e 5 rimbalzi dopo i 21 punti con 4 assist e 6 rimbalzi in gara 1.

Infermeria. Atlanta sempre senza Clint Capela e con Lou Williams in dubbio.

Statistiche. Gli Heat sono Under 15-5 negli ultimi Conference Quarterfinals games, gli Hawks sono Under 10-1 da underdog e Under 6-3 nei precedenti contro Miami.

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks

Serie. 1-1 (Bulls 2-0 ATS, O/U 0-2, 201.5 punti totali di media).

Linee. Per la prima a Chicago i Bulls sono sfavoriti con +1.5 punti. Linea O/U a 223.5.

Prop. Dopo gara 1 DeMar DeRozan era stato criticato per le sue percentuali al tiro e per il suo cronico calo ai playoffs in carriera, ma la stella dei Bulls ha risposto proprio col carrer high in post-season grazie a 41 punti fondamentali contro i Bucks a cui non sono bastati 33 punti di Giannis Antetokounmpo, con 18 rimbalzi. Il greco ha dominato a rimbalzo in stagione contro Chicago che continua a soffrire in area. Per esempio, anche in gara 2 Brook Lopez ha segnato 25 punti con 6 rimbalzi.

Infermeria. Le brutte notizie per Milwaukee non si fermano alla sconfitta di gara 2 visto che in quella partita si sono infortunati anche Bobby Portis e Khris Middleton al momento in dubbio per gara 3.

Statistiche. I Bulls sono 0-4 ATS in casa e 3-10 ATS dopo un giorno di pausa. I Bucks sono 4-1 ATS in trasferta e 11-1 ATS negli ultimi viaggi a Chicago.

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns

Serie. 1-1 (1-1 ATS, O/U 1-1, 224.0 punti totali di media).

Linee. Pelicans leggermente sfavoriti (+1.0) in casa. Linea O/U in calo di tre punti rispetto all’apertura a 219.5. Ora si gioca a 216.5.

Prop. 37 punti con 11 rimbalzi e 9 assist di Brandon Ingram in gara 2. L’ex Lakers sta sembrando 28.0 punti in 4 partite di post-season (iniziando dalle 2 sfide di play-in).

Infermeria. I Suns sono col fiato sospeso per capire le condizioni di Devin Booker, uscito male da gara 2.

Statistiche. I Pelicans sono Over 5-1 in casa da underdogs, i Suns sono Over 6-1 da favoriti e Over 6-0 negli ultimi viaggi a New Orleans.

Pronostici NBA Playoffs 21-22 Aprile: tutte le quote sulla pallacanestro americana

Passaggio del Turno Playoff

Boston Celtics – Brooklyn Nets 1,22 4,00

Golden State Warrior – Denver Nuggets 1,05 8,50

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolv 1,35 3,00

Miami Heat – Atlanta Hawks 1,05 8,50

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 1,35 3,00

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1,00 20

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,35 3,00

Utah Jazz – Dallas Mavericks 1,40 2,80

Nba 2021/22

Phoenix Suns 4,25

Golden State Warrior 4,25

Boston Celtics 6,00

Milwaukee Bucks 8,00

Miami Heat 8,00

Philadelphia 76ers 10

Memphis Grizzlies 13

Brooklyn Nets 15

Utah Jazz 30

Dallas Mavericks 40

Minnesota Timberwolv 75

Chicago Bulls 75

New Orleans Pelicans 75

Denver Nuggets 100

Atlanta Hawks 250

Toronto Raptors 250

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 3,00

Milwaukee Bucks 3,50

Miami Heat 4,00

Philadelphia 76ers 5,50

Brooklyn Nets 8,00

Chicago Bulls 50

Toronto Raptors 100

Atlanta Hawks 100

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 2,35

Golden State Warrior 2,35

Memphis Grizzlies 6,50

Utah Jazz 12

Dallas Mavericks 15

Minnesota Timberwolv 30

New Orleans Pelicans 50

Denver Nuggets 50

