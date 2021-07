Pronostici Allsvenskan: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite della 10a giornata del 10-11-12 luglio 2021

Torna in campo anche il campionato di calcio svedese con la 10a giornata di Allsvenskan in campo nel weekend del 10 e 11 luglio, con anche un doppio posticipo al lunedì. Vediamo le sfide più interessanti con i consigli per le scommesse sul calcio scandinavo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Allsvenskan

-Malmo-Sirius: I campioni in carica arrivano da una sconfitta importante e sembrano essere più vulnerabili in difesa rispetto allo scorso anno: la gara giocata in settimana per le qualificazioni in Champions può aver lasciato qualche scoria nelle gambe dei giocatori. Mancherà ancora la punta di diamante Ola Toivonen, attenzione quindi agli ospiti in ripresa e vittoriosi per 2-1 nell’ultima giornata. Entrambe le squadre a segno paga @1.80 PLANETWIN.

-AIK-Varbergs: L’ Aik non sta vivendo un periodo roseo, infatti ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5; riscattarsi dopo la sconfitta subita ai danni dell’Hacken è d’obbligo per non perdere terreno rispetto alle prime. Varbergs però non sembra una squadra che può impensierire la squadra di Stoccolma: troppi 18 gol subiti fin qui. Il segno 1 si trova @1.60 EUROBET.

-Hammarby-Degerfors: I padroni di casa sembrano faticare quest’anno avendo ottenuto solo 12 punti in 9 giornate: troppo poco per chi è abituato a posizioni diverse di classifica, mentre le “new entry” del Degerfors hanno perso solo tre gare in questa stagione e accarezzano il sogno di arrivare in alto. Gara delicatissima e dal pronostico incerto. Consigliamo comunque la doppia chance in favore di Hammarby, con almeno 2 gol totali: 1X+OVER1.5 @1.27 GOLDBET.

-Mjallby-Norrkoping: Cavalcare il momento di forma degli ospiti per avvicinarsi al Djurgarden capolista: la vittoria contro il Malmo ha di certo evidenziato ancora di più le qualità di questa rosa e la quota del 2 è accattivante: Mjallby è comunque da prendere con le pinze, perché concede molto poco sia in casa che fuori. Potrebbe essere gara da 2+UNDER 3.5 @3.25 GOLDBET.

-Elfsborg-Orebro: 9 i punti di differenza e 13 le posizioni tra l’ Elfsborg (terzo) e il fanalino di coda Orebro. Troppa differenza tra le due compagini, si preannunica gara da 1 fisso. Dovesse finire con almeno due gol di scarto in favore dei padroni di casa, la quota offerta vale @2.25 GOLDBET.

-Ostersunds-Goteborg: C’è chi pareggia spesso, vedi Goteborg che centra il segno X in 4 delle ultime 5 e chi invece (Ostersund) ne ha pareggiate solo due in 9 disputate. Giocare una chance mix può aiutare a coprire due risultati: X o GOL infatti vale @1.55 SISAL.

-Halmstad-Djurgarden: Halmstad sta disputando un campionato nel rispetto delle attese ed è una squadra solida, la quale però fatica un po' troppo per trovare la via della rete. Questo Djurgarden sembra essere arrivato al definitivo salto di qualità e ha bisogno di consolidare la vetta, serve la seconda vittoria consecutiva. Consigliamo il 2 fisso alla ottima quota di @1.85 BET365.

-Kalmar-Hacken: Anche qui la gara si preannuncia equilibrata, sono 5 i punti di differenza, ma attenzione a non farsi ingannare: Hacken pur rincorrendo, viene da un buon periodo di forma. La multigol ospite 1-3 paga @1.35 SISAL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.