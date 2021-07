Pronostici Allsvenskan: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite del 12a giornata del 24-26 luglio 2021

Nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio svedese con la 12a giornata di Allsvenskan che siamo andati ad analizzare partita per partita con quote, statistiche, notizie utili e i nostri consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Allsvenskan

MJALBY-MALMO

Il piccolo Mjalby non trova la vittoria da ben 6 turni di campionato e sta scivolando pericolosamente in zona retrocessione. Le recenti tre sconfitte portano la squadra di casa a dover cercare punti salvezza: non sarà affatto semplice incontrare una corazzata come Malmo, anche se quest’ultimi stanno disputando le gare per la qualificazione alla prossima Champions League e per questo potrebbero far giocare qualche riserva: scegliamo di consigliare la MULTIGOL OSPITE 1-2 per gli azzurri più famosi di Svezia in lavagna @1.62 SISAL.

SIRIUS-DAGERFORS

Impensabile fino a qualche settimana fa pronosticare un andamento così lento da parte di Sirius, che ci ha abituato ad altre ambizioni di classifica, ottenendo solo una vittoria nelle ultime 5 al netto di 12 punti totali e 23 reti subite! In casa però potrebbero fare bene dato che hanno perso solo un match e sono comunque i favoriti dalle quote. La matricola Dagerfors non se la passa così tanto meglio, anche perché nelle ultime due ha subito 10 gol (5 per partita). Sirius deve ottenere i tre punti e per questo ci schierariamo dalla loro parte: 1 FISSO @2.25 SNAI.

KALMAR-DJURGARDEN

I campioni in carica arrivano a Kalmar dopo una buona striscia di risultati e puntano a scavalcare i rivali del Malmo anche grazie alla gara da recuperare che, con 3 punti li porterebbe al primo posto. Imbattuti da 6 turni di Allsvenskan, Djurgarden ha tutte le armi per uscire vittorioso qui. Kalmar non vince da tre giornate dopo un buon inizio di stagione: i 14 punti la posizionano a metà classifica e fare punti qui sarà dura. Per questo optiamo per il 2 fisso paga @2.08 UNIBET.

HAMMARBY-NORRKOPING

Partita equilibrata tra due ottime squadre appaiate in quinta e sesta posizione: Hammarby ha l’attacco più forte, dato che ha sigliato 22 reti, mentre gli ospiti subiscono meno reti (solo 10). I padroni di casa possono sembrare leggermente favoriti, ma Norrkoping può trovare la via della rete: 1X+ GOL si trova @1.70 SISAL.

OREBRO-AIK STOCCOLMA

8 sconfitte su 11 giornate disputate rilegano all’ultima posizione della classifica la compagine di Orebro, con soli 7 punti e ben 23 gol subiti. Improbabile ad oggi una loro salvezza, anche a causa delle 7 sconfitte consecutive ottenute: infatti la squadra di Stoccolma è qualitativamente superiore e potrebbe cavalcare l’onda degli ultimi risultati vincendo ancora. Il 2 fisso paga @1.72 BET365 e pronostichiamo una loro vittoria.

OSTERSUNDS-HALMSTAD

Penultimo gradino del podio svedese per i padroni di casa che stanno inceppando in una stagione disastrosa con sole due vittorie ottenute: la squadra sembra non aver problemi di gol, tuttavia spreca spesso subendo più di gol di quelli che realizza (17 in totale). Pareggite invece per Halmstad, arrivato a quota 6 (primo posto in questa speciale classifica) di cui 4 consecutive. Per una gara da dentro fuori-soprattutto per chi gioca in casa, escludiamo un altro pareggio a discapito della vittoria di una o dell’altra: DOPPIA CHANCE 12 quotata @1.3 @UNIBET.

VARBERGS-GOTEBORG

Ritrovare i tre punti è la missione di Varbergs in questa delicata gara, anche se di fronte troverà una nobile di Svezia. Quattro le giornate senza i tre punti che hanno spinto Var nei bassi fondi, difficile comunque sperare di strapparli a Goteborg, in netta ripresa con 6 punti nelle ultime due. Gli ospiti non hanno mai perso in trasferta e puntano a togliere il numero uno dalla casella delle vittorie fuori casa: per questo entriamo sulla vittoria di Goteborg @1.70 SNAI.

