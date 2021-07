Pronostici Allsvenskan: quote, scommesse e ultime dai campi sulle partite del 13a giornata dal 31 luglio al 2 agosto

13° giornata di campionato in Svezia con l'Allsvenskan in campo dal 31 luglio al 2 agosto. Siamo andati ad analizzare le partite più interessanti del weekend con statistiche, quote e tanti consigli per le scommesse sul calcio scandinavo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Allsvenskan

DJURGARDEN-HACKEN

Ultimi quattro scontri diretti dalla parte della corazzata Djurgarden, imbattuto da 7 turni di Allsveskann e a meno 3 lunghezze dal Malmo capolista (con una gara in meno); @1.70 per Bwin la quota dell’1. Da non sottovalutate Hacken che è in striscia positiva importante, con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 e ha messo a referto 10 gol. Potrebbe essere gara da GOL da entrambe le parti (@1.76 UNIBET).

KALMAR-MJALLBY

Solo due i punti ottenuti da Mjallby nelle gare disputate lontano da casa (2^ peggior bottino) e soli 10 punti conquistati in totale fanno si che la stagione degli ospiti sia pericolosamente in salita per centrare la salvezza. Anche Kalmar non se la passa così bene, con soli 4 punti di distacco da Mjallby condite da tre sconfitte consecutive. Insomma, chi perderà questa giornata rischierà i bassi fondi della classifica. La combo 1X+UNDER 3.5 per una gara di “paura” vale @1.40 SISAL.

OSTERSUNDS-HAMMARBY

I motivi per cui Hammarby non dovesse vincere questa gara sono davvero pochi, mentre quelli a favore ci sono e sono importanti: basti pensare che gli ultimi tre scontri diretti sono a favori di quest’ultimi, che vincono da quattro partite consecutive e hanno anche riposato un giorno in più rispetto a Ostersunds. I padroni di casa invece rischiano grosso e vivono un momento negativo che li ha portati a condividere l’ultimo posto della classifica a parimerito.

2 FISSO che vale @1.65 BET365.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

AIK STOCHKOLM-HALMSTAD

Favoritissimi per la vittoria di giornata, l’AIK incontra una squadra che sta disputando ottime prestazioni condite da buonissimi risultati: 5 i risultati utili consecutivi per loro (1V; 4P).

La squadra di Stoccolma però in casa non ha mai perso, a fronte di 5 vittorie e 2 pareggi con 12 gol fatti e solo 4 subiti, dato che sottolinea quanto possano fare bene qui. La combochance 1PT OPPURE 1FINALE si trova su SISAL alla quota @1.40.

GOTEBORG-NORRKOPING

Uno dei match con più equilibrio di questa giornata di Allsvenskan, con solo due punti a dividere le due squadre (rispettivamente 15vs17). Da notare che nelle ultime 13 giocate dalle due squadre, non vi è stato ancora un pareggio e per questo potrebbe essere un risultato che accontenterebbe entrambe (quota @3.22 BETCLIC). Un pareggio nei primi 45’ invece, più basso, ma anche più probabile, vale @2.15 GOLDBET.

SIRIUS-OREBRO

Sirius a due facce, una bella quando gioca in casa l’altra disastrosa quando va in trasferta: vincere qui aiuterebbe e non poco a tirare su punti importanti. Non irresistibile Orebro, soprattutto fuori casa, a causa anche dei 16 gol subiti in 6 partite. Potrebbe essere vittoria per i padroni di casa (@1.90 BET365), ma preferiamo una MULTIGOL CASA 2-4 che troviamo sempre su SISAL @1.88.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!