Pronostici NBA Playoffs 3-4 Maggio 2022, vediamo le gare 2 delle semifinali di conference. Si inizia con Boston-Milwaukee e Memphis-Golden State. Il giorno dopo tocca a Miami-Philadelphia e Phoenix-Dallas.

Pronostici NBA Playoffs 3-4 Maggio: le partite di martedì

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Serie. Bucks 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 190.0 punti di media).

Linee. Celtics favoriti con -4.5 punti di handicap, con i bookmakers che ripropongono la stessa linea di gara 1. Scende invece la linea O/U a 215.5 punti totali.

Prop. In gara 1 un super Giannis Antetokounmpo ha chiuso una tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, grande prestazione per il greco che però non ha superato la linea P+R+A che era piazzata a 50.5 (oggi è a 49.5). Per i Bucks è stato determinante anche Jrue Holiday con 25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, oltre a tante giocate difensive importanti e 3 palle rubate. La difesa dei Bucks ha costretto i Celtics al 34% dal campo in gara 1, con Jayson Tatum e Jaylen Brown che hanno combinato per un 10/31 al tiro.

Infermeria. Marcus Smart è uscito per infortunio l’altro giorno e rimane in dubbio per Boston mentre Milwaukee è sempre senza Kris Middleton.

Statistiche. I Celtics sono 6-2 ATS nelle uscite dopo una sconfitta. I Bucks sono 7-1 ATS nelle ultime trasferte, ma 1-7 ATS nei precedenti contro i Celtics.

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors

Serie. Warriors 1-0 (0-1 ATS, O/U 1-0, 233.0 punti di media)

Linee. Grizzlies chiamati al riscatto per gara 1 in casa ma anche oggi sfavoriti a +2.0 mentre la linea O/U si gioca a 227,5 punti totali.

Prop. In gara 1 il miglior marcatore dei Warriors è stato Jordan Poole con 31 punti, oltre a 9 assist e 8 rimbalzi, con 12/20 al tiro e anche un 5/10 da tre. Per i Grizzlies Jaren Jackson Jr è esploso con 33 punti e 10 rimbalzi, dominando l’area dei Warriors in assenza di Adams, e in aiuto ai 34 punti, 10 assist e 9 rimbalzi di Ja Morant, due grandi prestazioni che non sono bastate per vincere ai Grizzlies, come non è bastata la sciagurata espulsione di Draymond Green.

Infermeria. Steven Adams out per I Grizzlies che devono verificare anche le condizioni di Desmond Bane che rimane in forse nel momento in cui scriviamo. Seguiranno aggiornamenti sul nostro canale Telegram.

Statistiche. I Grizzlies sono Over 12-1 quando giocano ai playoffs da underdogs. I Warriors sono Over 6-0 nelle uscite dopo una vittoria ma Under 5-2 negli ultimi viaggi a Memphis.

Pronostici NBA Playoffs 3-4 Maggio: le partite di mercoledì

Miami Heat-Philadelphia 76ers

Serie. Heat 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 198.0 punti di media).

Linee. Gli Heat aprono ampiamente favoriti a -9.0 anche per gara 2 mentre la linea O/U rimane bassa a 206.5 punti.

Prop. Tyler Herro ha guidato Miami in gara 1 con 25 punti e 7 assist, realizzando 4 delle 6 triple tentate. Jimmy Butler ha giocato segnando 15 punti, ma la vera differenza l’ha fatta Bam Adebayo con 24 punti e 12 rimbalzi, approfittando dell’assenza di Embiid nell’area di Philadelphia che ha trovato 27 punti da Tobias Harris che non sono bastati, anche perché James Harden (16 punti con 5/13 dal campo) e Tyrese Maxey (19 con 6/15) hanno un pò deluso a livello realizzativo e come percentuali al tiro.

Infermeria. Le condizioni di Joel Embiid preoccupano i 76ers che dovrebbero fare a meno della propria stella anche per gara 2 mentre Miami ha in forse Kyle Lowry.

Statistiche. 6 Under consecutivi per Miami (Under 5-0 in casa). I 76ers sono Under 10-2 nelle trasferte da underdogs e Under 4-0 negli ultimi viaggi a Miami.

Phoenix Suns-Dallas Mavericks

Serie. Suns 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0, 235.0 punti di media).

Linee. Suns favoriti con -6.0 punti di handicap. Linea O/U che rimane bassa a 216.0 nonostante i tanti punti di gara 1, molto inattesi a dire la verità.

Prop. Luka Doncic ha offerto un altra grande prova ma non è bastata e sembra predicare nel deserto a Dallas. La stella dei Mavericks ha chiuso con 45 punti, 12 rimbalzi e 8 assist che però non sono bastati ai Mavericks. I Suns hanno ritrovato Devin Booker, impreciso al tiro anche se in generale Phoenix sta tirando benissimo in questi playoffs, ad iniziare da Deandre Ayton che viaggia col 68% dal campo in questa post-season, con 21.1 punti e 9.6 rimbalzi di media.

Infermeria. Non si segnalano novità al momento tra gli infortunati.

Statistiche. I Suns sono Under 6-2 in casa, i Mavericks sono Under 7-3 nelle uscite dopo una sconfitta e Under 6-2 nei precedenti contro i Suns (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Phoenix).

Tutte le quote sulla stagione 2021-22 di NBA

I Golden State Warriors alla pari con i Phoenix Suns per la vittoria dell’anello che potrebbe tornare a Ovest quest’anno, almeno vedendo alle quote antepost di SNAI. In 3° posizione ritroviamo i campioni in carica, i Milwaukee Bucks, e come mvp delle Finals ritroviamo Giannis Antetokounmpo che sta scalando le lavagne americane di questa tipologia di scommessa, avvicinandosi a Steph Curry che rimane il favorito assoluto.

Nba 2021/22

Golden State Warriors 3,50

Phoenix Suns 3,50

Milwaukee Bucks 5,25

Miami Heat 6,50

Boston Celtics 6,50

Memphis Grizzlies 25

Dallas Mavericks 25

Philadelphia 76ers 30

Nba Eastern Conference 2021/22

Miami Heat 2,50

Milwaukee Bucks 2,75

Boston Celtics 3,25

Philadelphia 76ers 12

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,15

Phoenix Suns 2,15

Dallas Mavericks 10

Memphis Grizzlies 10

Passaggio del Turno Sf Playoff

Golden State Warrior – Memphis Grizzlies 1,15 5,00

Miami Heat – Philadelphia 76ers 1,15 5,00

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 1,70 2,10

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 1,17 4,75

2022 NBA Finals MVP

Steph Curry @4.10

Giannis Antetokounmpo @6

Jayson Tatum @7

Devin Booker @7

Chris Paul @7.50

Jimmy Butler @9.50

Bam Adebayo @20

Draymond Green @25

Joel Embiid @25

Jaylen Brown @25

Luka Doncic @25

Jordan Poole @25

Ja Morant @25

