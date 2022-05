Pronostici NBA Playoffs 6-7 Maggio 2022, si torna in campo con le gare 3 delle semifinali di conference. Si cambia campo con Philadelphia 76ers-Miami Heat e Dallas Mavericks-Phoenix Suns al venerdì e con Milwaukee Bucks-Boston Celtics e Golden State Warriors-Memphis Grizzlies in campo sabato.

Pronostici NBA Playoffs 6-7 Maggio 2022: le partite di venerdì

Philadelphia 76ers-Miami Heat

Serie. Heat 2-0 (2-0 ATS, O/U 1-1, 210.0 punti di media.

Linee. 76ers leggermente sfavoriti a +1.0. Linea O/U 210.5 punti totali.

Prop. Bam Adebayo è stato il miglior marcatore di Miami in gara 2 con 23 punti, ma si è fermato a 9 rimbalzi. Sempre per gli Heat Tyler Herro sta segnando 21.5 punti di media in questa serie e Jimmy Butler 18.5 punti, 7.5 rimbalzi e 7.5 assist. Per i 76ers Tyrese Maxey sta segnando 26,5 punti di media in questa serie, Tobias Harris ne aggiunge 23.0.

Infermeria. Sembrava che Joel Embiid saltasse anche gara 3 ma le ultime notizie danno la stella dei 76ers pronto a giocare, anche con la maschera. P.J. Tucker in dubbio per Miami.

Statistiche. I 76ers sono 2-5 ATS nelle uscite dopo una sconfitta, gli Heat sono 4-0 ATS in trasferta da underdogs. Miami è 8-3-1 ATS negli ultimi precedenti.

Dallas Mavericks-Phoenix Suns

Serie. Suns 2-0 (2-0 ATS, O/U 2-0, 236,5 punti di media).

Linee. Mavericks leggermente favoriti a -1,0. Linea O/U a 218.5 punti totali.

Prop. Devin Booker ha segnato 30 punti in gara 2 e Chris Paul ne ha aggiunti 28. Problemi di falli per Deandre Ayton in campo per meno di 19 minuti totali. Per i Mavericks ovviamente va citato Luka Doncic che dopo i 45 punti di gara 1 ne ha segnati altri 35 in gara 2.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Mavericks sono Over 29-10 negli ultimi Conference Semifinals games. I Suns sono Over 6-1 nelle ultime partite.

Pronostici NBA Playoffs 6-7 Maggio 2022: le partite di sabato

Milwaukee Bucks-Boston Celtics

Serie. 1-1 (1-1 ATS, O/U 0-2, 192,5 punti di media).

Linee. I Bucks si giocano favoriti a -2.0 per la prima partita della serie a Milwaukee. Linea O/U 213.0 punti totali.

Prop. Jaylen Brown e Jayson Tatum hanno combinato per altri 59 punti e 14 assist in gara 2 dove invece Giannis Antetokounmpo è stato tenuto a 28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist dalla difesa dei Celtics che si fa sentire anche sul greco.

Infermeria. Milwaukee senza Kris Middleton. Per i Celtics dovrebbe rientrare a disposizione il miglior difensore dell’anno, Marcus Smart.

Statistiche. I Bucks sono 1-7 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente. I Celtics sono 8-2 ATS nelle ultime partite e 5-0 ATS in trasferta da underdogs. Boston è 8-1 ATS nei precedenti contro i Bucks, con un perfetto 4-0 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

Serie. 1-1 (Grizzlies 2-0 ATS, O/U 1-1, 220.0 punti di media).

Linee. Warriors nettamente favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U 225,5 punti totali.

Prop. In gara 2 strepitoso Ja Morant che ha segnato 47 punti. In questa post season giocatore più migliorato del 2022 sta segnando 24,8 punti con 10.1 assist e 8,6 rimbalzi. Dall’altra parte 27 punti di Steph Curry mentre quello che per molti meritava il premio vinto da Morant, Jordan Poole, ha segnato altri 20 punti ripartendo dalla panchina. In questa post-season Poole sta segnando 22.2 punti di media.

Infermeria. Memphis senza Steven Adams e c’è anche la sospensione di Dillon Brooks.

Statistiche. I Warriors sono Over 6-2 quando giocano da favoriti una partita di Playoffs. I Grizzlies sono Over 10-1 ai Playoffs da underdogs ma Memphis è Under 5-1 negli ultimi viaggi a Golden State.

Tutte le quote sul Basket NBA

Vincente Anello Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,00

Golden State Warrior 4,25

Miami Heat 5,25

Boston Celtics 5,50

Milwaukee Bucks 6,50

Memphis Grizzlies 20

Philadelphia 76ers 50

Dallas Mavericks 50

Nba Eastern Conference 2021/22

Miami Heat 2,25

Boston Celtics 2,75

Milwaukee Bucks 3,75

Philadelphia 76ers 20

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 1,75

Golden State Warrior 2,50

Memphis Grizzlies 8,00

Dallas Mavericks 20

Passaggio del Turno Sf Playoff

Golden State Warrior – Memphis Grizzlies 1,30 3,30

Miami Heat – Philadelphia 76ers 1,08 7,00

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 2,00 1,75

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 1,05 8,50

