Scommesse College Basket NCAAB: Gonzaga scavalca tutti come favorita dopo le prime settimane di regular season. Vediamo anche le quote antepost delle principali conference

La stagione di college basket NCAAB è iniziata nonostante molti problemi per Covid con preparazioni saltate e primi match annullati. In vista dell'inizio delle conference, andiamo a vedere le quote antepost dei tornei più importanti.

Quote Antepost sulle maggiori conference di College Basket NCAAB

Iniziamo prima con un aggiornamento dalle quote antepost per la vittoria finale della March Madness (sperando che ci siano quest'anno). Dopo le prime 2 settimane c'è già un cambio al vertice secondo gli analisti americani, con i Gonzaga Bulldogs che mettono la freccia e passano al 1° posto con quota tagliata da @9 a @7.50 mentre i Villanova Wildcats salgono da @8 a @13 assieme ai Baylor Bears @13. Proprio sabato 5 dicembre era in programma il big match imperdibile Gonzaga-Baylor, purtroppo annullato poco prima del via per positività covid di Gonzaga. Il match sarà rigiocato più avanti a data da destinarsi.

Sale di molto la quota degli Iowa Hawkeyes da @9 a @20, nonostante abbiano probabilmente il miglior giocatore della nazione, Luka Garza, che ha iniziato l'anno alla grande. Avvio molto deludente per i Virginia Cavaliers @20 che di fatto sono i campioni in carica, ma raddoppiano la quota da @10. Inizio problematico anche per i giovani Kentucky Wildcats che ritroviamo @19.

QUOTE ANTEPOST NCAAB 2021

Gonzaga @7.50

Baylor @13

Villanova @13

Illinois @15

Kentucky @19

Iowa @20

Virginia @20

Duke @20

Texas Tech @22

Michigan State @22

Tennessee @22

West Virginia @22

Creighton @25

Kansas @28

Oregon @34

Wisconsin @34

Florida State @34

North Carolina @34

Arizona State @34

Louisville @45

Houston @45

Florida +5000

Ohio State @50

Michigan @50

Texas @50

Indiana @50

Abbiamo già accennato del favorito al Naismith POY Award, Luka Garza @4.75 degli Iowa Hawkeyes che ha iniziato l'anno segnando più di 30 punti di media, dopo essere stato il miglior marcatore di Big Ten anche lo scorso anno. A rovinargli i piani potrebbe esserci Ayo Dosunmu, stella di Illinois ma non dimentichiamo anche Jared Butler di Baylor, dopodiché si passa in doppia cifra con Marcus Garrett, Corey Kispert e Remy Martin tutti @10. Un nome a quota più alta su cui investire e molto interessante è Cade Cunningham @15 che ha iniziato la stagione alla grande con Oklahoma State.

Quote Naismith POY Award

Luka Garza @4.75

Ayo Dosunmu @6

Jared Butler @7

Marcus Garrett @10

Corey Kispert @10

Remy Martin @10

Cade Cunningham @15

Joel Ajayi @20

Marcus Zegarowski @20

Kihei Clark @30

Kofi Cockburn @30

Collin Gillespie @30

Ochai Agbaji @40

Sam Hauser @40

MaCio Teague @40

McKinley Wright IV @40

Garrison Brooks @50

Seth Towns @50

D’Mitrik Trice @50

Passiamo alle quote antepost delle varie conference principali, e iniziamo dal SEC Tournament. In Southeastern Conference abbiamo un programma nettamente sfavorito che stacca tutti quest'anno: i Kentucky Wildcats @2.70, che in week 1 hanno già preso lo scalpo eccellente di Kansas, anche se non mi convincono del tutto visto che sono molto giovani e alla lunga quando inizieranno le partite che contano questa inesperienza in campo forse non potrà essere colmata del tutto dall'ottimo coaching staff. Preferisco i Tennessee Volunteers @3.65 mentre ha davvero poco valore la quota di LSU. Se volete rischiare una quota più alta occhio ai Florida Gators @8. Il longshot potrebbe essere quello degli Alabama Crimson Tide @15.

SEC

Kentucky @2.70

Tennessee @3.65

LSU @5.50

Florida @8

Arkansas @13

Alabama @15

South Carolina @16

Auburn @40

Missouri @40

Mississippi @50

Texas A&M @100

Georgia @150

Mississippi State @200

Vanderbilt @300

La Big 12 invece ha una coppia a comandare: Baylor Bears e Kansas Jayhawks, anche se le quote di questi ultimi sono destinate a salire dopo una week 1 di alti e bassi rispetto alla solidità e completezza dimostrata da Baylor. Il terzo incomodo potrebbe essere rappresentato dai West Virginia Mountaineers ma io preferisco i Texas Longhorns @7.50 se devo scegliere un outsider. La quota alta: Oklahoma State Cowboys @35 col loro potenziale offensivo che non ha nulla da invidiare a nessuno.

BIG 12

Baylor Bears @2.50

Kansas Jayhawks @3

West Virginia Mountaineers @6

Texas Tech Red Raiders @7.50

Texas Longhorns @7.50

Oklahoma Sooners @30

Oklahoma State Cowboys @35

Iowa State Cyclones @90

TCU Horned Frogs @125

Kansas State Wildcats @350

Anche in AAC le cose potrebbero cambiare parecchio visto che i Virginia Cavaliers non sono partiti benissimo. A dire il vero nemmeno i Duke Blue Devils @3.05 hanno impressionato e quindi attenzione al 3° incomodo Florida State Seminoles anche se secondo me alla fine Duke verrà fuori con la sua organizzazione e qualità di roster in ACC, quindi giocherei loro come favoriti, inoltre a 3 volte la posta non è neanche male come valore. In una situazione del genere però occhio agli outsider come i North Carolina Tar Heels @7.50 ma anche i Louisville Cardinals @15 in doppia cifra.

ACC

Virginia Cavaliers @3

Duke Blue Devils @3.05

Florida State Seminoles @3.60

North Carolina Tar Heels @7.50

Louisville Cardinals @15

Miami Hurricanes @25

Georgia Tech Yellow Jackets @40

Syracuse Orange @50

NC State Wolfpack @90

Pittsburgh Panthers @125

Virginia Tech Hokies @125

Clemson Tigers @250

Boston College Eagles @350

Notre Dame Fighting Irish @540

Wake Forest Demon Deacons @505

In Big Ten sarà difficile contenere gli Iowa Hawkeyes @3.65, e qui sono d'accordo con le quote che li favoriscono su Illinois Fighting Illini che secondo me sono un ottimo programma di punta quest'anno ma un pò troppo sopravalutato (anche se come detto Dosunmu è un grandissimo talento), per non parlare dei Michigan State Spartans che devono ricalibrarsi dopo aver perso alcune pedine eccellenti. La Big 10 è però anche la conference più aperta, visto che anche i Wisconsin Badgers possono dire la loro. Come outsider però Ohio State Buckeyes @10 che hanno una quota intrigante, visto che parliamo sempre di un programma in top-25 del ranking nazionale. Lascerei invece stare i Michigan Wolverines anche quest'anno. Il caffè potremmo puntarlo sulla quota alta degli Indiana Hoosiers @20, ma siamo davvero nel campo quasi della fantasia.

BIG TEN

Iowa Hawkeyes @3.65

Illinois Fighting Illini @4.50

Michigan State Spartans @4.50

Wisconsin Badgers @4.50

Ohio State Buckeyes @10

Michigan Wolverines @11

Indiana Hoosiers @20

Purdue Boilermakers @30

Rutgers Scarlet Knights @35

Maryland Terrapins @50

Minnesota Golden Gophers @300

Penn State Nittany Lions @300

Nebraska Cornhuskers @500

Chiudiamo con la Pac-12 dove sembra corsa a 2 con UCLA Bruins ed Arizona State Sun Devils @3.65. Io preferisco questi ultimi come favoriti, ma ci sono anche gli Oregon Ducks ancora da verificare. Un outsider con quota di valore è senza dubbio quella degli Stanford Cardinal @7 che hanno dimostrato di essere una squadra molto solida. Il colpo a quota alta, gli USC Trojans @10.

PAC-12

UCLA Bruins @360

Arizona State Sun Devils @3.65

Oregon Ducks @5.25

Stanford Cardinal @7

Arizona Wildcats @8

USC Trojans @10

Colorado Buffaloes @15

Utah Utes @30

Washington Huskies @30

Oregon State Beavers @81

California Golden Bears @100

Washington State Cougars @300