Pronostici NBA Finals Gara 3, la serie della finalissima si sposta al TD Garden sul 1-1 tra Boston Celtics-Golden State Warriors.

Pronostici NBA Finals Gara 3: Boston Celtics-Golden State Warriors

Serie. 1-1 (1-1 ATS, O/U 1-1, 211.5 punti di media).

Linee. Celtics favoriti a -3.5 per la prima delle Finals in casa. Linea O/U a 212.5 punti totali.

Prop. Steph Curry miglior marcatore di gara 2 con 29 punti per i Warriors che hanno finalmente ritrovato anche un positivo Jordan Poole con 17 punti in 23 minuti dalla panchina. Klay Thompson giocatore fondamentale per Golden State, anche se in gara 2 ha tirato male (4/19) chiudendo con soli 11 punti in una post-season da 19.1 di media. Per i Celtics il migliore è stato Jayson Tatum con 28 punti. Importante anche Derrick White con diverse giocate anche difensive, e non solo i 12 punti (nonostante il 4/13 al tiro) per un giocatore da 15.0 punti in 30.7 minuti di media nelle ultime 6 partite. Marcus Smart da due volti, uno dei migliori di Boston in gara 1, uno dei peggiori in gara 2 con 2 soli punti e 5 turnovers.

Infermerie. Andre Iguodala in forse per i Warriors che in gara 2 hanno ritrovato a disposizione Gary Payton II.

Statistiche. I Celtics sono 12-2 ATS dopo una sconfitta (6-0 ATS dopo una sconfitta in questi playoff) e 7-1 ATS dopo due giorni di riposo. I Warriors sono 1-5 ATS in trasferta e 1-4-1 ATS negliNBA Championship games. Golden State è 1-3-1 ATS negli ultimi viaggi a Boston. I Celtics sono Under 7-3 da favoriti, i Warriors sono Under 11-2 contro squadre con record vincente e Under 20-8 nei precedenti contro i Celtics (Under 7-3 a Boston).

