Pronostici NBA Playoffs 25-26-27 Aprile 2022, continua la post-season di pallacanestro americana con le gare 5 in programma tra lunedì, martedì e mercoledì. Vediamo i migliori pronostici di Basket NBA e le prestazioni giocatori di maggior valore.

Pronostici NBA Playoffs 25-26-27 Aprile 2022: le partite di lunedì

Brooklyn Nets-Boston Celtics (Gara 4)

Serie. Celtics 3-0 (2-1 ATS, O/U 1-2, 220,6 punti totali di media).

Linee. Nets leggermente favoriti a -1.0 per evitare lo sweep perdente. Linea O/U a 220.0 punti totali.

Prop. Ancora sotto tono Kevin Durant che in gara 3 ha segnato solo 16 punti ma ha perso altre 5 palle. Sono già 17 i turnovers di KD in 3 partite di questa serie.

Infermeria. Ben Simmons dovrebbe rimanere out anche per gara 4, slitta quindi l’atteso debutto in maglia Nets.

Statistiche. I Nets sono 3-24 ATS in casa da favoriti, i Celtics sono 4-0 ATS in trasferta da underdogs e 8-1 ATS nelle uscite dopo una vittoria. Boston è 5-1 ATS nei precedenti contro Brooklyn.

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors

Serie. 76ers 3-1 (3-1 ATS, O/U 1-3, 217.0 punti totali di media).

Linee. Si torna a Philadelphia con i 76ers che possono chiudere i conti e sono favoriti a -7.5 Linea O/U bassa a 209.5 punti totali.

Prop. Gara 4 molto difficile per Joel Embiid che ha chiuso con 21 punti e 8 rimbalzi. Dall’altra parte invece Paskal Siakam ha messo a referto 34 punti, miglior marcatore della partita.

Infermeria. Confermata la rottura del legamento del pollice destro proprio per Joel Embiid che però ha già dichiarato che si opererà alla fine della post-season, quindi continuerà a giocare normalmente sopra all’infortunio.

Statistiche. I 76ers sono Under 14-6-1 contro squadre con record vincente. I Raptors sono Under 20-8 in trasferta e U/nder 15-7-1 nei precedenti contro i 76ers.

Dallas Mavericks-Utah Jazz

Serie. 2-2 (Mavericks 3-1 ATS, O/U 2-2, 212.2 punti totali di media).

Linee. I Mavericks sono favoriti con -3.0 punti di handicap. Linea O/U a 213.0 punti totali (in salita dai 211.5 d’apertura).

Prop. Luka Doncic è tornato in campo meglio del previsto. Intanto è stato in campo quasi 34 minuti e ha segnato 30 punti (11/21 al tiro) con anche 10 rimbalzi e 4 assist. Dopo i 32.6 punti segnati di media nelle prime 3 partite della serie, in gara 4 Donovan Mitchell si è fermato a 23 punti.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Mavericks sono 9-3 ATS nelle ultime partite (6-2 ATS in casa) e 10-2 ATS nelle uscite dopo aver concesso 100+ punti la partita precedente. I Jazz sono 6-19-1 ATS in trasferta e 0-4 ATS da underdogs. Utah è 1-8 ATS nei precedenti contro Dallas.

Pronostici NBA Playoffs 25-26-27 Aprile 2022: le partite di martedì

Miami Heat-Atlanta Hawks

Serie. Heat 3-1 (3-1 ATS, O/U 0-4, 210.7 punti totali di media).

Linee. Heat nettamente favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U a 217.5 punti.

Prop. In questa serie Jimmy Butler sta segnando 30.5 punti di media e nelle ultime 2 partite ha portato giù anche 20 rimbalzi (10+10).

Infermeria. Kyle Lowry rimane in forse per gli Heat.

Statistiche. Sempre Under in 4 partite in questa serie e gli Hawks sono Under 25-8 negli ultimi viaggi a Miami.

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves

Serie. 2-2 (2-2 ATS, O/U 2-2, 225.7 punti totali di media).

Linee. I Grizzlies sono favoriti con -6.0 punti (aprivano a -7.0). Linea O/U a 232.5 punti totali.

Prop. Nelle ultime 3 partite Ja Morant ha fatto una tripla doppia (16+10+10) e ne ha sfiorate altre due con 23+10+9 in gara 1 e 11+15+8 in gara 3.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Grizzlies sono 5-1 ATS in casa da favoriti, i Timberwolves sono 1-6 ATS nelle uscite dopo una vittoria e 9-25 ATS negli ultimi viaggi a Memphis.

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans

Serie. 2-2 (2-2 ATS, O/U 3-1, 223,5 punti totali di media).

Linee. I Suns sono chiamati a vincere con -5.5 punti di scarto mentre la linea O/U si gioca a 215.5 punti totali.

Prop. Dopo i 17 rimbalzi di gara 3, Deandre Ayton si è fermato a 8. In gara 1 e in gara 2 ne aveva portati giù 9+9 e di fatto nella serie è andato in doppia cifra di rimbalzi solo 1 volta. Del resto i Pelicans sono i 3° migliori della lega come efficenza a rimbalzo.

Infermeria. Pesa eccome l’infortunio di Devin Booker che dovrebbe rimanere out.

Statistiche. I Suns sono Over 8-1 nelle partite di playoff da favoriti, i Pelicans sono Over 5-1 nelle ultime partite.

Pronostici NBA Playoffs 25-26-27 Aprile 2022: le partite di mercoledì

Boston Celtics-Brooklyn Nets (gara 4)

Serie. —

Linee. —

Prop. —

Infermeria. —

Statistiche. —

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls

Serie. Bucks 3-1 (2-2 ATS, O/U 0-4, 202.2 punti totali di media.

Linee. Bucks favoriti in doppia cifra a -10.0 per chiudere la serie. Linea O/U a 219.5 punti.

Prop. Nell’ultima partita Giannis Antetokounmpo ha segnato 32 punti, ma fanno notizia anche i 17 rimbalzi. In questa serie il greco sta portando giù 14,5 rimbalzi di media. Chicago ha problemi anche nella difesa sulle PG e l’assenza di Middleton ha lanciato Jrue Holiday come secondo violino da 26 punti e 7 assist.

Infermeria. Alex Caruso in forse per i Bulls mentre i Bucks rimangono senza Khris Middleton.

Statistiche. I Bucks sono 0-5 ATS in casa da favoriti. I Bulls sono 9-3 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Golden State Warriors-Denver Nuggets

Serie. Warriors 3-1 (3-1 ATS, O/U 4-0, 235,0 punti totali di media).

Linee. I Warriors si giocano a -9.0. Linea O/U a 225,5 punti totali.

Prop. Facile dire Nikola Jokic a cui si affidano i Nuggets, ma attenzione ad Aaron Gordon che ha segnato 19.5 punti e 9.0 rimbalzi.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti tra gli infortunati.

Statistiche. I Nuggets sono Over 5-0 da underdogs, i Warriors sono Over 5-0 nelle uscite dopo aver segnato 100+ punti la partita precedente. Sempre Over nelle prime 4 sfide della serie.

Pronostici NBA Playoffs 25-26-27 Aprile 2022: quote antepost

Nba 2021/22

Golden State Warrior 4,00

Boston Celtics 4,75

Phoenix Suns 5,50

Milwaukee Bucks 8,00

Miami Heat 8,00

Philadelphia 76ers 10

Memphis Grizzlies 12

Dallas Mavericks 20

Utah Jazz 33

Brooklyn Nets 50

New Orleans Pelicans 75

Minnesota Timberwolv 150

Atlanta Hawks 200

Chicago Bulls 250

Toronto Raptors 300

Denver Nuggets 400

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 2,75

Milwaukee Bucks 3,75

Miami Heat 3,75

Philadelphia 76ers 4,50

Brooklyn Nets 33

Chicago Bulls 150

Toronto Raptors 150

Atlanta Hawks 150

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,25

Phoenix Suns 3,25

Memphis Grizzlies 5,50

Dallas Mavericks 7,50

Utah Jazz 15

New Orleans Pelicans 40

Minnesota Timberwolv 75

Denver Nuggets 150

Passaggio del Turno Playoff

Boston Celtics – Brooklyn Nets 1,02 11

Golden State Warrior – Denver Nuggets 1,01 15

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolv 1,27 3,50

Miami Heat – Atlanta Hawks 1,01 15

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 1,00 20

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1,01 15

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,32 3,15

Utah Jazz – Dallas Mavericks 2,05 1,70

