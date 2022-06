Pronostici NBA Finals Gara 5 tra Golden State Warriors-Boston Celtics. Si torna a San Francisco con la serie in perfetta parità. Andiamo a vedere analisi, statistiche, prestazioni giocatori, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse sul Basket NBA.

Pronostici NBA Finals Gara 5: Golden State Warriors-Boston Celtics

Serie. 2-2 (2-2 ATS, O/U 2-2, 210.7 punti di media)

Linee. Warriors favoriti a -4.0. Linea O/U a 211.0 punti totali.

Prop. Steph Curry sta bene, lo ha dimostrato con la strepitosa gara 4 da 43 punti. Dall’altra parte il miglior marcatore è stato Jayson Tatum con 23 punti, anche se gli sono serviti 23 tiri per farli (8/23 al tiro).

Infermerie. Non ci sono novità tra gli infortunati.

Statistiche. In questi playoffs i Celtics sono 7-0 ATS dopo una sconfitta. Boston è anche 8-1 ATS dopo due giorni di riposo e 9-2-1 ATS in trasferta da underdogs. I Warriors rispondono con un 5-1 ATS in casa e un 5-1 ATS anche nelle ultime partite da favoriti. I Celtics sono comunque 9-2 ATS negli ultimi viaggi a Golden State. I Warriors sono Over 4-1 nelle uscite dopo una vittoria, i Celtics sono Over 4-1 in trasferta da underdogs ma Under 8-1 negli ultimi viaggi nella baia.

3

Tutte le quote sulla pallacanestro americana

Vediamo gli aggiornamenti dalle quote antepost di SNAI sulle Finals di Basket NBA 2022.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.