Pronostici NBA Playoffs 8-9 Maggio 2022, domenica iniziano le gare 4 delle semifinali di conference e si parte nella prima serata italiana quando ci potremmo gustare Dallas Mavericks-Phoenix Suns. A seguire Philadelphia 76ers-Miami Heat. Lunedì toccherà a Milwaukee Bucks-Boston Celtics e Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, con la certezza che non ci sarà nessuno sweep in queste semifinali.

Pronostici NBA Playoffs 8-9 Maggio 2022: le partite di domenica

Dallas Mavericks-Phoenix Suns

Serie. Suns 2-1 (2-1 ATS, O/U 2-1, 223.3 punti di media).

Linee. La serie si è spostata a Dallas e i Mavericks hanno subito vinto riscoprendo la loro ottima difesa ma anche per gara 4 sono sfavoriti (+1.5) mentre la linea O/U si gioca a 215.0 punti totali.

Prop. Luka Doncic ha segnato 26 punti con 13 rimbalzi e 9 assist in gara 3, e non è una novità, ma finalmente Jalen Brunson lo ha supportato con 28 punti. Tutto il quintetto dei Suns è andato in doppia cifra di punti in gara 3, ma nessuno è arrivato nemmeno al ventello con Devin Booker da 18 punti e Chris Paul fermo a 12, tanto che il miglior marcatore di Phoenix è stato Joe Crowder con 19 punti e un 5/8 dalla lunga distanza.

Infermerie. Non si segnalano novità dagli infortunati.

Statistiche. I Mavericks sono 8-2 ATS in casa e 11-5 ATS da underdog ma attenzione ai Suns che sono 4-0 ATS nelle ultime uscite dopo una sconfitta e rimangono avanti 23-9 ATS negli ultimi precedenti contro i Mavericks (9-2 ATS negli ultimi viaggi a Dallas9.

Philadelphia 76ers-Miami Heat

Serie. Heat 2-1 (2-1 ATS, O/U 1-2, 199.3 punti di media).

Linee. 76ers leggermente favoriti con -1,5 punti di handicap. Linea O/U molto bassa a 207.5 punti totali. Del resto come abbiamo appena visto, in questa serie non si arriva ai 200 punti di media totale e in gara 3 abbiamo assistito quasi ad una partita da Eurolega come punteggio (178 punti).

Prop. Jimmy Butler è stato il miglior marcatore degli Heat con 33 punti (e anche 9 rimbalzi) in gara 3, ma non è bastato a Miami che ha avuto solo 9 punti e 3 rimbalzi da Bam Adebayo, ridimensionato dal rientro di Joel Embiid, mentre per gli Heat non ha avuto lo stesso impatto il rientro di Kyle Lowry che ha chiuso con 0 punti in 25 minuti. 76ers ricaricati dal rientro di Embiid che da mascherato ha segnato 18 punti e 11 rimbalzi. Il miglior marcatore di Philadelphia è stato Tyrese Maxey con 21 punti (24,7 di media nelle ultime 4), assieme a Danny Green che ha aggiunto altri 21 punti dopo che ne aveva segnati 8 in tutto nelle prime 2 partite a Miami.

Infermerie. Kyle Lowry in forse per gli Heat.

Statistiche. I 76ers sono Under 6-2 nelle ultime partite, Under 6-1 negli ultimiConference Semifinals games e Under 4-1 dopo un giorno di riposo. Anche gli Heat sono Under 4-1 dopo un giorno di pausa e Under 7-1 nelle ultime partite. Philadelphia e Miami sono Under 6-2 negli ultimi precedenti.

Pronostici NBA Playoffs 8-9 Maggio 2022: le sfide di lunedì

Milwaukee Bucks-Boston Celtics

Serie. Bucks 2-1 (1-2 ATS, O/U 0-3, 196,3 punti di media).

Linee. Anche per gara 4 ci si attende una sfida punto a punto dopo lo spettacolo di gara 3 e il finale incredibile, con i Bucks leggermente favoriti (-1.0). I bookmakers abbassano ancora la linea punti totali a 210.0 in una serie in cui avevano iniziato dai 218.5 di gara 1, andando a calare partita dopo partita, ma non abbastanza visto che finora in questa serie abbiamo sempre visto Under.

Prop. Giannis Antetokounmpo dominante in gara 3 con 42 punti e 12 rimbalzi, vicino alla tripla doppia con anche 8 assist. Il greco aveva sfiorato la tripla doppia anche in gara 2 (28+7+9) dopo averla messa a referto nell’opener al TD Garden (24+12+13) ma nella partita al Fiserv Forum ha segnato decisamente di più. Per Boston prova rivedibile di Jayson Tatum, e non solo in attacco (10 punti, 4/19 al tiro). Vanficati 27 punti e 12 rimbalzi di Jaylen Brown e un Al Horford monumentale da 22 punti, 16 rimbalzi e 5 assist. Horford ha sempre chiuso in doppia doppia nelle prime 3 partite di questa serie.

Infermerie. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. 8 Under consecutivi per i Bucks nelle ultime partite mentre i Celtics sono Under 11-1 negli ultimi Conference Semifinals games. Boston è 4-0-1 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

Serie. Warriors 2-1 (1-2 ATS, O/U 2-1, 231.3 punti di media).

Linee. Warriors favoriti con -9.0 punti di handicap, linea O/U a 226,5 punti totali.

Prop. Steph Curry ha segnato 30 punti in gara 3 ma mi piace continuare a citare Jordan Poole che ne ha aggiunti altri 27 (26.0 di media in questa serie). Per i Grizzlies non è bastato un Ja Morant da 34 punti e 7 assist.

Infermerie. Proprio la stella di Memphis, Ja Morant, è uscito infortunato da gara 3 ed è in forse per la prossima sfida. Monitoreremo le sue condizioni con aggiornamenti su Telegram, intanto lunedì torna dalla squalifica Dillon Brooks.

Statistiche. I Warriors sono 6-1 ATS in casa, i Grizzlies sono 0-4-1 ATS nelle trasferte da underdogs e 4-10 ATS negli ultimi viaggi a Golden State,

Tutte le quote sul Basket NBA

Vincente Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,25

Golden State Warrior 3,75

Miami Heat 5,50

Milwaukee Bucks 6,00

Boston Celtics 7,00

Philadelphia 76ers 20

Memphis Grizzlies 25

Dallas Mavericks 33

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 2,75

Miami Heat 2,75

Boston Celtics 3,75

Philadelphia 76ers 10

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 2,00

Golden State Warrior 2,25

Memphis Grizzlies 10

Dallas Mavericks 12

Passaggio del Turno Sf Playoff

Golden State Warrior – Memphis Grizzlies 1,15 5,00

Miami Heat – Philadelphia 76ers 1,28 3,50

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 1,60 2,25

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 1,18 4,50

