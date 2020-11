Scommesse College Basket NCAAB: dal 25 novembre torna la stagione di College. Villanova Wildcats favoriti per la March Madness 2021

Dopo un 2020 in cui il grande torneo di College Basket e la March Madness non sono andati in scena per la pandemia, è finalmente giunto il momento di tornare a parlare di NCAAB al via il 25 novembre.

Dal 25 novembre torna anche il College Basket NCAAB

L'attesa è finita e gli amanti di College Basket dal 25 novembre potranno tornare a seguire la NCAAB che è stata praticamente cancellata dal Covid nel 2020, compresa l'attesa e seguitissima March Madness. Andiamo a vedere i favoriti dalle quote antepost a pochi giorni dal via.

Nell'ultimo aggiornamento dello scorso maggio i Gonzaga Bulldogs erano favoriti sui Villanova Wildcats, ma ora le posizioni si sono invertite con Villanova @8 favorita su Gonzaga @9 che si fa raggiungere anche Baylor ed Iowa entrambe @9. Subito dietro abbiamo i Kentucky Wildcats @10 e quelli che di fatto sono i campioni in carica, avendo vinto l'edizione 2018-19, i Virginia Cavaliers @10. Più staccati i Duke Blue Devils @14 da cui forse ci si aspetta un calo, e che troviamo anche dietro a Kansas Jayhawks @12 e Wisconsin Badgers @13.

QUOTE ANTEPOST NCAAB 2021

Villanova Wildcats @8.00

Baylor Bears @9.00

Gonzaga Bulldogs @9.00

Iowa Hawkeyes @9.00

Virginia Cavaliers @10

Kentucky Wildcats @10

Kansas Jayhawks @12

Wisconsin Badgers @13

Duke Blue Devils @14

Illinois Fighting Illini @14

Florida State Seminoles @16

Michigan State Spartans @16

West Virginia Mountaineers @21

Creighton Blue Jays @26

North Carolina Tar Heels @26

Texas Tech Red Raiders @26

Florida Gators @30

Louisville Cardinals @30

Ohio State Buckeyes @30

Oregon Ducks @30

San Diego State Aztecs @30

UCLA Bruins @35

Arizona State Sun Devils @35

Tennessee Volunteers @35

Richmond Spiders @35

UConn Huskies @40

Houston Cougars @40

Indiana Hoosiers @40

LSU Tigers @40

Michigan Wolverines @40

Maryland Terrapins @50

Stanford Cardinal @50

Texas Longhorns @50

Arizona Wildcats @60

USC Trojans @60

Alabama Crimson Tide @80

Arkansas Razorbacks @80

Purdue Boilermakers @80

ULTIMI VINCITORI NCAAB + QUOTE

2019-20 Torneo Cancellato N/A

2018-19 Virginia Cavaliers @7.75

2017-18 Villanova Wildcats @6.70

2016-17 North Carolina Tar Heels @6.35

2015-16 Villanova Wildcats @16

2014-15 Duke Blue Devils @11

2013-14 Connecticut Huskies @96

2012-13 Louisville Cardinals @5.50

2011-12 Kentucky Wildcats @2.85

2010-11 Connecticut Huskies @26

2009-10 Duke Blue Devils @7.50

2008-09 North Carolina Tar Heels @5

2007-08 Kansas Jayhawks @8

2006-07 Florida Gators @5

2005-06 Florida Gators @21

2004-05 North Carolina Tar Heels @4.50

2003-04 Connecticut Huskies @5.50

2002-03 Syracuse Orange @19

2001-02 Maryland Terrapins @4.50

2000-01 Duke Blue Devils @3.50

