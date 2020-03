Pronostici A-League: Central Coast Mariners-Melbourne City, Perth Glory-Western United e recuperi dal 20 al 23 marzo 2020

Si continua a giocare il campionato di calcio australiano di A-League. Da venerdì mattina e fino a lunedì 23 marzo 2020, si giocheranno diversi recuperi della 24° e della 27° giornata che siamo andati ad analizzare con le nostre scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet ed Eurobet.

Analisi e Pronostici A-League Australia

Central Coast Mariners-Melbourne City. Recupero della 24° giornata in campo venerdì mattina alle ore 07:30 italiane. Ospiti favoriti intorno @1.55 per la vittoria contro il fanalino di coda Central Coast Mariners che ha perso tutte le ultime 9 giornate e ha perso anche le ultime 2 sfide contro il Melbourne City, battuto però nella sfida al Central Coast Stadium di Gosford. Oggi però ci aspettiamo la vittoria degli ospiti che sono a -10 dalla capolista Sydney FC, ma devono blindare il 2° posto visto che il Wellington Phoenix è in grande forma e ha vinto le ultime 4 partite, portandosi ad un solo punto di distacco dal Melbourne City. Giochiamo a stake alto sugli ospiti (se volete alzare la quota considerate la COMBO 2+OVER 1.5 @1.70).

Brisbane Roar-Newcastle Jets. Sempre venerdì, alle ore 09:30, si gioca anche questa sfida, molto più in equilibrio con i padroni di casa @2.65 e gli ospiti @2.60 (X @3.60). Brisbane al 4° posto dopo le ultime 2 vittorie mentre il Newcastle Jets è penultimo ma arriva da 2 vittorie e non perde da 6 giornate (3-3-0). 1-1 all'andata sul campo del Newcastle ma il Brisbane ha vinto 3-1 l'ultima sfida interna contro i Jets.

WS Wanderers-Sydney FC. Passiamo al sabato mattina con la capolista Sydney FC che ha dominato questo campionato. Finora ha vinto 15 partite, con 2 pareggi e sole 2 sconfitte (41 gol segnati, 15 subiti). Il WS Wanderers può ancora sperare di recuperare le prime 6 della classe ma deve riprendersi dopo la sconfitta a Brisbane e l'1-1 sul campo del Melbourne City. Ospiti favoriti @2.10 ma attenzione, il Sydney FC non ha mai battuto il WS Wanderers nelle ultime 3 sfide (tutte da Under), comprese le 2 sconfitte recenti, 0-1 in casa e 0-1 anche in trasferta. Si gioca a porte chiuse, occhio ad un altro Under 2.5.

Newcastle Jets-Melbourne City. Lunedì mattina ultimi due recuperi, tra cui la sfida del McDonald Jones Stadium tra due squadre che come abbiamo visto giocheranno anche venerdì. Le quote favoriscono gli ospiti @2.25 mentre i padroni di casa si giocano appena sotto @3 di quota (X @3.60). Il Melbourne City ha vinto 5 delle ultime 6 sfide contro il Newcastle Jets.

Perth Glory-Western United. Padroni di casa favoriti @1.65 in questa sfida tra 5° e 6°, divise da 4 punti al momento a vantaggio per il Perth Glory che però deve riprendersi visto che non vince da 4 giornate (2 pareggi e 2 sconfitte) mentre il Western United si è ripreso con le ultime 2 in cui ha segnato 11 gol totali! 1-1 all'andata. Piace anche oggi il Gol Si.

FREE PICK A-LEAGUE

📌Central Coast Mariners-Melbourne City: 2 @1.57 (stake 5)

📌Alternativa: Central Coast Mariners-Melbourne City: COMBO 2+OVER 1.5 @1.70 (stake 3)

📌WS Wanderers-Sydney FC: UNDER 2.5 @2.12 (stake 2)

📌Perth Glory-Western United: GOL SI @1.70 (stake 2)

