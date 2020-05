Scommesse K-League 1: inizia il campionato di calcio in Corea del Sud. Vediamo le informazioni più importanti per scommetterci

Questo fine settimana (dal 8 al 10 maggio 2020) riprende lo sport in Corea del Sud, una delle nazioni maggiormente colpita dal Coronavirus, ma che ha risposto bene. Prima del campionato di calcio di K-League 1, in settimana inizierà anche il campionato KBO di Baseball.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con quote di riferimento prese da Snai e Betaland.

Statistiche utili per scommettere sulla K-League 1 di calcio in Corea del Sud

Venerdì 8 maggio 2020, alle ore 12:00 italiane Jeonbuk-Suwon aprono le ostilità della stagione 2020 di K-League 1 in Corea del Sud, pochi giorni dopo l'inizio in settimana del campionato di Baseball di KBO in una delle nazioni maggiormente colpite dal Covid-19, ma che ha gestito bene l'emergenza e ora è pronta a riprendere, anche se si giocherà a porte chiuse, un aspetto da considerare pure nelle scommesse, col fattore campo che potrebbe avere meno impatto del solito senza il tifo e con gli stadi vuoti.

Iniziamo col dire che proprio il Jeonbuk è la squadra campione in carica e dominatrice di questo campionato negli ultimi 3 anni e in 5 delle ultime 6 stagioni (unica eccezione il successo del Seoul nel 2016). Lo scorso anno il Jeonbuk ha chiuso al 2° posto nella stagione regolare di 33 partite che qualifica le prime 6 ai playoffs Championship e le ultime 6 al gruppo retrocessione. In stagione regolare la miglior squadra fu l'Ulsan Hyundai con 69 punti, uno in più del Jeonbuk che però si rifece con un girone finale per il titolo quasi perfetto che gli permise di agganciare l'Ulsan a 79 punti e di vincere per la miglior differenza reti, col Seoul al 3° posto, valido comunque per la qualificazione alla prossima AFC Champions League.

Lo scorso anno in questo campionato assistemmo al 40.4% di partite vinte dalle squadre di casa, il 30.3% di vittorie in trasferta e un elevato numero di pareggi con quasi il 30% di X (29.29% per la precisione). Quello di K-League è stato anche un campionato da Under 2.5, uscito nel 52.02% delle partite rispetto al 47.98% di Over. Nonostante questo dato sugli Under, stranamente e in controtendenza però il campionato coreano è stato da Gol SI col 57.07% di partite in cui abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno. I più attenti saranno già arrivati alla conclusione del fatto che abbiamo visto molti 1-1 nella passata stagione per avere dati del genere e in controtendenza su Under e Gol Si. Proprio così, l'1-1 è stato il risultato esatto più gettonato col 14.14% di partite chiuse appunto 1-1.

In stagione regolare l'Ulsan Hyundai è stata anche la miglior squadra da Over grazie al potente attacco da 64 gol segnati (guidato dal brasiliano Negao capocannoniere alla pari con l'australiano del Suwon, Taggart, entrambi con 16 reti personali), un rendimento che si tramuta in un O/U 20-13 (2.9 gol totali di media) nelle scommesse, davanti al Seoul con O/U 20-13 a sua volta, ma 2.8 gol totali di media nelle sue partite. In 3° posizione di questa statistica troviamo il Jeju con O/U 18-15, anche se proprio nelle partite di questa squadra abbiamo visto il dato più alto di gol totali (3.0). Il dato più basso è stato quello del Seongnam con soli 1.8 gol totali di media, e il Seongnam si è confermato anche miglior squadra da Under (O/U 11-22).

Vediamo cosa ci aspetta per il 1° turno di questo fine settimana, quali sfide, le quote 1X2 e anche la percentuale di giocate degli scommettitori di PlanetWin365.



Jeonbuk Hyundai - Suwon Samsung Bluewings

Jeonbuk @1.75 (53%)

Pareggio @3.60 (26%)

Suwon @4.33 (21%)

Ulsan Hyundai - Sangju Sangmu

Ulsan @1.66 (56%)

Pareggio @3.80 (24%)

Sangju @4.65 (20%)

Incheon United - Daegu FC

Incheon @3.14 (29%)

Pareggio @3.15 (29%)

Daegu @2.25 (42%)



Gwangju FC - Seongnam FC

Gwangju @2.50 (37%)

Pareggio @3.15 (29%)

Seongnam @2.75 (34%)



Pohang Steelers - Busan I Park

Pohang @2.02 (46%)

Pareggio @3.25 (28%)

Busan @3.60 (26%)



Gangwon FC - FC Seoul

Gangwon @2.85 (32%)

Pareggio @3.20 (29%)

Seoul @2.40 (39%)

