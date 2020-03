Scommesse College Basket NCAAB: dopo la sospensione della March Madness si pensa al 2021. Gonzaga e Virginia le favorite dalle quote

Dopo la pessima notizia della sospensione della March Madness del 2020, i bookmakers e il College Basket NCAAB pensano già alla prossima stagione e per il 2021 sono Gonzaga Bulldogs e Virginia Cavaliers le favorite.

Si pensa al 2021, Gonzaga Bulldogs e Virginia Cavaliers le favorite

I campioni del 2019, i Virginia Cavaliers, non stavano giocando un grande 2020, ma sono favoriti anche dalle quote antepost della prossima stagione, assieme ai Gonzaga Bulldogs. Virginia con coach Tony Bennett ha sempre una difesa capace di fermare qualsiasi attacco della nazione, Gonzaga al contrario arriva da una stagione in cui ha messo in mostra un super attacco guidato da Filip Petrusev mentre Jalen Suggs sarà il futuro.

In seconda battuta troviamo i Kansas Jayhawks, i Kentucky Wildcats e i Michigan State Spartans. Tra i programmi da non sottovalutare, e che cercheranno di archiviare una stagione non troppo positiva, ci sono i North Carolina Tar Heels, ma anche i Duke Blue Devils, non sempre impeccabili in questa stagione. Ecco le quote antepost dei bookmakers negli States per il titolo nazionale NCAAB del 2021:

Gonzaga Bulldogs @10

Virginia Cavaliers @10

Kansas @11

Kentucky @13

Michigan State @13

Creighton @15

Duke @15

Baylor @17

Florida State @21

North Carolina @21

Wisconsin @21

Dayton @26

Florida @26

Lousiville @36

San Diego State @26

Texas @26

Ohio State @29

Oregon @29

Texas Tech @29

Villanova @29

West Virginia @29

Michigan @34

Houston @41

UConn @51

Illinois @51

Indiana @51

Iowa @51

Miami @51

Penn State @51

Purdue @51

Tennessee @51