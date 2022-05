Pronostici NBA Playoffs: Finali di conference, saranno Miami Heat-Boston Celtics e Golden State Warriors-Dallas Mavericks a darsi battaglia per arrivare alle Finals. Andiamo a vedere statistiche, quote antepost, curiosità e consigli per le scommesse sul Basket NBA.

Betting Trend sui playoffs NBA

Iniziamo vedendo un pò di curiosità statistiche e trend nelle scommesse. Nell’ultima settimana gli sfavoriti (Underdogs) sono stati la miglior scelta con un 8-4 ATS (66.7%), specialmente quando questi sfavoriti giocavano in casa (2-0 ATS). Prevalenza anche di Under (O/U 4-8) in continuità col trend generale di questa post-season.

Tra le singole squadre i Boston Celtics con 7-3-1 ATS sono i migliori su cui puntare in questa post-season, seguiti dai Dallas Mavericks (9-4 ATS) e dai Miami Heat (7-4 ATS). Miami è anche la squadra che sta tenendo il miglior margine medio visto che ha vinto le partite di post-season con +9.64 punti al momento. Heat ottimi anche negli Under (O/U 2-9) mentre la miglior squadra da Over è Golden State (O/U 7-3).

Pronostici NBA Playoffs: Finali di conference: Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics

Precedenti. Celtics 2-1 (2.1 ATS, O/U 1-2, 197.0 punti di media).

Linee. Heat leggermente favoriti a -2.0 per la prima partita della serie in casa. Linea O/U bassa a 205.5 punti totali in linea con le ultime prestazioni di queste squadre, le loro ottime difese e pure i precedenti stagionali.

Prop. Jimmy Butler ha segnato 32.0 punti di media nelle ultime 4 partite ed è stato il miglior marcatore degli Heat con 24 punti anche nell’ultimo scontro con Boston di fine marzo al TD Garden con vittoria degli Heat nonostante 51 punti sommati dai soliti Jaylen Brown (28) e Jayson Tatum (23).

Infermeria. Miami sempre alle prese con i problemi di Kyle Lowry che rimane in dubbio.

Statistiche. Gli Heat sono 8-1 ATS in casa da favoriti ma i Celtics rispondono con 8-0-1 ATS in trasferta da underdogs. Boston è anche 13-6 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Pronostici NBA Playoffs: Finali di conference: Western Conference

Golden State Warriors-Dallas Mavericks

Precedenti. Mavericks 3-1 (3-1 ATS, O/U 2-2, 211,5 punti di media).

Linee. Warriors favoriti con -5.5 punti di handicap. Linea O/U 214,5 punti totali.

Prop. Luka Special! Luka Doncic ha tenuto una media di 32.0 punti con 10.6 rimbalzi nelle ultime 3 partite della serie contro i Suns. In 4 sfide stagionali contro i Warriors lo sloveno ha tenuto una media di 31,5 punti. Dall’altra parte c’è Steph Curry che ha segnato 20.0 punti di media in 4 sfide stagionali contro Dallas.

Infermeria. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Warriors sono forti di un 7-2 TS nelle ultime partite in casa ma i Mavericks sono 5-2 ATS dopo una vittoria e 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State.

Tutte le quote sul Basket NBA

I Golden State Warriors rimangono la squadra da battere per l’anello e i bookmakers vedono una finale con i Boston Celtics che hanno appena eliminato i campioni in carica, i Bucks di Giannis Antetokounmpo, mostrando una difesa impressionante, anche se Miami avrà il vantaggio del fattore campo.

Inoltre a Ovest bisogna sempre fare i conti con i Mavericks e Luka Doncic che fa parte del poker di giocatori favoriti per il titolo di MVP delle Finals, anche se a dominare pure qui ci sono i Warriors col loro leader, Steph Curry, davanti a Jayson Tatum e Jimmy Butler.

Vincente Nba 2021/22

Golden State Warriors 2,25

Boston Celtics 2,75

Miami Heat 5,50

Dallas Mavericks 6,75

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 1,55

Miami Heat 2,30

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 1,40

Dallas Mavericks 2,75

Mvp Finals Nba 2022

Curry, Stephen 2,50

Tatum, Jayson 3,25

Butler, Jimmy 5,00

Doncic, Luka 7,50

Brown, Jaylen 18

Thompson, Klay 18

Green, Draymond 18

Smart, Marcus 30

Poole, Jordan 30

Adebayo, Bam 30

Herro, Tyler 50

Horford, Al 65

Lowry, Kyle 75

Wiggins, Andrew 100

Dinwiddie, Spencer 100

Williams, Robert 100

Williams, Grant 125

Altro 1,00

