Quote Antepost NBA 2 Luglio, seconda giornata di mercato e non si placano le voci su Kevin Durant ai Suns che sono i favoriti dalle lavagne dei bookmakers assieme ai Celtics che nella notte hanno inserito un giocatore importante come Brogdon.

Quote Antepost NBA 2 Luglio: Brogdon (e forse il Gallo) ai Celtics. Boston nuova favorita per il prossimo anno

Colpaccio dei Boston Celtics che inseriscono a roster un giocatore molto utile nel sistema di gioco dei Celtics, Malcolm Brogdon. L’ex Pacers negli ultimi 2 anni ha subito tanti infortuni ed è stato molto limitato, ma è indubbio che se starà bene potrà dare un grande contributo, magari quello che manca per vincere il titolo dopo la recente sconfitta alle Finals contro i Warriors.

I Pacers continuano la loro ricostruzione ricevendo il l lungo tedesco Theis, l’ala Aaron Nesmith, una prima scelta al Draft 2023, e altri elementi secondari come Nik Stauskas, Malik Fitts e Juwan Morgan.

Secondo Wojnarowski una volta “liberato” dagli Spurs anche Danilo Gallinari potrebbe unirsi ai Boston Celtics che sono ora i nuovi favoriti per il titolo 2022-23 assieme ai Suns dove potrebbe andare a finire Kevin Durant. L’insider di ESPN però mette in gioco un altra franchigia che potrebbe arrivare a KD, i Toronto Raptors che avrebbero le pedine necessarie per provare ad organizzare una trade per Durant.

Ecco le quote aggiornate da Bet365 per la vittoria dell’anello di Basket NBA 2022-23 dopo gli ultimi scossoni di mercato:

Altro scossone dal mercato con Gobert in Minnesota

Mega scambio tra Utah e Minnesota. Rudy Gobert lascia i Jazz per andare ai Timberwolves dove troverà Karl-Anthony Tows, fresco di estensione contrattuale da 224 milioni in 4 anni, e con cui formerebbe una coppia di lunghi unica, probabilmente la più forte dell’intera lega, tanto che sul mercato americano la quota antepost per la vittoria dell’anello è in un attimo crollata da @41 a @25.

Ai Jazz in cambio vanno le guardie Malik Beasley e Patrick Beverley, il talento argentino Leandro Bolmaro, il lungo Jarred Vanderbilt, il centro appena scelto al Draft Walker Kessler, e ben cinque prime scelte future al Draft (la 2023, la 2025 e la 2027 non protette, la 2029 protetta 1-5, e un diritto di “swap” nel 2026). Utah cercherà di ricostruire attorno a Donovan Mitchell, sempre che lui pure non cambi squadra visto il desiderio di spostarsi a Miami o a New York sponda Knicks.

Quote Antepost NBA 2 Luglio: le altre trade e le firme della notte

Trade anche fra Atlanta Hawks e Sacramento Kings: la franchigia della Georgia, dopo aver preso Murray dagli Spurs, cede la guardia Kevin Huerter in cambio di una prima scelta al Draft 2024 (protetta 1-14) e due elementi di rotazione come Justin Holiday e Mo Harkless

Tra le firme del pomeriggio spicca ovviamente quella di Zach Lavine che resta ai Chicago Bulls con un accordo da 5 anni per 215 milioni di dollari complessivi. Resta ai Bulls anche l’ala Derrick Jones. I Cleveland Cavaliers riprendono Ricky Rubio, che molto bene aveva fatto l’anno scorso prima di farsi male, e aggiungono esperienza col pivot Robin Lopez e con il regista brasiliano Raul Neto.

I New York Knicks, dopo aver preso Brunson, confermano il centro Mitchell Robinson: 4 anni per 60 milioni di dollari. I Brooklyn Nets perdono un tassello prezioso come Bruce Brown che firma ai Denver Nuggets per 13 milioni in 2 anni. I Portland Trail Blazers confermano il centro bosniaco Jusuf Nurkic, 70 milioni in 4 anni, sperando che rimanga libero dai cronici problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime stagioni.

I Golden State Warriors campioni in carica perdono Juan Toscano-Anderson, ai Lakers, e Gary Payton II, ai Blazers, e lasciano anche Nemanja Bjelica, tornato al Fenerbahce, oltre ad Otto Porter Jr che va a Toronto, mentre viene blindato Kevon Looney con un triennale a 25.5 milioni complessivi.

