Pronostici NBA Finals Gara 6 Boston Celtics-Golden State Warriors. Match point per Steph Curry e compagni mentre I Celtics al TD Garden cercheranno di allungare la serie finale fino a gara 7.

Pronostici NBA Finals Gara 6: Boston Celtics-Golden State Warriors

Serie. Warriors 3-2 (3-2 ATS; O/U 2-3, 208,2 punti di media). Golden State oggi potrebbe chiudere i conti vincendo il 4° anello in 8 anni!

Linee. In questa partita decisiva al TD Garden i Celtics sono favoriti con -4.0 punti. Boston non perdeva 2 partite di fila da marzo. Linea O/U a 210.0 punti totali, la linea più bassa finora in queste Finals che erano sempre intorno ai 213.5 punti, ma comunque ancora più alta della media totale dei punti registrati finora nelle prime 5 partite della serie finale.

Prop. Jayson Tatum non sta tenendo grandi percentuali al tiro e sta facendo male negli ultimi quarti (e nelle palle perse con 18 turnover nelle sole 5 partite delle Finals e record negativo nel complessivo di questa post-season), ma in questi playoffs è comunque il leader di Boston con 26.2 punti, 6.9 rimbalzi, 6.1 assist. In gara 5 il migliore dei Warriors non è stato Steph Curry (16 punti e 8 assist), ma Andrew Wiggins (26 punti e 13 rimbalzi) che nelle ultime 2 partite è stato eccezionale visto che ha messo insieme 43 punti e 29 rimbalzi.

Infermerie. Otto Porter Jr per i Warriors e Robert Williams III per Boston risultano in dubbio.

Statistiche. I Celtics sono 13-3 ATS dopo una sconfitta e 8-2 ATS dopo due giorni di pausa. I Warriors sono 2-6 ATS in trasferta e 6-13-2 ATS nei precedenti contro Boston (1-3-1 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden). I Celtics sono Under 7-3 da favoriti mentre i Warriors sono Over 5-2-1 nelle partite di playoffs da underdogs. Golden State è Under 13-3 contro squadre con record vincente e Under 7-3 negli ultimi viaggi a Boston. C’è però una statistica curiosa che riguarda il giovedì: i Celtics sono Over 6-0 nelle ultime partite giocate in questo giorno della settimana, i Warriors sono Over 9-1-1 nella stessa statistica.

Tutte le quote sulla pallacanestro americana

Vediamo gli aggiornamenti dalle quote antepost di SNAI sulle Finals di Basket NBA 2022.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.