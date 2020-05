Scommesse Allsvenskan: in Svezia si pensa ad iniziare il campionato. Malmo favorito dalle quote antepost sui campioni in carica del Djurgarden

In Svezia si è scelta una strategia diversa per la gestione dell'emergenza Covid-19, molto più soft, tanto che si sono continuate a giocare molte amichevoli e ora la stagione di Allsvenskan potrebbe essere una delle prime a riprendere (anzi, ad iniziare). Vediamo le statistiche degli ultimi anni e le quote antepost per la vittoria del titolo di calcio svedese così da farci trovare pronti per un eventuale inizio dell'Allsvenskan.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con quote di riferimento prese da Snai e Betaland.

Campionato svedese al via? Vediamo statistiche e quote antepost sull'Allsvenskan

In Europa uno dei primi campionati che dovrebbe riprendere è quello in Svezia, anzi parliamo di uno dei primi campionati che dovrebbe cominciare visto che nei paesi scandinavi solitamente si inizia a primavera. Lo scorso anno la vittoria andò al Djurgarden che è tra le squadre favorite anche quest'anno, dietro al Malmo FF che non vince il titolo di Allasvenskan dal 2017 e dovrà riscattare il 2° posto dello scorso anno, un punto dietro al Djurgarden. Il Malmo è andato bene grazie alla miglior difesa del campionato con soli 16 gol subiti, un rendimento che gli ha permesso di chiudere davanti anche all'Hammarby 3°, la squadra col miglior attacco dello scorso anno (75 gol segnati ma anche 38 subiti).

Questo rendimento ha invece portato l'Hammarby ad essere la miglior squadra da Over lo scorso anno (O/U 21-9 con 3.8 gol totali di media) mentre la miglior squadra da Under fu il Kalmar (O/U 11-19 con 2.3 gol totali di media) che dovette giocare lo spareggio col Brage per rimanere nella massima serie, uno spareggio vinto dal Kalmar che quindi rivedremo anche in questa stagione.

Nel complesso lo scorso anno abbiamo visto il 50.83% di partite da Under 2.5 e il 49.17% da Over, quindi attenzione a dar per scontato che la Allsvenskan sia un campionato da tanti gol. Lo vediamo anche dalle statistiche su Gol Si che sono uscite col 51.25% delle volte, non tantissimo rispetto al 48.75% di Gol No. Per quanto riguarda le giocate 1X2 abbiamo registrato un 45.83% di segni 1, un 29.17% di segni 2 e un 25% di X. Il Risultato Esatto più gettonato è stato il classico 1-1 (13.75%).

Vediamo le quote antepost Snai per la vittoria finale della stagione 2020 di Allsvenskan in Svezia.

Malmo Ff 2,35

Hammarby 4,00

Djurgarden 5,25

Aik 7,00

Ifk Norrkping 15

Ifk Goteborg 20

Bk Hacken 20

Elfsborg 65

Kalmar Ff 125

Helsingborg 125

Orebro 175

Ik Sirius Fk 250

Ostersunds Fk 250

Falkenbergs Ff 400

Varbergs Bois Fc 750

Mjallby 1.000

