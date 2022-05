Pronostici NBA Playoffs 25-26 Maggio 2022, nessuno sweep nelle finali di conference che continueranno tra mercoledì e giovedì con le gare 5 tra Miami Heat-Boston Celtics e Golden State Warriors-Dallas Mavericks, con le serie che tornano rispettivamente in Florida e nella baia di San Francisco.

Pronostici NBA Playoffs 25-26 Maggio: Gara 5 finale Eastern Conference

Miami Heat-Boston Celtics

Serie. 2-2 (2-2 ATS, O/U 3-1, 212.5 punti di media).

Linee. Si torna a Miami con la serie in parità, ma gli Heat sono comunque sfavoriti (+1.5 punti di spread). Linea O/U molto bassa a 203.5 punti totali.

Prop. In gara 4 i 18 punti segnati in tutto dal quintetto di Miami sono un record storico, ma in negativo. L’assenza di Herro ha dato più spazio a Duncan Robinson che ha chiuso con 14 punti, prendendosi 8 triple e realizzandone 4. Per Boston si è tornato a far sentire Jayson Tatum con 31 punti, in risposta alla negativa gara 3. Al Horford ha chiuso in doppia cifra nei rimbalzi in 4 delle ultime 5 partite.

Infermerie. Tyler Herro rimane in dubbio per Miami dopo aver saltato gara 4 e anche Jimmy Butler ha qualche problema. Boston ancora alle prese con Marcus Smart in forse.

Statistiche. Gli Heat sono Over 36-17 dopo una sconfitta in doppia cifra e Over 21-8 negli ultimi Conference Finals games. I Celtics sono Over 8-2-1 in trasferta da favoriti, Over 19-8-1 dopo una vittoria e Over 11-5 dopo un giorno di pausa. Boston è Over 10-4 nei precedenti contro gli Heat (Over 5-2-1 negli ultimi viaggi a Miami).

Pronostici NBA Playoffs 25-26 Maggio: Gara 5 finale Western Conference

Golden State Warriors-Dallas Mavericks

Serie. Warriors 3-1 (3-1 ATS, O/U 2-2, 219.7 punti di media).

Linee. I Mavericks hanno evitato lo sweep ma ora la serie torna nella baia dove i Warriors sono favoriti con -7.5 punti di handicap. Linea O/U a 216,5 punti totali.

Prop. Luka Doncic ha segnato altri 30 punti in gara 4. La stella dei Mavs in carriera ha una media di 36,6 punti nelle partite in cui rischia l’eliminazione, e questo è il miglior dato nell’intera storia della lega. Steph Curry ha segnato l’8° Over su 8 partite stagionali contro Dallas nelle scommesse Rimbalzi+Assist (in gara 4 ha chiuso con 8+5 su linea 11.5).

Infermerie. Al momento non si segnalano novità tra gli infortunati. Seguiteci su Telegram per le ultime news.

Statistiche. I Mavericks sono 1-5 ATS in trasferta mentre i Warriors sono 9-2 ATS in casa e 4-1 ATS nelle ultime uscite dopo una sconfitta.

Tutte le quote sul Basket NBA

Vincente Nba 2021/22

Golden State Warrior 1,70

Boston Celtics 3,25

Miami Heat 5,00

Dallas Mavericks 33

Nba Eastern Conference 2021/22

Boston Celtics 1,55

Miami Heat 2,35

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 1,03

Dallas Mavericks 12

Mvp Finals Nba 2022

Curry, Stephen 2,00

Tatum, Jayson 4,00

Butler, Jimmy 6,00

Thompson, Klay 12

Green, Draymond 15

Brown, Jaylen 20

Smart, Marcus 25

Poole, Jordan 25

Adebayo, Bam 33

Wiggins, Andrew 40

Doncic, Luka 50

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.