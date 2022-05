Pronostici NBA Playoffs 19-20 Maggio 2022, giovedì notte e venerdì notte si giocano le gare 2 delle finali di Conference. A Est Miami Heat-Boston Celtics mentre a Ovest ci sono Golden State Warriors-Dallas Mavericks.

Pronostici NBA Playoffs 19-20 Maggio 2022: Gara 2 Finale Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics

Serie. Heat 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0)

Linee. Gli Heat aprivano a -4,5, rimangono favoriti, ma la linea è calata fino a -1,5 anche per via dei rientri di Boston. Linea O/U a 207.0 punti totali.

Prop. In gara 1 altri 41 punti per Jimmy Butler che sta guidando Miami in post-season dove di solito si accende (5 prestazioni da 40+ punti nelle ultime 3 stagioni ai playoffs). Per i Celtics Jayson Tatum ha chiuso con 29 punti, ma anche con 7 turnover.

Infermerie. Al Horford recuperato per Boston che dovrebbe poter contare nuovamente anche su Marcus Smart mentre non ci sarà Derrick White. Miami ancora senza Kyle Lowry.

Statistiche. Gli Heat sono Over 7-1 contro squadre con record vincente e Over 19-7 negli ultimi Conference Finals games. I Celtics sono Over 9-4 in trasferta e Over 9-4 anche dopo un giorno di riposo. Boston è Over 23-11-1 negli ultimi viaggi a Miami.

Pronostici NBA Playoffs 19-20 Maggio 2022: Gara 2 Finale Western Conference

Golden State Warriors-Dallas Mavericks

Serie. Warriors 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1).

Linee. Warriors favorito con -6.5 punti di handicap. Linea O/U a 214.0 punti totali.

Prop. In gara 1 tutti aspettavano Luka Doncic che però ha deluso con 20 punti tirando col 33.3%. Negli ultimi playoff però lo sloveno ci ha insegnato che solitamente ad una prestazione poco convincente ha quasi sempre risposto con grandi prove. In gara 1 i Warriors hanno mandato tutto il quintetto in doppia cifra, con Steph Curry top scorer con 21 punti e 12 rimbalzi, più 19 punti anche di Jordan Poole dalla panchina. Curry ha preso anche i rimbalzi che non ha preso Kevon Looney su cui avevamo giocato Under 7,5 rimbalzi e potremmo farlo anche per gara 2. Looney ha superato questa linea solo 2 volte in 12 partite di playoffs ed è finito Under nel 62.2% delle partite di regular season, un dato che arriva al 71.7% di Under (6.2 rimbalzi di media) quando è in campo Draymond Green (8.7 senza Green).

Infermerie. Non si segnalano novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Warriors sono Under 4-1 in casa e Under 5-2 dopo un giorno di riposo. I Mavericks sono Under 5-1 nelle ultime partite e Under 9-4 nelle uscite dopo una sconfitta.

Tutte le quote antepost sul Basket NBA

Gara 1 delle Finali di Conference NBA hanno mostrato tutta la forza di Golden State Warriors e Miami Heat nei confronti di Dallas Mavericks e Boston Celtics. Su Sisal gli Warriors sono i grandi favoriti non solo per il passaggio del turno ma anche per la vittoria dell’anello. Golden State si trova per la prima volta a fronteggiare i Dallas Mavericks ai playoff e il passaggio turno è dato @1,20 rispetto al @4,50 dei texani. La quota per la vittoria finale di Golden State è @2,25.

La prima antagonista della formazione di Steve Kerr sono i Miami Heat, testa di serie numero 1 a Est, trascinati finora da un Jimmy Butler in super forma. Gli Heat incrociano per la quinta volta i Boston Celtics sulla loro strada: tre qualificazioni e una eliminazione il bilancio a favore dei ragazzi di Erik Spoelstra. La franchigia della Florida è favorita nei confronti di Boston per il passaggio turno, @1,65 contro @2,20, mentre il quarto anello della storia si gioca @3,50.

I Celtics, la squadra più vittoriosa della storia con 17 titoli al pari dei Lakers, provano a centrare un titolo che manca ormai dal 2008 un digiuno di 14 anni che se verrà interrotto pagherebbe @4 volte la posta. Partono dietro a tutti i Dallas Mavericks di Luka Doncic @9,00.

