Pronostici Allsvenskan: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite del 11a giornata del 17-19 luglio 2021

Fine settimana di calcio svedese con l'11° giornata di Allsvenskan in campo dal 17 fino al 19 luglio 2021. Andiamo a vedere le sfide più interessanti a livello di betting e i nostri consigli per le scommesse sul calcio scandinavo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Allsvenskan

DAGERFORS-MALMO

I padroni di casa arrivano da una pesante sconfitta casalinga subita da Hammarby nell’ultimo turno (5-1) e anche se viaggiano meglio tra le mura amiche, con 9 punti su 14 conquistati qui, partono sfavoriti contro i primatisti del torneo. Malmo ha però disputato una gara infrasettimanale per le qualificazioni alla Champions League e fuori casa hanno vinto solo due partite nelle ultime 5 e Dagerfors ha perso solo una gara tra le mura amiche nelle ultime 7. Potrebbe essere gara da GOL, approfittando della stanchezza del Malmo favorito @1.61 BET365.

ELFSBORG-OSTERSUNDS

Sono 8 i turni consecutivi per entrambe le squadre (16 totali), in cui non si verifica il segno X: Elfsborg è super favorito per ottenere la vittoria qui (@1.42 BWIN), poiché gli ospiti fuori casa sono riusciti a guadagnarsi due soli punti. La superiorità tecnica dei padroni di casa ci porta a pronosticare la loro vittoria.

NORKOPPING-HACKEN

Le quote offerte danno favorito Norkopping @2.28 BET365, soprattutto per i 14 punti e i soli 9 gol subiti. Attenzione però agli ospiti, che arrivano da 3 vittorie consecutive e 10 punti sui 15 disponibili. Potrebbe essere una partita divertente, con almeno 3 gol nei 90’. L’ OVER 2.5 vale @1.85 WILLIAMHILL.

OREBRO-HAMMARBY

La risalita in classifica di Hammarby sta riportando la squadra nei piani alti, a 4 punti dalla terza e con una partita in meno da recuperare: l’ultima vittoria (5-1 al Degerfors). I padroni di casa di Orebro hanno il peggiore attacco e la peggiore difesa del torneo (6 fatti e 21 subiti) e i 7 punti conquistati la portano nel gradino più basso. Hammarby dovrebbe vincere qui e segnare almeno 2 reti:

La combo 2+OVER 1.5 vale @1.80 SISAL.

AIK-KALMAR

La squadra di Stoccolma è tra le favorite alla vittoria del titolo e punta a riconfermare le ottime prestazioni degli ultimi tempi, perdendo solo una partita, vincendo due e pareggiandone altrettante. Vincendo, AIK può balzare tra le prime tre in classifica, ma incontrerà un avversario ostico, che si presenta senza vittorie nelle ultime due. Pronostico: Tornare alla vittoria per allungare sulle inseguitrici. L’1 fisso paga @1.92 SNAI.

GOTEBORG-MJALBY

Vedere Goteborg in queste posizioni fa strano, infatti sono solo 2 i punti di differenza tra le due squadre, ma Mjalby fatica a segnare (7 gol fatti e secondo peggior attacco). I padroni di casa sono in grado di segnare almeno un gol: la MULITGOL CASA 1-2 è in lavagna @1.57 SISAL.

