Pronostici NBA Playoffs 23-24 Aprile 2022, nel fine settimana si giocano le gare 4 delle prime serie della post-season di pallacanestro americana, ed alcune di queste serie si potrebbero già concludere col classico sweep.

Pronostici NBA Playoffs 23-24 Aprile: le partite di sabato

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers

Serie. 76ers 3-0 (3-0 ATS, O/U 1-2, 218,6 punti totali di media).

Linee. Raptors sfavoriti in casa a +3,0 in questa partita da dentro/fuori e dopo aver perso gara 3, beffati in overtime dopo essere stati sempre avanti.

Prop. Altri 33 punti e 13 rimbalzi per Joel Embiid in gara 3. Tyrese Maxey è andato a scendere come punti segnati partita dopo partita, ma la sua media in questa serie rimane alta a 26,6.

Infermeria. Toronto con ancora in dubbio il rookie Scottie Barnes, Philadelphia che non potrà schierare il no-vax Matisse Thybulle.

Statistiche. I Raptors sono Under 7-2 dopo una sconfitta, i 76ers sono Under 6-1 quando giocano da favoriti ai playoff. Philadelphia è Under 9-3 negli ultimi viaggi a Toronto.

Utah Jazz-Dallas Mavericks

Serie. Mavericks 2-1 (2-1 ATS, O/U 2-1, 216,6 punti totali di media).

Linee. I Jazz sono favoriti a -6.0 (aprivano a -4.5). Linea O/U che rimane bassa a 213.0 rispetto alle ultime medie, ma in crescita nelle ultime 24 ore (era a 211.5).

Prop. Donovan Mitchell sta segnando 32,6 punti di media in questa serie, ma non sta bastando per i Jazz. Mitchell ha ben 15 partite sopra i 30 punti nelle ultime 20 prestazioni ai playoffs. Dall’altra parte, in assenza di Doncic è esploso Jalen Brunson che nonostante il male alla schiena sta segnando 32.0 punti di media nella serie.

Infermeria. Luka Doncic dovrebbe tornare a disposizione per i Mavericks. Si è allenato venerdì anche nel 5 v 5 anche se non ci sono ancora conferme sul suo status.

Statistiche. I Jazz sono 3-10-1 ATS nelle ultime partite (1-3-1 ATS in casa) e 3-8-1 ATS da favoriti. I Mavericks sono 8-3 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferte) e 10-4 ATS da underdogs. Dallas domina 7-1 ATS negli ultimi precedenti contro i Utah. I Jazz sono Over 5-1-1 in casa, i Mavericks sono Over 8-2 nelle ultime partite (Over 5-0 in trasferta).

Brooklyn Nets-Boston Celtics

Serie. Celtics 2-0 (1-1 ATS, O/U 1-1, 225.0 punti totali di media).

Linee. Qui siamo solo a gara 3 con la serie che si sposta a Brooklyn con i Nets sotto 0-2, ma favoriti con -3.5 punti di handicap per la prima al Barclays Center. Linea O/U 222.5

Prop. Kevin Durant ha segnato 25.0 punti di media nelle prime 2 partite a Boston, asfissiato dalla difesa dei Celtics che gli ha fatto perdere 6 turnover in ognuna delle prime 2 sfide al TD Garden.

Infermeria. Si avvicina il ritorno, e l’esordio in maglia Nets, di Ben Simmons ma non è ancora ufficiale e ci saranno da valutare tanti aspetti, su tutti il minutaggio. Gli ultimi rumors lo danno comunque fuori per gara 3, se ne riparla a gara 4. Per Boston buone notizie, anche se limitato torna a disposizione Robert Williams, giocatore da 10.0 punti, 9.6 rimbalzi e 2.2 stoppate di media.

Statistiche. I Nets sono 3-7 ATS nelle ultime partite e hanno un pessimo 6-26-1 ATS in casa, oltre al 11-28 ATS da favoriti. I Celtics sono 5-1 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS in trasferta), 7-2-1 ATS da underdogs e 6-0 ATS dopo due giorni di riposo, ma Boston è 2-9 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies

Serie. Grizzlies 2-1 (2-1 ATS, O/U 1-2, 222.0 punti totali di media).

Linee. I Timberwolves sono sfavoriti (+3.0) in casa. Linea O/U a 232.5 (in calo di un punto rispetto all’apertura).

Prop. In gara 3 incredibile rimonta da -26 per i Grizzlies con Ja Morant che ha segnato poco (16 punti) ma è stato prezioso con una tripla doppia da 10 assist e 10 rimbalzi. Jaren Jackson Jr ci ha mandato in cassa con un bel raddoppio sui rimbalzi, 7. Cassa anche dall’altra parte con Minnesota che ha segnato poco, ma non ci ha impedito di prendere le triple (4/9) di Anthony Edwards.

Infermeria. Non si segnalano novità dagli infortunati.

Statistiche. I Timberwolves sono Under 5-2 quando giocano in casa da underdogs. I Grizzlies sono Under 5-1 in trasferta e Under 7-3 negli ultimi viaggi in Minnesota.

Pronostici NBA Playoffs 23-24 Aprile: le sfide di domenica

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks

Serie. Bucks 2-1 (1-2 ATS, O/U 0-3, 198.3 punti totali di media).

Linee. I Bulls ancora sfavoriti a +4.0 in casa. Linea O/U a 219.0 punti.

Prop. Nel garbage di gara 3 il miglior marcatore dei Bucks è stato a sorpresa Grayson Allen con 22 punti, ma si segnalano anche 16 rimbalzi dell’ex Bobby Portis.

Infermeria. Bucks sempre senza Khris Middleton.

Statistiche. I Bulls sono 0-5 ATS in casa e 8-20 ATS da underdogs. I Bucks sono 5-1 ATS in trasferta e 11-4-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games. I Bucks sono 13-3 ATS negli ultimi viaggi a Chicago.

Denver Nuggets-Golden State Warriors

Serie. Warriors 3-0 (3-0 ATS, O/U 3-0, 231.0 punti totali di media).

Linee. Nuggets sfavoriti a +4.0. Linea O/U 224,5 punti totali.

Prop. I 29.3 punti con 13,0 rimbalzi e 5.0 assist di media nella serie di Nikola Jokic non stanno bastando ai Nuggets che rischiano di uscire con uno sweep da 0-4 al primo turno, nonostante l’mvp in carica e principale candidato al bis.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Nuggets sono Over 18-7-2 in casa e Over 20-8 negli ultimi Conference Quarterfinals games. I Warriors sono Over 8-2 in trasferta contro squadre con record interno vincente. Golden State e Denver sono Over 5-1 negli ultimi precedenti.

Atlanta Hawks-Miami Heat

Serie. Heat 2-1 (2-1 ATS, O/U 0-3, 215,6 punti totali di media).

Linee. Gli Hawks hanno vinto la prima in casa e riaperto la serie ma sono sfavoriti a +2.0 anche per gara 4 alla State Farm Arena dove abbiamo una linea a 221.0 punti totali.

Prop. Trae Young fondamentale per gli Hawks anche col canestro vincente nei secondi finali di gara 3, anche se nelle scommesse sui punti Young ha sempre fatto Under in questa serie con appena 19.0 punti di media.

Infermeria. In gara 3 è uscito Kyle Lowry che è in forse per questa partita anche se la PG di Miami ha tranquillizzato subito tutti e non dovrebbe essere niente di grave.

Statistiche. Gli Hawks sono 10-1 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente. Gli Heat sono 2-6 ATS nelle uscite dopo non aver coperto la linea di handicap nella partita precedente. Miami è 1-4 ATS negli ultimi viaggi ad Atlanta.

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns

Serie. Suns 2-1 (2-1 ATS, O/U 2-1, 224,3 punti totali di media).

Linee. Anche in questo match la squadra di casa è sfavorita. I Pelicans si giocano a +2.5 mentre la linea O/U è fissata a 217.0 punti totali.

Prop. Monumentale Chris Paul che in assenza di Booker ha guidato i Suns con 28 punti e 14 assist. In questa serie CP3 sta servendo 12,6 assist di media e nelle ultime 5 partite ha servito 13,2 assistenze. Per i Pelicans attenzione a CJ McCollum che ha segnato 30 punti in gara 3, ma finora nella serie la linea di valore è quella di 5,5 assist che ha sempre superato (7,3 di media).

Infermeria. Devin Booker ancora out per i Suns.

Statistiche. I Pelicans sono 0-4 ATS quando giocano in casa da underdogs mentre i Suns sono 15-6 ATS nelle partite di playoffs da favoriti e 6-2 ATS nei precedenti contro i Pelicans (4-0 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

