Pronostici NBA Playoffs 23-24 Maggio 2022, tra lunedì e martedì si giocano le gare 4 delle finali di conference. A Est ci sono Boston Celtics-Miami Heat mentre a Ovest Dallas Mavericks-Golden State Warriors, con Curry e compagni che possono già chiudere i conti con uno sweep da 4-0.

Pronostici NBA Playoffs 23-24 Maggio: Gara 4 Finale Eastern Conference

Boston Celtics-Miami Heat

Serie. Heat 2-1 (2-1 ATS, O/U 3-0, 222,0 punti di media).

Linee. Celtics favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U 206.0 punti totali.

Prop. Gara 3 problematica per Jayson Tatum che ha chiuso con soli 10 punti. In questa serie Tatum ha già perso 16 turnover. Continua la grande post-season di Al Horford che sembra ringiovanito e in gara 3 ha segnato altri 20 punti con 14 rimbalzi. Dopo una media di soli 8.0 punti nelle prime 2 partite della serie, in gara 3 è esploso Bam Adebayo con 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e anche 4 palle rubate.

Infermerie. Situazione complicata con tanti giocatori in dubbio (Lowry, Butler, Vincent, Tucker e Strus per Miami, Williams III e Smart per Boston). Sarà sicuramente out Herro per gli Heat mentre per i Celtics dovrebbe essere normalmente in campo Tatum.

Statistiche. I Celtics sono 3-8 ATS negli ultimi Conference Finals games. Gli Heat sono 13-5-1 ATS in trasferta e 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Boston.

Pronostici NBA Playoffs 23-24 Maggio: Gara 4 Finale Western Conference

Dallas Mavericks-Golden State Warriors

Serie. Warriors 3-0 (3-0 ATS, O/U 1-2, 217.0 punti di media).

Linee. Mavericks leggermente favoriti (-1.0) in una partita da dentro-fuori. Linea O/U 215.5 punti totali.

Prop. Luka Doncic ha segnato altri 40 punti in gara 3, peccato che i Mavericks ai Playoffs abbiano un record di 2-6 quando la stella slovena segna 40+ punti. Stephen Curry ha segnato 31 punti e 11 rimbalzi in gara 3, ben supportato da Andrew Wiggins (27 punti e 11 rimbalzi).

Infermerie. Non ci sono novità tra gli infortunati.

Statistiche. I Mavericks sono Under 37-13-1 in casa, i Warriors sono Under 4-0 quando giocano da underdogs.

Tutte le quote sul Basket NBA

Vincente Anello Nba 2021/22

Golden State Warrior 1,65

Boston Celtics 4,00

Miami Heat 4,00

Dallas Mavericks 50

Nba Eastern Conference 2021/22

Miami Heat 1,80

Boston Celtics 1,95

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 1,01

Dallas Mavericks 20

Mvp Finals Nba 2022

Curry, Stephen 2,00

Tatum, Jayson 5,00

Butler, Jimmy 6,00

Thompson, Klay 12

Brown, Jaylen 15

Green, Draymond 15

Poole, Jordan 20

Adebayo, Bam 20

Smart, Marcus 25

Wiggins, Andrew 25

Doncic, Luka 50

Horford, Al 66

Herro, Tyler 75

Williams, Robert 100

Williams, Grant 100

Dinwiddie, Spencer 200

Lowry, Kyle 200

Altro 1,00

