Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di domenica 7 giugno 2020 in un click

Domenica con tanto calcio visto che continuano i campionati in Germania ma anche in Portogallo, Grecia, Danimarca e Bielorussia per citare gli eventi più importanti. La nostra redazione ha selezionato la bellezza di 8 FREE PICK + 3 consigli veloci e movimenti di mercato.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 7 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.





Analisi e Pronostici Calcio 07-06-2020

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Si completa la 30a giornata di Bundesliga con 3 partite. Alle 13.30 si inizia con Brema-Wolfsburg, alle 15.30 tocca a Union Berlino-Schalke (su entrambe le partite abbiamo dato free pick dallo studio di Dartagnan) e alle 18 saranno Augusta-Colonia a chiudere i giochi.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

In campo anche le categorie inferiori del calcio tedesco come la Zweite Liga con 3 partite in contemporanea alle 13.30 (Aue-Karlsruher, Hannover-Heidenheim e Stoccarda-Osnabruck). Subito prima, alle 13, si giocano anche 3 partite della 3° categoria. Come free pick ci concentriamo su Aue-Karlsruher. Aue è una buona squadra in casa e la prendiamo col rimborso in caso di pareggio visto che il Karlsruher è anche senza il miglior attaccante, Hofmann (sospeso anche Stiefler a centrocampo e Gondorf).

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga

Torna in campo anche il principale campionato di calcio danese giunto all'ultima partita della stagione regolare, prima dei Playoffs, e con tutte e 7 le partite in contemporanea alle ore 17. Sulla carta Nordsjaelland-Midtjylland è la sfida più interessante anche se entrambe sono già classificate tra le prime 6 squadre che si giocano i Playoffs championship. Ci potremmo comunque aspettare una partita da Over 2.5. Di fatto l'ultima squadra che non ha ancora strappato il pass è l'Aalborg a cui basterebbe anche solo un pareggio in casa con l'Aarhus (attualmente al 3° posto ma potrebbe essere ancora scavalcata dal Brondby) visto che il Randers è a -3 punti ed è chiamato a vincere a tutti in casa della 2° squadra di questo campionato: FC Copenhagen.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Si completa con Rio Ave-Ferreira, questa sera alle 22, la 25a giornata di Primeira Liga, quella del ritorno in campo del calcio lusitano che non ha risparmiato colpi a sorpresa. Sarà così anche oggi? Il Rio Ave in casa sulla carta è nettamente favorito contro un Ferreira al 16° posto, che però ha bisogno di punti visto che è solo a +3 dalla retrocessione.

⚽️CALCIO GRECIA Super League - Play-Offs

In Grecia continuano i playoffs di Super League. Per il gruppo championship alle 18.30 si gioca PAOK-Olympiakos (2° contro 1° anche se l'Olympiakos ha 14 punti di vantaggio sul PAOK) e AEK-Panathinaikos alle 20.30. Motivazione tutta per l'AEK in questa classica sfida. Il Panathinaikos è in una situazione difficile ha perso l'allenatore ed è anche senza diversi giocatori importanti. Andiamo sulla vittoria del AEK di Massimo Carrera. In campo anche i playoffs retrocessione con AEL Larissa-Asteras mentre Xanthi-Atromitos è stata posticipata.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

3 partite a chiudere anche la 12a giornata di Vysshaya Liga al via alle 15 con Vitebsk-BATE. Il BATE dovrebbe vincere e la quota si trova intorno @1.60, non malissimo. La miglior squadra di Bielorussia è anche in un ottima forma psico-fisica e potrà vincerne un altra. Alle 17 sono in campo Belshina-Dinamo Minsk mentre alle 19 tocca a Soligorsk-Energetik BGU. In Bielorussia si gioca anche una singola partita del Campionato Riserve: Brest 2-Minsk 2.

⚽️CALCIO ALBANIA Super League

Torna il campionato di calcio albanese con le 5 partite della 28a giornata in contemporanea alle ore 17.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Alle 17 si gioca anche la sfida di Playoffs Championship in Armenia con Ararat-Noah.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Play-Offs Championship

Play-Offs Championship pure in Austria con 3 partite. Le prime 2 alle ore 17 (Hartberg-Salzburg e Wolfsberger AC-LASK, ovvero 2° contro 3°) mentre alle 19.30 si chiude con Rapid Vienna-Sturm Graz partita in cui i padroni di casa potrebbero avere qualche problema viste alcune assenze importanti. Noi ci concentriamo su Wolfsberger AC-LASK, partita in cui le azioni d'attacco non dovrebbero mancare, e nemmeno i gol ma più che Over 2.5 preferiamo consigliamo Over 9.5 Corner @1.72. Ci aspettiamo una partita da doppia cifra di calci d'angolo.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

Saranno Beroe-Cherno More a giocare l'unica partita domenica della 25a giornata del campionato di calcio bulgaro, in uno scontro molto importante per rientrare nei Playoffs visto che si affrontano proprio le squadre in corsa per il 6° e ultimo posto valido, appaiate a 37 punti. Gli ospiti oltre a giocare in trasferta sono anche senza alcuni giocatori importanti (Isa, Dani Kiki e Popov). I padroni di casa potrebbero vincere, ma la quota è in salita oltre la pari e non ci convince.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

27a giornata del campionato di calcio croato. Alle 18.55 Istra 1961-Rijeka mentre in serata alle 21 interessante scontro per il 4° posto che vale l'Europa con Lok. Zagreb-Osijek con i padroni di casa attualmente avanti di 4 punti sugli ospiti.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

Da mezzogiorno con Tulevik-Kuressaare, alle 18 con Tammeka-Paide (in mezzo alle 14 c'è anche Kalju-Flora, il big match tra 3° e 2°) si gioca la 6a giornata di Meistriliiga estone.

⚽️CALCIO ISLANDA Coppa di Islanda + Supercoppa

Domenica di coppe in Islanda visto che dalle 16 alle 21 si giocano altre 10 partite del 64esimi di finale della coppa nazionale ma si gioca anche la finale di Supercoppa KR Reykjavik-Vikingur Reykjavik su campo neutro e con accesso limitato degli spettatori, quindi non proprio porte chiuse.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

6a giornata anche nelle Isole Far Oer con 4 partite in programma al via dalle 16, tranne Vikingur-B36 Torshavn alle 18.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs

Anche in Israele è tempo di playoffs. Per il gruppo championship alle 19.45 si gioca Maccabi Haifa-Hapoel Haifa e un ora prima, per il gruppo retrocessione, toccherà a Nes Tziona-Netanya.

⚽️CALCIO LITUANIA A Lyga

La 3a giornata in Lituania sarà chiusa dall'unica partita della domenica: Riteriai-Banga alle ore 16.

⚽️CALCIO MONTENEGRO Prva Crnogorska Liga

In Montenegro si gioca la 26a giornata di campionato con le 5 partite al via alle 18 anche se la sfida più attesa è alle 20.30 con Buducnost-Sutjeska, ovvero la 1° contro la 2° anche se il Buducnost sta dominando con 15 punti di vantaggio sugli avversari, quindi anche una sconfitta non sarebbe un dramma. Il Buducnost però sul proprio campo ha un rendimento incredibile (11-1-1) e anche in Montenegro gli stadi sono aperti, seppur con numero limitato di spettatori.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

Rakow-LKS Lodz, lunch match domenicale per la 28a giornata del campionato di calcio polacco che continuerà alle 15 con Arka-Slask e si concluderà alle 17.30 con Wisla-Legia e su quest'ultima partita si potrebbe puntare sulla vittoria ospite anche se la quota in crollo da @1.90 a @1.52 regala poco adesso.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga

28a giornata del campionato di calcio ceco. Ci sono 2 partite alle ore 15 e altre 2 alle 17, ma l'appuntamento clou è quello delle ore 19 col big match Slavia Praga-Plzen, ovvero prima contro seconda. Lo Slavia quest'anno in casa non ha mai perso con un ruolino di marcia quasi perfetto (12-1-0), ci proverà il Plzen che ha vinto le ultime 4 trasferte e potrà approfittare dello stadio dello Slavia con sole 500 persone accettate, e soprattutto di uno Slavia che ha in dubbio Holes e Sevcik.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Alle 15 Radnicki Nis-Rad e alle 17 Mladost-Macva chiudono la 28a giornata del massimo campionato di calcio serbo.

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Mezzogiorno con doppio appuntamento a chiudere la 5a giornata di K-League: Seongnam-Daegu e Suwon-Gwangju.

⚽️CALCIO UCRAINA Premier League - Play-Offs

Playoffs ucraini al via col gruppo retrocessione alle 13 con Olimpik Donetsk-Mariupol e alle 18.30 con Lviv-Dnipro 1 (quota in calo per gli ospiti che potrebbero portare a casa i tre punti e che consigliamo vincenti @1.70, con drop di quota da @2.40). Posticipata invece Vorskla-Karpaty. Alle 16 si gioca anche una sfida del playoffs championship tra Dynamo Kyiv-Oleksandriya.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

27a giornata del campionato di calcio ungherese. Alle 18.55 sono in campo Zalaegerszeg-Puskas Academy, alle 21.05 Ferencvaros-DVTK con i padroni di casa al comando del campionato e mai perdenti sul proprio campo (10-3-0) ma gli ospiti sono al 4° posto.

⚽️CALCIO COSTARICA Primera División - Clausura

La 21a giornata della nostra amata Primera División in Costarica ha in programma Guadalupe-ADR Jicaral alle 23. Nella notte si continua con Zeledon-U.C.R, San Carlos-Herediano e Alajuelense-Santos DG. In Guadalupe-ADR Jicaral quota in salita per i padroni di casa che secondo noi potranno vincere anche oggi. Il giovane Guadalupe rimane in corsa per i playoffs dopo l'impressionante 3-0 rifilato al Alajuelense. Subito alle spalle, un punto dietro, c'è l'ADR Jicaral che a sua volta si gioca tutto, ma preferiamo i padroni di casa che consigliamo con Rimborso in caso di pareggio però.

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione.