Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di sabato 6 giugno 2020 in un click

Vediamo le tante partite dei campionati di calcio in campo sabato 6 giugno e siamo andati a riassumere anche i nostri consigli e le free pick della nostra redazione.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 6 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti visto che nel weekend non cè il nostro consueto podcast su YOUTUBE.

Pronostici Calcio del 6 Giugno 2020

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Oggi 5 partite, 4 delle quali in contemporanea alle 15.30 (Dusseldorf-Hoffenheim il big match Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Lipsia-Paderborn e Francoforte-Mainz che è la partita su cui abbiamo dato la giocata dallo studio di Dartagnan) e Borussia Dortmund-Herta alle 18.30.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

Alle 13 tre partite della Zweite Liga tutte in contemporanea (Bielefeld-Norimberga, Regensburg-Darmstadt e Wehen-Dresda), e altre 6 partite della terza categoria tedesca alle 14.

⚽️CALCIO GRECIA Super League - Playoffs

Torna il calcio anche in Grecia con la Super League che era stata fermata durante i playoffs. Alle 18.15 si sfidano Panionios-Volos per il gruppo retrocessione con i padroni di casa con quota in calo e che consigliamo vincenti @2.00 mentre alle 20.30 ci sono Aris-OFI Crete nei Play-Offs Championship.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Oggi c'è solo una singola partita per il campionato di calcio lusitano: Boavista-Moreirense alle 22.15 partita in cui entrambe le squadre potrebbero andare a segno, ma consigliamo l'Over 1.5 @1.50, quota buona anche per le vostre multiple.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

4 sfide valide per la 12a giornata. Alle 13 si inizia con Slutsk-Zhodino, alle 15 Isloch-Rukh Brest, alle 17 Slavia Mozyr-Neman e alle 19 Dynamo Brest-FC Minsk, unica partita su cui diamo un consiglio: Over 10.5 Calci d'angolo. Almeno 11 corner queste due formazioni possono metterli insieme, in particolare con la Dynamo Brest con i seguenti calci d'angolo totali nelle ultime 12 partite: 13-18-17-14-12-12-15-16-11-16-16-13. In Bielorussia anche oggi si giocano 3 partite del campionato riserve e ci sono pure molte sfide della coppa nazionale da mezzogiorno alle 17, ma siamo ai 32esimi di finale e parliamo di squadre davvero poco conosciute.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Gruppo Retrocessione

Alle 17 si giocano in contemporanea 3 partite del gruppo retrocessione dei playoffs austriaci: Admira-Mattersburg, Altach-Tirol e St. Polten-Austria Vienna. Su Altach-Tirol quota in calo per i padroni di casa che consigliamo vincenti @1.81.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

Continua la 25a giornata in Bulgaria con 3 partite: alle 16 Dunav Ruse-Arda, alle 17.45 Botev Plovdiv-Botev Vratsa e alle 20 Vitosha Bistritsa-CSKA Sofia. Nella prima partita, quella tra Dunav Ruse-Arda, gli ospiti hanno molti problemi di assenze. Il Dunav è penultimo ma alla ripresa in casa potrebbe fare risultato viste le condizioni del Arda, e consigliamo la Doppia Chance 1X @1.80.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

Alle 18.55 Slaven Belupo-Gorica per la 27a giornata di campionato in Croazia e alle 21 Varazdin-Dinamo Zagabria.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

Ancora cadetteria danese con 2 partite in programma mentre la Superliga è in campo domani per l'ultimo turno di stagione regolare.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

A mezzogiorno inizia la 6a giornata di Meistriliiga estone con Levadia-Tallinna Kalev e alle 15 si gioca Legion-Narva, sfida tra ultima e penultima.

⚽️CALCIO ISLANDA Coppa di Islanda

64esimi di finale della coppa nazionale islandese con tantissime partite e squadre sconosciute in campo. Lasciamo stare a livello scommesse, anche se ci sono tante partite per tutto il pomeriggio e fino a sera.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

La 6a giornata del campionato delle Isole Far Oer inizia alle 16 con TB Tvoroyri-HB Torshavn, penultima contro prima. HB ha vinto le prime 5 partite con 16 gol segnati e solo 3 concessi.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs

Sfide di playoffs anche in Israele, alle 19 con 3 partite del gruppo retrocessione e alle 20 H. Beer Sheva-H. Tel Aviv nel gruppo championship. Entrambe le squadre potrebbero fare turnover, lasciamo stare le scommesse.

⚽️CALCIO LITUANIA A Lyga

3a giornata aperta dal doppio posticipo Kauno Zalgiris-Zalgiris a mezzogiorno e FK Panevezys-Suduva alle 16.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Una quarantina di amichevoli da mattina e per tutto il pomeriggio.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

Continua la 28a giornata di Ekstraklasa con Jagiellonia-Plock alle 15, Zaglebie-Lech alle 17.30 e Pogon Szczecin-Cracovia alle 20. In Polonia si giocano anche le categorie minori di Division 1 e Division 2. In Jagiellonia-Plock quota in forte calo per i padroni di casa che sosteniamo anche noi @1.70. Anche in Zaglebie-Lech occhio ai padroni di casa, sfavoriti sulla carta ma il Lech ha problemi e assenze in attacco. Occhio alle sorprese del 1X anche se la quota non regala moltissimo.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga

28a giornata di campionato in Repubblica Ceca con Zlin-Pribram alle 16, Liberec-Mlada Boleslav alle 18 e Bohemians 1905-Sparta Praga alle 20. I padroni di casa hanno vinto 4 partite di fila ma anche lo Sparta è in forma con 2 vittorie e 7 gol segnati, partita interessante e da tripla. Meglio puntare su Liberec-Mlada Boleslav e sulla vittoria dei padroni di casa anche se la quota è stata polverizzata @1.75 a @1.40. In Repubblica Ceca oggi si giocano anche 3 partite di Division 2 alle ore 17.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Continua la 28a giornata di Super Liga con Javor-Vojvodina alle 14, Sp. Subotica-Partizan alle 16.30, Stella Rossa-Radnik alle 19 e Cukaricki-Indjija alle 21. In quest'ultima partita piace l'Over 2.5 con quota in calo ma che si gioca sempre vicino alla pari e di valore.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

Una sola partita in Slovenia oggi per la 26a giornata di campionato: Tabor Sezana-Ljubljana.

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Alla mattina come al solito si apre col calcio coreano dalle 9.30 con Seoul-Jeonbuk e a seguire Busan-Sangju Sangmu e Pohang-Ulsan Hyundai a mezzogiorno. In Corea oggi si giocano anche i 32esimo di finale della coppa nazionale.

⚽️CALCIO TURKMENISTAN Yokary Liga

Non può mancare la nostra Yokary Liga con l'anticipo della 13a giornata: FC Asgabat-Altyn Asyr alle ore 15. Gli ospiti sono al comando della classifica e potrebbero vincerne un altra ma oggi lasciamo stare e attenzione alle trappole in questa trasferta.

⚽️CALCIO UCRAINA Premier League - Play-Offs Championship

Doppio appuntamento con i playoffs championship ucraini: Shakhtar-Desna e Zorya-Kolos Kovalivka entrambe alle 16. Qui si potrebbe optare su una DOPPIA @1.99 sulle vittorie delle due squadre di casa favorite: Shakhtar e Zorya che sono anche rispettivamente 1° e 2° nel gruppo championship, anche se lo Shakhtar vola con 12 punti in più dello Zorya che lo ha battuto prima della pausa, anche se poi è tornata con una sconfitta per 0-1 sul Oleksandriya e ora deve ritrovare i tre punti per difendere il 2° posto (che porta alla qualificazione Champions League) dal Desna che l'ha raggiunta a 46 punti dopo il 2-0 sul Kolos Kovalivka all'ultimo posto e che anche oggi lo Zorya è chiamata a battere.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

In Ungheria si gioca la 27a giornata di campionato iniziata ieri. Oggi alle 16.55 si sfidano Mezokovesd-Paks Alle 19 MOL Fehervar-Kisvarda mentre alle 21.05 si chiude con Ujpest-Honved.

⚽️CALCIO COSTARICA Primera División - Clausura

Non possiamo che chiudere col campionato in Costarica con la 20a giornata di campionato aperta alle 23 da Limon-Cartagines. Anche oggi potremmo giocare contro un Limon senza motivazioni che sono tutte per il Cartagines in corsa per i playoffs col Guadalupe alla pari con 31 punti. Peccato che la quota che apriva già bassa intorno @1.60 è crollata @1.40. Noi abbiamo optato per un doppio stake sull'asian handicap -1.0 per gli ospiti che dovranno vincere con 2+ gol di scarto finale (se vinceranno con scarto minimo di una sola rete avremo il rimborso). Alle 4 di notte invece tocca a Saprissa-Grecia.

FREE PICK 06-06-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Eintracht Francoforte-⚽️Mainz: COMBOBET 1X+OVER 1.5 @1.55 (stake 2)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 30 - 06.06.2020 15:30

🖌REDAZIONE

⚽️DOPPIA @1.99 (stake 1)

📌Shakhtar-Desna: 1

📌Zorya-Kolos Kovalivka: 1

🗓UCRAINA: Premier League - Play-Offs Championship - Giornata 25 - 06.06.2020 16:00

🖌REDAZIONE

⚽️Cukaricki-Indjija: OVER 2.5 @2.00 (stake 1)

🗓SERBIA: Super Liga - Giornata 28 - 06.06.2020 21:00

🦹‍♂️STRIKER151

⚽️Limon - Cartagines: 2 -1 (AH) @1.62 (stake 2)

🗓COSTARICA: Primera División - Clausura - Giornata 21 - 06.06.2020 23:00

💡TIPS - MOVIMENTI DI MERCATO E CONSIGLI FLASH:

⚽️Panionios-Volos: 1 @2.00

⚽️Boavista-Moreirense: OVER 1.5 @1.50

⚽️Dynamo Brest-FC Minsk: OVER 10.5 CORNER @1.66

⚽️Altach-Tirol: 1 @1.81

⚽️Dunav Ruse-Arda: 1X @1.80

⚽️Jagiellonia-Plock: 1 @1.70

⚽️Liberec-Mlada Boleslav: 1 @1.40

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione.