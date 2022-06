Mercato Basket NBA 30 giugno 2022, si scaldano gli affari della grande pallacanestro americana ed è arrivato un grande colpo per gli Atlanta Hawks che si assicurano i servigi di Dejonte Murray, spedendo Gallinari agli Spurs. Altri nomi popolano le lavagne dei bookmakers americani su possibili cambi di casacca questa estate, ad iniziare da Bradley Beal ma ci sono anche: Oladipo, Sexton, Portis, Ayton, Looney, Monk, Bridges, Robinson, Bamba e LaVine, vediamo tutte le quote.

Mercato Basket NBA 30 giugno 2022: DeJounte Murray agli Hawks

DeJounte Murray è uno nuovo giocatore degli Atlanta Hawks e il prossimo anno giocherà al fianco di Trae Young, una coppia che accende l’entusiasmo per la franchigia della Georgia che per Murray rinuncia a Danilo Gallinari e a tre prime scelte al Draft (la 2023 di Charlotte e le loro del 2025 e 2027, non protette) che vanno ai San Antonio Spurs.

Nelle quote antepost lo scambio è favorevole agli Hawks che passano da @66 a @50 volte la posta per il titolo. Io farei attenzione ad Atlanta in questa stagione. Le stelle ci sono, il supporting cast di qualità anche. Viceversa sale anche sopra @400 volte la posta l’anello agli Spurs. San Antonio è in palese ricostruzione e quasi certamente taglierà il Gallo che ha ancora un anno di contratto a 21.5 milioni di dollari per la stagione 2022-23, ma solo 5 milioni sono garantiti se tagliato entro il 29 giugno.

Una volta free agent, per Gallinari non dovrebbe essere un problema trovare un contratto, magari presso una contender per il titolo: negli scorsi giorni si è parlato soprattutto di Boston, Miami e Chicago. Molto scarse invece le possibilità che torni subito in Europa, nonostante l’Olimpia Milano abbia sempre libero un posto per lui. Purtroppo sul mercato americano non troviamo quote sul futuro del Gallo al momento, ma ce ne sono molte altre interessanti.

Mercato Basket NBA 30 giugno 2022: rimane aperta la situazione di Bradley Beal

Ne avevamo già accennato la scorsa settimana (leggi qui), Bradley Beal potrebbe lasciare Washington. Il giocatore dei Wizards ha declinato la sua player option da 36,4 milioni di dollari. Ora Beal ha la possibilità di puntare ad un super rinnovo con un contrattone da 5 anni con i Wizards o da 4 anni con qualsiasi altra squadra.

E questa altra squadra, stando alle quote, potrebbe essere Boston. I Celtics, che hanno perso le ultime Finals, sono la destinazione più probabile in caso Beal lasci la capitale. Subito dietro ci sono i Portland Trail Blazers che cercano di muoversi sul mercato per migliorare il roster intorno a Lillard.

DOVE GIOCHERA’ BEAL (SE NON SARANNO I WIZARDS)

Boston Celtics @4

Portland Trail Blazers @5

Miami Heat @6

Los Angeles Lakers @7

Brooklyn Nets @7.50

Atlanta Hawks @8.50

Denver Nuggets @9

Philadelphia 76ers @10

Dallas Mavericks @10

New York Knicks @10

Utah Jazz @12

New Orleans Pelicans @15

Los Angeles Clippers @15

Chicago Bulls @17

Phoenix Suns @17

San Antonio Spurs @17

Mercato Basket NBA 30 giugno 2022: Portis, Bamba e Bridges con le valigie in mano?

Nelle ultime ore hanno declinato le rispettive player option Bobby Portis e Mo Bamba. Ecco le loro quote nel caso lasciassero Bucks e Magic.

DOVE GIOCHERA’ PORTIS (SE NON SARANNO I BUCKS)

Miami Heat @5

New York Knicks @4.25

San Antonio Spurs @4.50

Phoenix Suns @5

Dallas Mavericks @6

Memphis Grizzlies @6

Portland Trail Blazers @7

Minnesota Timberwolves @8.50

DOVE GIOCHERA’ BAMBA (SE NON SARANNO I MAGIC)

Dallas Mavericks @4

Los Angeles Lakers @4.50

Chicago Bulls @5

Milwaukee Bucks @5.25

Brooklyn Nets @6

Miami Heat @7

Detroit Pistons @8

New York Knicks @9

Portland Trail Blazers @10

Altri nomi in lavagna per il mercato NBA

Vediamo altri giocatori con rumors e in aria di lasciare la propria squadra. Si tratta sempre di quote prese da bookmakers americani. I nomi importanti non mancano.

Victor Oladipo

Dallas Mavericks @3.50

Los Angeles Lakers @4

Golden State Warriors @4.50

Washington Wizards @5

Denver Nuggets @6

Detroit Pistons @7

New York Knicks @8

San Antonio Spurs @9

Collin Sexton

Indiana Pacers @3

Detroit Pistons @4

Washington Wizards @4.50

NY Knicks @5

Dallas Mavs @6

San Antonio Spurs @8

Portland Trail Blazers @9

Orlando Magic @11

Deandre Ayton

Detroit Pistons @2.50

Toronto Raptors @3.50

Indiana Pacers @4.50

Portland Trail Blazers @7

San Antonio Spurs @8

Orlando Magic @9

Chicago Bulls @9

Oklahoma City Thunder @10

Kevon Looney

Dallas Mavericks @3.50

Washington Wizards @4

Sacramento Kings @4.50

Charlotte Hornets @5

Detroit Pistons @6

New York Knicks @7

Minnesota Timberwolves @8

Los Angeles Lakers @9

Malik Monk

Detroit Pistons @3.50

Toronto Raptors @3.75

Dallas Mavericks @4

New York Knicks @4.50

Cleveland Cavaliers @5

Minnesota Timberwolves @6

Phoenix Suns @8.50

Miles Bridges

Indiana Pacers @4

Minnesota Timberwolves @4

Detroit Pistons @4.50

Orlando Magic @5.50

Portland Trail Blazers @6

Atlanta Hawks @6

Dallas Mavericks @7

Chicago Bulls @8

Mitchell Robinson

Detroit Pistons @3.50

Charlotte Hornets @4

Oklahoma City Thunder @5

Chicago Bulls @6

Indiana Pacers @8.50

Dallas Mavericks @9

Washington Wizards @9

Orlando Magic 11

Los Angeles Lakers @11

Miami Heat @13

Zach LaVine

San Antonio Spurs @3.50

Portland Trail Blazers @4.50

Los Angeles Lakers @5.50

Atlanta Hawks @6.50

Miami Heat @7

New York Knicks @7.50

Dallas Mavericks @8.50

Indiana Pacers @10

Detroit Pistons @11

Orlando Magic @13

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.