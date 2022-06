Pronostici NBA Finals Gara 4, Boston Celtics-Golden State Warriors tornano in campo al TD Garden dove Tatum e compagni hanno vinto due giorni fa portandosi avanti 2-1 nella serie. Andiamo a vedere le ultime news con statistiche, infortunati, analisi, prestazioni giocatori e i consigli per le scommesse sul Basket NBA.

Pronostici NBA Finals Gara 4: Boston Celtics-Golden State Warriors

Serie. Celtics 2-1 (2-1 ATS, O/U 2-1, 213.0 punti di media).

Linee. Celtics favoriti con -4.0 punti di handicap. Linea O/U a 214.0 punti totali.

Prop. In queste Finals Steph Curry sta segnando 31.3 punti di media (26.8 in questa post-season). In gara 3 ben tre Celtics sopra al ventello: Jaylen Brown (27), Jayson Tatum (26) e Marcus Smart (24). Importante anche Robert Williams III che con i suoi 10 rimbalzi ha aiutato l’importante dominio di Boston su Golden State sotto canestro (47-31 nei rimbalzi per i Celtics).

Infermerie. Proprio Stephen Curry preoccupa i Warriors visto che la stella di Golden State ha un problema fisico anche se dovrebbe essere normalmente in campo.

Statistiche. I Warriors sono 1-6 ATS nelle ultime trasferte; i Celtics sono 4-1 ATS da favoriti, 10-4 ATS dopo un giorno di riposo e 12-4 ATS negli ultimi NBA Championship games. I Warriors sono 5-15-2 ATS nei precedenti contro i Celtics (0-3-1 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden). I Celtics sono Under 7-3 da favoriti, i Warriors sono Over 7-2 in trasferta ma Under 4-1 nelle ultime uscite da sfavoriti. Golden State è anche Under 12-4 nei precedenti contro i Celtics (Under 7-3 negli ultimi viaggi a Boston).

Vediamo gli aggiornamenti dalle quote antepost di SNAI sulle Finals di Basket NBA 2022.

