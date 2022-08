Pronostici Basket NBA Calendario 2022-23, escono le prime notizie sull’inizio della prossima stagione di pallacanestro americana. Si dovrebbe iniziare il 18 ottobre con Golden State Warriors-LA Lakers. Intanto tiene banco ancora la situazione Kevin Durant.

Pronostici Basket NBA Calendario 2022-23: si parte il 18 ottobre con Warriors-Lakers

Si attendono ancora i comunicati ufficiali ma trapelano le prime notizie sul calendario NBA 2022-23. Si parte il 18 ottobre con Golden State Warriors-LA Lakers al Chase Center e la consegna degli anelli di campione a Curry e soci davanti a LeBron James e ai Lakers che invece sono stati la grande delusione della passata stagione.

Pronostici Basket NBA Calendario 2022-23: I big match di Natale

Piatto più che invitante anche a Natale: secondo Marc Stein, tra le partite in programma nel Christmas Day ci saranno Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks, col confronto fra LeBron James e Luka Doncic, due perenni candidati al premio di MVP, e soprattutto Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, un confronto tra due squadre che nelle ultime due stagioni hanno dato vita ad una frizzante rivalità senza risparmiarsi colpi in campo e frecciate fuori dal campo e sui social. Una sfida voluta dagli stessi protagonisti, richiesta senza troppi giri di parole alla NBA dopo la serie negli ultimi playoff, vinta 4-2 dai Warriors.

Tutte le quote sul Basket NBA

Vediamo le quote antepost della prossima stagione NBA. Regna l’incertezza per la vittoria dell’anello dove non abbiamo una vera e propria favorita, ma 5 squadre appaiate con Phoenix Suns, Golden State Warriors e LA Clippers tutte @6.50 di poco avanti sui Boston Celtics @7 e sui Milwaukee Bucks @7.50.

Per MVP abbiamo Luka Doncic @5.25 al comando su Joel Embiid @6.25, secondo anche lo scorso anno, e poi arriva Giannis Antetokounmpo @7. Più difficile il tris di Nikola Jokic @11 che parte dietro anche a Ja Morant @10 e alla pari con Kevin Durant. Quota @12 per Jayson Tatum e @14 per Steph Curry che hanno acceso le scorse Finale.

Grande attesa anche per il Rookie of the year con la prima scelta azzurra, Paolo Banchero @3.50 grande favorito per il ROY davanti a Chet Holmgren @4.50, poi c’è Jabari Parker @6.75 ma anche qui la lavagna propone diverse alternative possibili come Keegan Murray @7 e Jaden Ivey @7.50.

Ancora Rudy Gobert in cima alle statistiche per il miglior difensore dell’anno anche se il francese dovrà adattarsi al nuovo sistema dei Timberwolves. Per il miglior 6° uomo abbiamo Jordan Poole in pole per usare un gioco di parole, ma vicino c’è anche Tyler Herro che cerca conferma del premio vinto nel 2021-22.

