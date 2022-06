Wall-Clippers Mercato NBA, la stagione di basket americano si è conclusa, il draft è stato fatto, ma ora entra nel vivo il mercato. Il nome del momento è quello di John Wall che dovrebbe andare a rinforzare i Clippers che col ritorno di Leonard e con George, avranno i loro big three per puntare al titolo. Si chiude la telenovela Kyrie Irving che rimarrà a Brooklyn mentre è ancora incerto il futuro di Russell Westbrook.

Wall-Clippers Mercato NBA, ma i rumors non cambiano le quote su LAC

John Wall e i Rockets si sono accordati per risolvere l’accordo sull’ultimo anno del suo contratto e per la prossima stagione dovrebbe raggiungere Kawhi Leonard e Paul George ai LA Clippers che puntano al titolo.

I dubbi sull’ex stella di Kentucky riguardano ovviamente la salute e la forma fisica. Nelle ultime 4 stagioni Wall ha giocato in tutto appena 72 partite, davvero poche, tenendo una media di 20.6 punti, 7.8 assist, 3,4 rimbalzi, 1.3 palle rubate e 3,5 turnover.

Al momento i dubbi su Wall bloccano anche le quote dei bookmakers che rimangono freddini e lasciano LAC tra le favorite per l’anello, ma comunque in seconda fascia, stabile @8.50 e dietro ai Golden State Warriors favoriti per il bis, ai Boston Celtics battuti alle ultime Finals, e ai Brooklyn Nets. Ecco le quote SNAI:

Irving rimane ai Brooklyn Nets

Approposito di Nets, negli scorsi giorni si era rumoreggiato di un possibile addio di Kyrie Irving ai Brooklyn Nets (leggi qui), ma nelle ultime ore tutto sembra rientrato secondo The Athletic che riporta che Irving ha deciso di esercitare l’opzione contrattuale da 36.5 milioni di dollari e di restare a Brooklyn per la stagione 2022-23: nei prossimi mesi Kyrie potrà trattare un’eventuale rinnovo, altrimenti la prossima estate sarà free agent senza alcuna restrizione.

La decisione dell’ex Duke fa rientrare anche l’allarme Kevin Durant, che era a sua volta pronto lasciare i Nets in caso la guardia avesse fatto le valigie per cambiare aria, tanto che si era già fantasticato di Portland con un fotomontaggio che lo ritraeva in maglia Trail Blazers al fianco di Damian Lillard. Invece Irving e KD dovrebbero essere entrambi ancora protagonisti al Barclays Center per dare l’assalto all’anello.

Secondo ESPN dietro alla decisione di Kyrie Irving ci sarebbe anche il fatto che tra le squadre realmente interessante c’erano solo i Lakers ma i gialloviola in realtà non avevano giocatori interessanti e nemmeno prime scelte al Draft da dare in cambio, e sul groppone hanno anche il contrattone di Westbrook, da mesi ormai scaricato dagli stessi Lakers.

Dove giocherà Westbrook?

E passiamo proprio a Russell Westbrook. Come detto la situazione con i Lakers è calda. Negli States i bookmakers hanno riempito le lavagne delle quote su dove giocherà Westbrook il prossimo anno se dovesse lasciare LA.

La piazza più interessante è quella di un ritorno ad OKC, con i giovani Thunder che stanno costruendo per il futuro e hanno un quintetto molto giovane in cui l’esperienza di Westbrook potrebbe essere importante, nell’ambiente che ha lanciato il giocatore nell’olimpo dell’NBA prima del calo degli ultimi anni.

Subito dietro ci sono le ipotesi Hornets e Pacers, piazze in ricostruzione, così come i Kings dove però il backcourt è già affollato (ne parlavamo anche per il discorso delle scelte al draft) e non ce lo vedo proprio Westbrook passare da LA a Sacramento. Se si parla di piazze, nella Grande Mela non si vince mai, ma il richiamo del Madison Square Garden è sempre importante e i Knicks sono tra le ipotesi quotate in prima fascia diciamo.

DOVE GIOCHERA’ WESTBROOK NEL 2022-23 (SE NON SARANNO I LAKERS)*

Thunder @4.50

Hornets @5.00

Pacers @5.50

Kings @6.00

Knicks @6.50

Pistons @8.00

Wizards @8.50

Rockets @9.00

Clippers @12.00

Cavaliers @13.00

Celtics @15.00

*Quote americane

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.