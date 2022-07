Mercato Basket NBA 14 Luglio 2022, in uscita dallo Utah, dopo Rudy Gobert, anche Donovan Mitchell? Si parla molto di Spida verso la Grande Mela, con i bookmakers americani che favoriscono i NY Knicks come favoriti per arrivare alla stella dei Jazz, nel caso quest’ultima lasciasse lo Utah. Attenzione anche agli Heat.

Mercato Basket NBA 14 Luglio 2022: Donovan Mitchell in uscita dai Jazz?

Tutti si aspettavano che dopo la partenza di Rudy Gobert dallo Utah verso Minnesota, Danny Ainge e i Jazz avrebbero blindato la loro stella, Donovan Mitchell, ma nelle ultime ore la permanenza di Spida a Salt Lake City non è più così scontata.

In caso di addio ai Jazz, Mitchell potrebbe andare nella Grande Mela, con i NY Knicks favoriti in lavagna. Non è un mistero che ai Knicks piaccia Mitchell da anni e questa potrebbe essere la finestra buona per portarlo nella grande mela, dopo la firma di Jalen Brunson e con molte scelte al draft per una franchigia storica ed una piazza importante che da tempo aspetta di tornare protagonista, e potrebbe farlo ricostruendo su Brunson, scelte al draft e anche Mitchell.

Dietro ci sono i Miami Heat, meta che fa gola a tanti per il bel tempo, la vita che si fa a Miami ma anche la competitività di una squadra che con Mitchell al fianco di Butler sarebbe davvero pericolosa, anche se nell’affare Pat Riley dovrebbe quasi certamente inserire il miglior 6° uomo della passata stagione, Tyler Herro.

Poco più indietro abbiamo i Philadelphia 76ers e poi Altro, ovvero tutto il resto delle squadre, tra cui i Toronto Raptors che hanno spazio per provare questo colpaccio, ma i canadesi (come gli stessi Heat) sono anche associati ad un altro grande nome che potrebbe cambiare casacca, Kevin Durant.

Ecco le quote dei bookmakers americani sulle squadre favorite nel caso che Mitchell dovesse lasciare i Jazz.

Knicks: @2.50

Heat: @3.50

76ers: @4.50

Altro: @5.00

Quote antepost Basket NBA

Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti sulle principali quote antepost per la prossima stagione di Basket NBA 2022-23.

