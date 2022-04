Pronostici NBA Playoffs 28-29 Aprile 2022, le prime serie si sono concluse e abbiamo già la semifinale a Est tra Boston Celtics-Milwaukee Bucks che si prospetta interessantissima. Tra giovedì e venerdì però si potrebbero concludere anche le altre serie ancora in bilico, andiamo a vedere analisi, statistiche, quote e consigli per le scommesse NBA.

NBA Playoffs: betting trends

Iniziamo col dire che a Est sono già passati i Miami Heat che aspettano la vincente tra Toronto e Philadelphia mentre l’altra semifinale di Eastern Conference sarà Celtics-Bucks.

Nell’ultima settimana le partite da Under hanno sfiorato il 70%. Nelle ultime 2 giornate di playoffs abbiamo visto 5 partite, tutte da Under, e questa settimana siamo O/U 1-7. In questi playoffs stiamo assistendo a punteggi molto bassi e questo sta rendendo anche le prop bet dove solitamente si gioca Over sulle prestazioni giocatori, molto difficili da pronosticare con linee spesso insidiose, tanto che le giocate standard (handicap, over/under, testa a testa) si stanno rivalando le migliori nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

Nelle nostre scommesse questa settimana abbiamo aperto con un lunedì quasi perfetto. Positivo anche il martedì mentre nell’ultima notte di scommesse siamo stati fregati dal Over mancato nello Utah dove abbiamo provato ad andare contro trend, ma incassiamo anche l’antepost sulla serie vinta 4-1 dai Bucks sui Bulls.

In questi playoffs la miglior squadra come rendimento nelle scommesse è quella dei Dallas Mavericks e al contrario i peggiori sono ovviamente gli Utah Jazz contro cui stanno giocando la prima serie a Ovest. 4 Over su 4 nella serie tra Warriors e Nuggets, al contrario 4 Under su 4 tra Bucks e Bulls. I Milwaukee Bucks sono anche la squadra che ha vinto col margine medio maggiore, +14,20 punti inflitti di media ai Bulls. Seguono i Miami Heat che hanno battuto Atlanta con un margine medio di +12.0 punti.

Pronostici NBA Playoffs 28-29 Aprile 2022: le partite del giovedì

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers

Serie. 76ers 3-2 (3-2 ATS, O/U 1-4 211,8 punti totali di media).

Linee. Nessuna squadra ha mai rimontato da sotto 0-3 in una serie di playoffs NBA, ci provano e ci credono i Raptors che senza la sconfitta punto a punto di gara 3 adesso starebbero in un altra situazione, ma occhio a dare per spacciati i canadesi in una serie ancor aperta in cui hanno qualche punto a favore, e che ha visto Over alla prima e poi sempre Under con punteggi bassissimi. Toronto leggermente sfavorita a +1.5, linea O/U bassa a 209.0 punti.

Prop. Pascal Siakam ha guidato i Raptors i gara 5 con 23 punti e 10 rimbalzi aiutato dai 17 punti di Precious Achiuwa, utile nel limitare Joel Embiid a 20 punti e 11 rimbalzi.

Infermeria. Proprio Embiid sta giocando sopra un infortunio e non è al 100% per Philadelphia che non ha a disposizione nemmeno Thybulle. Per i Raptors c’è Fred VanVleet in dubbio dopo aver già saltato la scorsa partita.

Statistiche. I Raptors sono 5-0 ATS dopo due giorni di riposo e 5-1 ATS in casa da underdogs. I 76ers sono 1-6 ATS in trasferta e 5-15 ATS negli ultimi viaggi a Toronto.

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns

Serie. Suns 3-2 (3-2 ATS, O/U 3-2, 220,6 punti totali di media).

Linee. Anche qui la squadra di casa è leggermente sfavorita (+2.0) mentre la linea O/U si gioca a 214.0 punti totali.

Prop. Mikal Bridges ha segnato 31 punti in gara 5 alla guida dei Suns che hanno avuto anche 19 punti da Deandre Ayton che però si è fermato a 9 rimbalzi. In questa serie il lungo di Phoenix è andato in doppia cifra di rimbalzi solo 1 volta ma i bookmakers continuano a dargli linee a 10.5. I Pelicans sono la 3° miglior squadra della NBA come efficenza a rimbalzo.

Infermeria. Da monitorare le condizioni di Devin Booker, alcuni rumors parlano di un rientro già per gara 6 ma al momento i principali report lo danno sempre out. Su Telegram vi daremo più notizie da qui alla prima serata.

Statistiche. I Pelicans sono 1-4 ATS in casa da underdog, i Suns sono 16-7 ATS nelle partite di playoff da favoriti e 7-3 ATS nei precedenti contro i Pelicans (4-1 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

Utah Jazz-Dallas Mavericks

Serie. Mavericks 3-2 (4-1 ATS, O/U 2-3, 205,6 punti totali di media).

Linee. I Jazz sono leggermente favoriti a -1.0. Linea O/U a 210.0 punti totali.

Prop. Luka Doncic dominante dal suo rientro in cui ha segnato con 31.5 punti, 11.5 rimbalzi e 4,5 assist di media nelle ultime 2 prestazioni. I 77 punti di gara 5 dei Jazz sono stati vergognosi per un attacco dal grande potenziale che è sparito nel momento più importante, con Donovan Mitchell fermo a 9 punti ma un Rudy Gobert tornato protagonista con 17 punti + 11 rimbalzi.

Infermeria. Proprio Donovan Mitchell non è al 100% anche se dovrebbe essere in campo questa notte.

Statistiche. I Jazz sono 1-4-1 ATS in casa, i Mavericks sono 4-0 ATS in trasferta e 4-0 ATS anche negli ultimi viaggi nello Utah.

Pronostici NBA Playoffs 28-29 Aprile 2022: le partite del venerdì

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies

Serie. Grizzlies 3-2 (2-3 ATS, O/U 2-3, 224.6 punti totali di media).

Linee. Timberwolves leggermente sfavoriti a +1.0. Linea O/U a 228,5 punti totali.

Prop. In gara 5 Ja Morant ha guidato i Grizzlies con 30 punti e 13 rimbalzi, sfiorando un altra tripla doppia con anche 9 assist.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. Timberwolves miglior squadra da Over in regular season ma sono Under 5-2 nelle ultime partite in casa da underdogs mentre i Grizzlies sono Under 4-1 quando giocano in trasferta da favoriti e Under 7-3 negli ultimi viaggi in Minnesota.

Pronostici NBA Playoffs 28-29 Aprile 2022: quote antepost

Passaggio del Turno Playoff

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolv 1,15 5,00

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1,15 5,00

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,10 6,25

Utah Jazz – Dallas Mavericks 5,00 1,15

Vincente Nba 2021/22

Golden State Warrior 3,75

Phoenix Suns 5,00

Boston Celtics 5,00

Miami Heat 6,50

Milwaukee Bucks 7,50

Memphis Grizzlies 12

Philadelphia 76ers 15

Dallas Mavericks 15

Utah Jazz 75

Toronto Raptors 100

New Orleans Pelicans 150

Minnesota Timberwolv 150

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 2,50

Miami Heat 3,25

Milwaukee Bucks 3,50

Philadelphia 76ers 6,50

Toronto Raptors 50

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,25

Phoenix Suns 3,00

Memphis Grizzlies 5,50

Dallas Mavericks 6,50

Utah Jazz 25

Minnesota Timberwolv 50

New Orleans Pelicans 50

