Scommesse College Basket NCAAB: Gonzaga Bulldogs favoriti dalle quote antepost per la prossima stagione. Scendono i Virginia Cavaliers, risalgono i Villanova Wildcats

Torniamo a parlare di College Basket NCAAB e della stagione 2021 dopo che in questa annata ci hanno tolto la March Madness e il titolo della pallacanestro di college negli States non è stato assegnato. Vediamo i favoriti per la prossima stagione.

Gonzaga Bulldogs sempre favoriti per la prossima March Madness

Per il 2020 erano tra i favoriti in una stagione andata anzitempo in archivio per via del Covid-19, proprio all'inizio dell'attesa March Madness. Stessa cosa per il 2021, i Gonzaga Bulldogs saranno la squadra da battere anche il prossimo anno. I Bulldogs si sono qualificati al grande ballo del torneo NCAA ogni anno nelle ultime 20 stagioni. Jalen Suggs assieme ai ritorni di Corey Kispert e Joel Ayayi, formano un trio superiore che permette a Gonzaga di staccare anche i Virginia Cavaliers, praticamente ancora i campioni in carica. La super difesa di Virginia nel 2020 aveva dato qualche segnale di cedimento e per le quote del prossimo anno i Cavaliers si vedono scavalcati dai Villanova Wildcats e raggiunti anche dai Baylor Bears. Ecco le squadre che hanno vinto il titolo negli ultimi anni (e la loro quota antepost corrente in quella stagione) e subito dopo le quote antepost dei bookmakers americani per il titolo nazionale del 2021.

2019-20 Torneo Cancellato N/A

2018-19 Virginia Cavaliers @7.75

2017-18 Villanova Wildcats @6.70

2016-17 North Carolina Tar Heels @6.35

2015-16 Villanova Wildcats @16

2014-15 Duke Blue Devils @11

2013-14 Connecticut Huskies @96

2012-13 Louisville Cardinals @5.50

2011-12 Kentucky Wildcats @2.85

2010-11 Connecticut Huskies @26

2009-10 Duke Blue Devils @7.50

2008-09 North Carolina Tar Heels @5

2007-08 Kansas Jayhawks @8

2006-07 Florida Gators @5

2005-06 Florida Gators @21

2004-05 North Carolina Tar Heels @4.50

2003-04 Connecticut Huskies @5.50

2002-03 Syracuse Orange @19

2001-02 Maryland Terrapins @4.50

2000-01 Duke Blue Devils @3.50

Gonzaga Bulldogs @10

Villanova Wildcats @11

Baylor Bears @12

Virginia Cavaliers @12

Duke Blue Devils @15

Creighton Bluejays @16

Kentucky Wildcats @17

Kansas Jayhawks @19

Michigan State Spartans @19

Wisconsin Badgers @19

Iowa Hawkeyes @21

Florida State Seminoles @23

Texas Tech Red Raiders @26

Arizona State Sun Devils @29

Michigan Wolverines @29

North Carolina Tar Heels @29

Ohio State Buckeyes @29

Oregon Ducks @29

Tennessee Volunteers @29

Texas Longhorns @29

West Virginia Mountaineers @29

Houston Cougars @31

San Diego State Aztecs @31

Standford Cardinal @34

UCLA Bruins @34

LSU Tigers @36

Florida Gators @38

Auburn Tigers @41

Indiana Hoosiers @41

Rutgers Scarlett Knights @41

Arizona Wildcats @46

Louisville Cardinals @46

Purdue Boilermakers @46

