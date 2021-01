Scommesse College Basket NCAAB: Gonzaga rimane la grande favorita per il titolo 2021 con quota dimezzata nelle ultime settimane

Aggiornamento dalle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale di College Basket NCAAB dove i Gonzaga Bulldogs rimangono i grandi favoriti, e nelle ultime settimane la quota è stata più che dimezzata.

Vediamo analisi e pronostici vincenti College Basket. Seguici anche su YOUTUBE con i nostri podcast quotidiani e le video rubriche di approfondimento.

Ogni giorno sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC parliamo di College Basket NCAAB con news, analisi e free pick. Entra nel VIP per non perderti le analisi e le giocate quotidiane sul NCAAB.

Chi fermerà i Gonzaga Bulldogs favoriti dalle quote antepost?

I Gonzaga Bulldogs @4 rimangono i grandi favoriti in questa stagione di College Basket NCAAB, davanti ai Baylor Bears. Questi due top-team dovevano sfidarsi il 4 dicembre in una partita che ci avrebbe dato molte indicazioni anche per il futuro, ma purtroppo il big match fu posticipato per Covid. Da allora però Gonzaga ha vinto contro altri due programmi candidati al titolo come Iowa Hawkeyes e Virginia Cavaliers. 5 delle 8 vittorie di Gonzaga finora sono arrivate contro squadre in top-25 (3 contro top-10).

Nonostante la sconfitta con Gonzaga, gli Iowa Hawkeyes di Luka Garza sono la 3° forza secondo i bookmakers, con Illinois, Tennessee (che ha perso di recente in casa contro Alabama a sorpresa) e Wisconsin tutti alle spalle. Perde un pò di smalto anche Villanova che apriva in pre season da favorita assieme a Gonzaga, per non parlare dei campioni in carica, i Virginia Cavaliers (anche loro battuti da Gonzaga) crollati @35 di quota. Tra gli outsider io farei attenzione ai Michigan Wolverines che continuano a vincere e a tagliare la quota. Qualche settimana fa stavano @50, ora si giocano @31, ancora alta e di valore per un tentativo.

La delusione maggiore è rappresentata dai Kentucky Wildcats che continuano a perdere. I Wildcats aprivano come uno dei 10 migliori programmi della nazione, ma sono scivolati in fretta fuori dalla top-25 e sono passati in poche settimane da @19 a @40 di quota.

QUOTE ANTEPOST NCAAB 2021

Gonzaga @4

Baylor @8

Iowa @11

Illinois @14

Tennessee @14

Wisconsin @14

Villanova @15

Texas @15

West Virginia @19

Michigan State @21

Kansas @21

Houston @23

Creighton @23

Michigan @31

North Carolina @34

Florida State @35

Ohio State @35

Virginia @35

Duke @35

Kentucky @40

Texas Tech @40

Indiana @40

Oregon @50

San Diego State @50

Rutgers @50

Saint Louis @50

Louisville @50

Clemson @50

Arizona State @60

Florida @65

LSU @65