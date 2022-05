Pronostici NBA Playoffs 10-11 Maggio 2022, non c’è stato nessuno sweep nelle semifinali di Conference che continuano tutte con le gare 5 in programma tra martedì e mercoledì. Vediamo analisi, statistiche, ultime notizie dalle infermerie, prestazioni giocatori e i consigli per le scommesse.

Pronostici NBA Playoffs 10-11 Maggio 2022: le partite di martedì

Miami Heat-Philadelphia 76ers

Serie. 2-2 (2-2 ATS, O/U 2-2, 205.5 punti di media).

Linee. Si torna a Miami, Heat favoriti a -3.5 in una serie in cui finora è sempre stato rispettato il fattore campo. Linea O/U 209.5 punti totali.

Prop. Nonostante stia giocando da tempo su un infortunio e nonostante la maschera, Joel Embiid è stato fondamentale col suo rientro e in gara 4 ha segnato 24 punti e 11 rimbalzi. Per gli Heat vanificati 40 punti di Jimmy Butler che nelle ultime 3 partite ha tenuto una media di 31.6 punti!

Infortunati. Miami ha diversi giocatori in dubbio: Lowry, Herro, Tucker, Martin, Strus, Vincent e pure Dedmon.

Statistiche. Gli Heat sono 7-1 ATS in casa da favoriti, i 76ers sono 1-4 ATS in trasferta da underdogs e 1-6-1 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Phoenix Suns-Dallas Mavericks

Serie. 2-2, (2-2 ATS, O/U 2-2, 220.5 punti totali, i due Over sono arrivati a Phoenix con 236,5 punti mentre nelle ultime 2 a Dallas doppio Under con un dato sui punti totali che crolla a 204.5).

Linee. I Suns si giocano a -6.0 (anche in questo caso il fattore campo è stato sempre rispettato, anche nelle scommesse ATS). Linea O/U a 213.0 punti totali.

Prop. Chris Paul arriva da 2 brutte prove con 7 turnover in gara 3 e problemi di falli che lo hanno limitato in gara 4, ma nelle prime 2 partite della serie giocate a Phoenix, CP3 aveva tenuto una media di 23,5 punti. Per i Mavericks citiamo ovviamente Luka Doncic che ha segnato 26 punti con 11 assist e 7 rimbalzi, aiutato da Dorian Finney Smith (24 punti) mentre Dwight Powell continua a ripagare chi gioca Under sulle sue prestazioni. 0 punti e 1 rimbalzo in gara 4. In questa serie sta segnando 2,5 punti e 1.5 rimbalzi in 12 minuti di media in campo.

Infortunati. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Suns cono Under 22-6-1 nelle uscite dopo una sconfitta ma i Mavericks sono Over 7-2 in trasferta e Over 9-3 negli ultimi Conference Semifinals games.

Pronostici NBA Playoffs 10-11 Maggio 2022: le sfide di mercoledì

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Serie. 2-2 (Celtics 2-1-1 ATS, O/U 1-3, 203,2 punti di media).

Linee. Celtics favoriti con -5.5 punti di handicap. Linea O/U a 214.5 punti totali.

Prop. Giannis Antetokounmpo a tratti incontenibile nelle 2 partite a Milwaukee dove ha segnato 38.0 punti e 15.0 rimbalzi di media, ma nelle 2 partite a Boston era stato più imano (26,0 e 10.5). Per i Celtics Jayson Tatum ha risposto bene alla brutta prova di gara 3, con 30 punti, 13 rimbalzi e 5 assist in gara 4, ma per Boston va segnalato senza dubbio un veterano che in questo momento sta giocando come un ragazzino, Al Horford, 30 punti in gara 4, nelle ultime 2 partite ha segnato 26,0 punti con 12.0 rimbalzi di media ed è utilissimo anche difensivamente.

Infortunati. Robert Williams III in forse per Boston.

Statistiche. I Celtics sono 9-2-1 ATS nelle uscite dopo una vittoria, i Bucks sono 8-18 ATS in trasferta da underdogs e 1-9-1 ATS nei precedenti contro i Celtics (1-5 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden).

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors

Serie. Warriors 3-1 (1-3 ATS, O/U 2-2, 223.2 punti di media).

Linee. I Grizzlies giocano in casa ma sono sfavoriti a +3.0. Linea O/U a 220.5 punti totali.

Prop. Step Curry miglior marcatore di gara 4 con 32 punti e anche 8 assist. Ha deluso invece Jordan Poole che ha chiuso con 14 punti dopo che aveva tenuto una media di 26.0 nelle prime 3 partite della serie. In assenza di Morant il miglior marcatore di Memphis è stato Jaren Jackson Jr con 21 punti. In questa serie JJJ sta segnando 20.2 punti. Ci si aspetta di più da Desmon Bane fermo a 8 punti in gara 4 e ad appena 9.5 a sera in questa serie.

Infortunati. Sono ovviamente da monitorare le condizioni della stella dei Grizzlies, Ja Morant, che non ha giocato gara 4 e rimane in forse anche per gara 5. Seguiranno aggiornamenti sui nostri canali Telegram.

Statistiche. I Grizzlies sono 7-1 ATS in casa da underdogs, 10-1 ATS in casa contro squadre con record vincente in trasferta e 13-4 ATS nelle uscite dopo una sconfitta (arrivata inoltre dopo essere stati in vantaggio per il 98% del tempo in gara 4). I Warriors sono 3-7 ATS in trasferta e 0-4 ATS dopo una vittoria. Golden State è inoltre 0-5 ATS negli ultimi viaggi a Memphis.

Pronostici NBA Playoffs 10-11 Maggio: tutte le quote sul Basket NBA

Vincente Anello Nba 2021/22

Golden State Warrior 3,00

Phoenix Suns 4,00

Boston Celtics 5,50

Miami Heat 7,50

Milwaukee Bucks 7,50

Philadelphia 76ers 12

Dallas Mavericks 20

Memphis Grizzlies 30

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 2,25

Miami Heat 3,25

Milwaukee Bucks 4,00

Philadelphia 76ers 6,50

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 1,75

Phoenix Suns 2,50

Dallas Mavericks 10

Memphis Grizzlies 30

Passaggio del Turno Sf Playoff

Golden State Warrior – Memphis Grizzlies 1,02 15

Miami Heat – Philadelphia 76ers 1,60 2,25

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 2,50 1,50

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 1,40 2,80

