Pronostici Calcio: analisi e scommesse sul 10° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 20 al 23 maggio 2020

Turno infrasettimanale allungato, se così vogliamo chiamarlo, in Bielorussia dove mercoledì si torna già in campo per la 10° giornata di Vysshaya Liga che si prolungherà fino a sabato 23 maggio 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Ascolta la puntata #262 del podcast dove parliamo della 10° giornata del campionato di calcio bielorusso:

Analisi e Pronostici 10° Giornata Vysshaya Liga

Il turno si apre mercoledì alle 18:00 dallo Stadio Regional Sport Complex Brestskiy con Dinamo Brest-BATE Borisov, partita su cui abbiamo già un idea da OVER 2.5 @1.85 (stake 1) con una quota abbastanza valida visto che in trasferta il BATE non è sempre impeccabile, specialmente in difesa dove concede sempre qualcosa di troppo, e oggi cercherà di risparmiare qualche giocatore in vista dell'imminente finale di coppa (proprio contro il Brest), occhio quindi alla trappola sul 2 @2.10 con i padroni di casa che sul proprio campo potranno farsi valere, e che hanno già lasciato a riposo qualche giocatore nel weekend, per farsi trovare pronti, al meglio, e per non sfigurare contro la miglior squadra di Bielorussia. Tornando alle reti, 4 partite su 5 in casa il Brest le ha chiuse con entrambe le squadre a segno. Questa è la sfida tra due dei migliori attacchi del campionato, specialmente il BATE con 19 gol segnati. Negli ultimi 5 confronti diretti Brest e BATE hanno prodotto un totale di 3.2 gol di media. In alternativa si potrebbe andare col Gol Si @1.73.

Giovedì, sempre alle 18:00, tocca invece a Neman-Torpedo Zhodino. Il Neman non ha giocato lo scorso turno mentre la Torpedo non ha avuto problemi, mandandoci anche in cassa nel 3-1 sul Gorodeja, ed è al 2° posto, solo a -1 dal BATE. Il Neman invece è terzultimo dopo 3 sconfitte e 1 sola vittoria nelle ultime 4 partite. Lo Zhodino non ha mai perso nelle ultime 4 sfide contro il Neman (2 vittorie e 2 pareggi). Si potrebbe pensare al DNB per gli ospiti che sono in forma strepitosa, ma il Neman ha disperato bisogno di punti.

Venerdì abbiamo due partite: Slavia Mozyr-Gorodeja alle ore 17:00 e Soligorsk-Belshina alle 19:00, due sfide su cui non abbiamo grandi idee di scommessa. Nella sfida di Soligorsk i padroni di casa sono chiamati alla vittoria contro il fanalino Belshina ancora a secco di successi (0-3-6), ma la quota è davvero ingiocabile.

Al sabato invece alle 15:30 è molto interessante Slutsk - Rukh Brest dove favoriamo i padroni di casa che devono riprendersi dalle ultime 2 sconfitte che li hanno fatti scendere al 4° posto, e in particolare dai 3 sberloni presi dal BATE. La Rukh Brest è un cliente scomodo che non perde da 6 turni, anche se ben 4 sono stati pareggi. Ci prendiamo quindi un pò di copertura col Draw No Bet ma andiamo con lo SLUTSK +0 (AH) @1.67 (stake 1).

Alle 17:30 si gioca Isloch-Energetik BGU visto che gli ospiti sono lanciatissimi al 3° posto dopo 3 vittorie di fila (le ultime 2 con lo stesso risultato di 2-1) mentre l'Isloch ha perso la 3° su 3 in trasferta lo scorso turno, ma rientra in casa dove rimane un avversario pericoloso. Dato curioso, queste sono le uniche squadre assieme alla Dinamo Minsk ha non aver ancora pareggiato dopo 9 giornate di campionato. Potrebbe essere arrivato il momento giusto, visto che anche negli scontri diretti in campionato Isloch ed Energetik non pareggiano da 3 precedenti. Occhio anche alle reti visto che negli ultimi 4 scontri diretti, e in 5 degli ultimi 6, queste formazioni sono andate entrambe a segno. Consigliamo GOL SI @1.72 (stake 1) e un cippino a quota alta sul PAREGGIO @3.40 (stake 0.5). Diciamo che un bel 1-1 (Risultato Esatto che si gioca @7 volte la posta) sarebbe il finale perfetto.

Passiamo alla sfida che chiuderà il turno alle ore 19:30, Vitebsk - Dinamo Minsk, due squadre appaiate a 12 punti che potrebbero dare vita ad una sfida equilibrata, specialmente nei primi 45 minuti. Le ultime 2 partite del Vitebsk si sono chiuse in parità all'intervallo. La Dinamo Minsk è una squadra che tende a fare meglio nei secondi tempi, e anche nell'ultimo turno con l'Isloch l'ha portata a casa per 1-0 al 60°. Nell'ultimo precedente di campionato su questo campo queste squadre sono andate negli spogliatoi sullo 0-0 e anche per questa sfida equilibrata andiamo con X PRIMO TEMPO @2.10 (stake 1), o in alternativa il 2° TEMPO CON PIU GOL, sempre intorno alla pari.

FREE PICK VYSSHAYA LIGA

⚽️Dinamo Brest - BATE Borisov: OVER 2.5 @1.85 (stake 1)

⚽️Slutsk - Rukh Brest: 1 +0 (AH) @1.67 (stake 1)

⚽️Isloch-Energetik BGU: GOL SI @1.72 (stake 1)

⚽️Isloch-Energetik BGU: X @3.40 (stake 0.5)

⚽️Vitebsk - Dinamo Minsk: X PRIMO TEMPO @2.10 (stake 1)

