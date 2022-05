Pronostici NBA Playoffs 12-13 Maggio 2022, si continua con tutte le serie delle semifinali di conference ancora tutte in gioco quando siamo a gara 6 con Philadelphia 76ers-Miami Heat, Dallas Mavericks-Phoenix Suns, Milwaukee Bucks-Boston Celtics e Golden State Warriors-Memphis Grizzlies.

Pronostici NBA Playoffs 12-13 Maggio 2022: le partite di giovedì

Philadelphia 76ers-Miami Heat

Serie. Heat 3-2 (3-2 ATS, O/U 2-3, 205,4 punti di media).

Linee. 76ers favoriti a -2.0, linea O/U a 207.0 punti totali.

Prop. Jimmy Butler ha segnato 29.5 punti di media nelle ultime 4 partite di questa serie. Attenzione a Max Strus che in gara 5 è stato il migliore come plus/minus e ve lo segnalo anche nelle triple dopo il 4/10 dell’ultima prestazione. Occhio alle sue triple anche oggi, specialmente se non ci sarà Thybulle (leggi sotto). Joel Embiid non al meglio, ha segnato solo 19.6 punti nelle ultime 3 partite. Male anche Tyrese Maxey che per la prima volta nei Playoffs si è fermato in singola cifra (9) dopo aver tenuto una media di 23,4 punti nelle precedenti 5 prestazioni.

Infermeria. Miami rimane senza Kyle Lowry. Per Philadelphia è in dubbio Matisse Thybulle, uno dei migliori giocatori difensivi dal perimetro dei 76ers.

Statistiche. I 76ers sono Under 5-1 da favoriti e Under 7-2 negli ultimi Conference Semifinals games; gli Heat sono Under 8-2 nelle ultime partite, Under 5-1 dopo una vittoria e Under 7-3 nei precedenti contro Philadelphia.

Dallas Mavericks-Phoenix Suns

Serie. Suns 3-2 (3-2 ATS, O/U 3-2, 214,4 punti di media).

Linee. Mavericks sfavoriti a +2.0 in casa. Linea O/U 212.0 punti totali. Dopo le prime 2 partite da Over la serie si è spostata sui punteggi bassi con 3 Under consecutivi (199.6 punti totali di media). I Suns vincendo andrebbero alle finali di Western Conference per il secondo anno consecutivo.

Prop. Luka Doncic ha segnato 28 punti e 11 rimbalzi che non sono bastati in gara 5. La stella dei Mavs sta segnando 32.0 punti con 9.6 rimbalzi e 7,4 assist in questa serie. Jalen Brunson lo ha aiutato con 21 punti. Il backcourt con questi due giocatori ha sommato 49 punti, peccato che il resto di Dallas abbiamo totalizzato 31 punti con 8/31 al tiro. Dall’altra parte Devin Booker sta segnando 26,8 punti in questa serie, con uno stellare 50% da tre punti (16/32). Ancora sotto le sue medie Chris Paul, quanto meno nei punti visto che nelle ultime 3 partite ha tenuto una media di appena 8.0 punti a livello realizzativo, ma in gara 5 è tornato a servire assist per i compagni (10).

Infermeria. Problemi per Crowder da una parte e Bullock dall’altra, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione.

Statistiche. I Mavericks sono 4-0 ATS in casa e 37-16 ATS quando giocano dopo una sconfitta. I Suns rispondono però con un 12-3-1 ATS negli ultimi Conference Semifinals games e 19-7 ATS nei precedenti contro i Mavericks (9-3 ATS negli ultimi viaggi a Dallas).

Pronostici NBA Playoffs 12-13 Maggio 2022: le sfide di venerdì

Milwaukee Bucks-Boston Celtics

Serie. Bucks 3-2 (2-2-1 ATS, O/U 2-3, 206,0 punti di media).

Linee. Bucks leggermente favoriti a -1.5. Linea O/U a 211.5 punti totali. Dopo i primi 3 Under la serie in questo caso si è spostata su punteggi più alti con un doppio Over nelle ultime 2.

Prop. Altri 40 punti con 11 rimbalzi in gara 5 per Giannis Antetokounmpo. Nelle ultime 3 partite di questa serie il greco ha una media di 38.6 punti e 13,6 rimbalzi. Fondamentale Jrue Holiday, non solo con 24 punti, 8 assist, e attenzione pure ai rimbalzi (altri 8, nella serie sono 7.0 di media), ma soprattutto con le sue giocate difensive essenziali nel finale. Per Boston sono arrivati 34 punti di Jayson Tatum (32.0 di media nelle ultime 2).

Infermeria. Robert Williams III rimane in forse per i Celtics.

Statistiche. I Bucks sono 1-6-1 ATS in casa da favoriti, i Celtics sono 15-5-2 ATS da underdogs e 8-2 ATS dopo una sconfitta. Boston è 9-2-1 ATS nei precedenti contro i Bucks (5-0-1 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee).

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

Serie. Warriors 3-2 (2-3 ATS, O/U 3-2, 224,4 punti totali, si tratta nettamente della serie che sta regalando i punteggi più alti tra tutte le semifinali).

Linee. Warriors favoriti con -8.5 punti di handicap, linea O/U a 220.0 punti totali. Secondo match Point per i Warriors che in gara 5 sono stati imbarazzanti e nel 3° quarto erano addirittura sotto di 52 punti!

Prop. In gara 5, ancora senza Morant, ai Grizzlies è bastato un trio di giocatori a 21 punti: Jaren Jackson Jr, Desmond Bane e Tyus Jones. Attenzione proprio a JJJ che potrebbe fare la differenza (21 punti li aveva segnati anche in gara 4 e i bookmakers continuano a dargli linee ampiamente sotto al ventello anche senza Ja).

Infermeria. Ja Morant dovrebbe rimanere out per Memphis.

Statistiche. I Warriors sono Under 4-1 dopo una sconfitta, i Grizzlies sono Under 7-3 in trasferta e Under 6-2 negli ultimi viaggi a Golden State.

Tutte le quote antepost sul Basket NBA

La prima novità la troviamo subito in cima alle lavagne per la vittoria finale dell’anello NBA dove i Phoenix Suns hanno superato i Golden State Warriors che devono ancora eliminare i Memphis Grizzlies che anche senza Ja Morant se la stanno giocando, anche se SNAI punta sul passaggio del turno di Curry e compagni con una micro quota @1.05.

Più equilibrata la grande serie a Est tra Milwaukee e Boston, ma il colpo dei Bucks in gara 5 vale tanto, e spinge Milwaukee favorita @1.40. Del resto le squadre che hanno vinto gara 5 su serie in parità sul 2-2 hanno poi vinto la serie nel 82% dei casi.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,00

Golden State Warriors 3,50

Milwaukee Bucks 4,50

Miami Heat 7,00

Boston Celtics 10

Philadelphia 76ers 25

Dallas Mavericks 40

Memphis Grizzlies 50

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 2,25

Miami Heat 2,50

Boston Celtics 5,50

Philadelphia 76ers 13

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,00

Phoenix Suns 2,00

Memphis Grizzlies 20

Dallas Mavericks 20

Passaggio del Turno Sf Playoff

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 1,05 9,00

Miami Heat – Philadelphia 76ers 1,22 4,00

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 1,40 2,80

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 1,12 5,75

