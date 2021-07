Pronostici Allsvenskan: dopo la pausa ritorna il campionato di calcio svedese. Programma e consigli per le scommesse sulla 9° giornata

I campionati di calcio scandinavi la fanno da padrona in questo periodo, e dopo Norvegia e Finlandia, si torna in campo anche in Svezia dopo la pausa per gli europei, con la 9° giornata che siamo andati ad analizzare.

Analisi e pronostici Allsvenskan

Norrkoping-Malmo: Ultimi 4 precedenti finiti in UNDER 2,5, Malmo favorito, ma attenzione: mancherà bomber Toivonen. Padroni di casa imbattuti tra le mura amiche con 8 punti in 4 giornate.

Il pronostico: La quota del GOL vale @1.60 WILLIAMHILL.

Degerfors-Ostersunds: Degerfors neo promessa dalla cadatteria, ha iniziato con due sconfitte il campionato, ma si è ripreso subito e non perde da 5 turni. Ospiti che dopo aver perso 4 gare consecutive, sono riusciti a conquistare 6 punti nelle ultime due, senza subire gol.

Il pronostico: 1x+ MULTIGOL 2-4 si trova @1.72 SISAL

Hacken-AIK: Hacken dopo aver disputato un buon campionato nella scorsa stagione, sta avendo alcuni problemi e si trova nei bassifondi della classifica. Situazione opposta per i ragazzi di Stoccolma, terzi a 3 punti dalla seconda. I padroni di casa cercano il guizzo per risalire, potrebbero segnare almeno un gol:

Il pronostico: la MULTIGOL CASA 1-2 è in lavagna @1.55 SISAL.

Varbergs-Kalmar: Varbergs penultimo con la peggiore difesa (17 gol subiti in 8 gare). La buona partenza degli ospiti li porta al quinto posto a pari merito con la quarta: il segno 2 ha un’ottima quota per non provarlo.

Il pronostico: 2 @2.40 EUROBET

Hammarby-Halmstad: Cammino altalenante per i Bajen con 11 punti in 8 gare, troppo poco per chi ci ha abituato ad arrivare a giocarsi un posto in Europa League: attenzione agli ospiti in fiducia, 9 punti per loro fin qui. Puntiamo sul riscatto Hammarby.

Il pronostico: 1 @1.75 BET365

Sirius-Mjallby: L’ottima difesa del Mjallby ha concesso solo 7 gol e questo ha portato la striscia di imbattibilità a gare consecutive. Sirius sembra invece faticare anche a trovare la via del gol. Ci aspettiamo pochi gol quindi.

Il pronostico: under 2.5 @1.80 GOLDBET

Djurgarden-Orebro: Djurgarden che occupa la prima posizione: dopo due pareggi è ora di trovare la vittoria. Orebro con 16 gol subiti e solo 5 siglati sembra venire qui come vittima sacrificale.

Il pronostico: 1+over 2.5 @1.67 SISAL

Goteborg-Elfsborg: 9 punti per un Goteborg con 6 pareggi ottenuti: servono i tre punti per scavalcare i rivali, più abituati a giocare gare importanti. Che possa davvero essere gara da dentro fuori già ora?

Il pronostico: 1-2+over 1.5 @1.60 SISAL

