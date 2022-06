Irving-Beal Mercato NBA. Il mercato dei free agent inizierà solo il primo luglio. C’è ancora il draft da vedere con Banchero possibile prima scelta e ci sono stati anche dei colpi, proprio da Houston che vorrebbe Paolo e ha liberato spazio tradando Wood. Grant ha invece salutato Detroit per andare a Portland ma i nomi caldi sono ora quelli di Kyrie Irving e Bradley Beal che potrebbero lasciare rispettivamente Brooklyn ed LA.

Irving-Beal Mercato NBA 2022: Kyrie e Nets ad un punto morto. Spuntano i Lakers

La trattativa tra i Brooklyn Nets e Kyrie Irving sembra essersi arenata tanto che la quota per un suo passaggio ai LA Lakers, al fianco di LeBron James, è calata. Secondo l’insider Shams Charania di The Athletic le possibilità che Irving diventi free agent a luglio sono alte, anche se in quota la sua permanenza ai Nets rimane l’ipotesi più probabile @1.50.

Irving ha tempo fino al 29 di giugno per decidere se esercitare la player option da 36.9 milioni che ha a disposizione per il prossimo anno. Le tre squadre più accreditate per prenderlo, secondo quanto scritto da The Athletic, sono i Los Angeles Lakers, i New York Knicks e gli L.A. Clippers.

I Lakers @3.00 sono l’alternativa favorita. La strada sarebbe quella che vede Irving esercitare la sua player option per poi essere ceduto, visto che avrebbero enormi problemi a liberare abbastanza spazio salariale per firmarlo da soli e che una sign-and-trade limiterebbe di molto le loro possibilità sul mercato, facendo scattare l’hard cap. Per far funzionare lo scambio dal punto di vista delle regole del salary cap i Lakers dovrebbero cedere tra i 29.3 e i 45.8 milioni di dollari di contratti, ai Nets o a una terza squadra.

I Knicks @7 invece potrebbero avere abbastanza spazio salariale per firmare Irving liberandosi di contratti indesiderati come quelli di Evan Fournier, Alec Burks, Nerlens Noel e Kemba Walker. Allo stesso modo, però, potrebbero anche inserire quegli stessi giocatori in uno scambio con Brooklyn o con una terza squadra in una possibile sign-and-trade, che creerebbe loro meno problemi rispetto ai Lakers.

Infine per i Clippers @10 la situazione è simile a quella dei Lakers, preferendo l’opzione dell’opt-in per poi cercare la quadratura con uno scambio. I Clippers però, a differenza dei Lakers, hanno diversi giocatori che guadagnano tra gli 11 e i 17 milioni per poter imbastire uno scambio: inserendo due tra Norman Powell, Marcus Morris, Luke Kennard e Reggie Jackson riuscirebbero a far tornare i conti, con la possibilità di aggiungere anche giovani come Terance Mann o Brandon Boston Jr. per convincere i Nets a collaborare.

PROSSIMA SQUADRA IRVING

Nets @1.50

Lakers @3.00

Knicks @7.00

Clippers @10.00

Bradley Beal ai saluti con i Wizards

C’è un altro nome che sta tenendo banco negli ultimi giorni, Bradley Beal che probabilmente rifiuterà la sua opzione da 36.4 milioni di dollari lasciando la capitale, e in quel caso la sua meta potrebbe essere Boston, anche per via della sua grande amicizia con Jayson Tatum. I Celtics, che hanno perso le ultime Finals contro i Warriors, e sarebbero contenti di inserire un altro giocatore di talento, soprattutto offensivo visto che a livello difensivo Boston sembra già apposto.

Sul caso Beal si è speso Jeff Goodman, analista per Stadium: “Credo che quest’anno vedremo Beal lasciare Washington. Credo sia stanco di vedere i Wizards nella stessa situazione da anni. Hanno cominciato bene la stagione, credo fossero 10-3 e poi qualcosa si è rotto. So che il presidente Tommy Sheppard ha provato ad accontentarlo portando qui il suo amico Caldwell-Pope ma credo che lui e il suo agente si stiano guardando intorno, e Boston è sicuramente in cima alla lista. La chiave di volta sarà Brad Stevens. Sarà lui a dover offrire il giusto per ottenere il giocatore”.

Il pallino sembra quindi in mano ai Celtics. Bradley Beal è nelle condizioni di chiedere un quinquennale da 247.6 milioni di dollari ai Wizards; dopo la sua permanenza decennale a Washington infatti, il giocatore potrebbe guadagnare 64 milioni in più rispetto a qualsiasi altra offerta nella lega. In caso contrario, la possibilità di un sign-and-trade potrebbe essere realtà, anche se richiederebbe un certo sforzo da parte dei Celtics per poter assorbire il contratto di Beal.

PROSSIMA SQUADRA BEAL (SE NON SARANNO I WIZARDS)

Celtics @4.00

Trail Blazers @5.00

Heat @6.00

Lakers @6.50

Nets @7.50

Hawks +750

Nuggets @9.00

76ers @10.00

Mavericks @10.00

Knicks @11.00

Jazz @12.00

Pelicans @15.00

Clippers @15.00

